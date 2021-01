Le président américain Joe Biden a mis en garde contre les coûts liés au report supplémentaire de l’adoption d’un plan d’aide économique pour aider les Américains au milieu de la pandémie COVID-19.

Le président américain nouvellement inauguré a eu du mal à obtenir le soutien de son plan de secours COVID-19 de 1,9 billion de dollars (1,6 billion d’euros) de la part des républicains de l’opposition.

« Je soutiens le passage des secours COVID avec le soutien des républicains si nous pouvons l’obtenir », a déclaré Biden aux journalistes. « Mais le soulagement du COVID doit passer. Pas de si, et ou de mais. »

Le Congrès américain a déjà approuvé 4 billions de dollars (3,3 billions d’euros) d’aide, dont 900 milliards de dollars (740 milliards d’euros) le mois dernier.

Mais il y a certaines critiques selon lesquelles on ne sait pas ce que la législation massive accomplirait et si elle aiderait à accélérer la vaccination.

Les États-Unis ont vacciné plus de 27 millions de personnes à ce jour, mais font face à une épidémie grave avec une augmentation des infections et des décès croissants. Il y a eu plus de 25,9 millions d’infections COVID et plus de 437 000 décès, selon un décompte de l’Université Johns Hopkins.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que Biden reconnaissait l’importance de parler directement aux gens de son plan économique. Ils comptent sur des interviews télévisées et des appels avec des responsables locaux.

« Nous prenons un certain nombre de mesures créatives, un peu en dehors de la boîte », a déclaré Psaki. «Certainement, sa préférence serait de monter dans un avion et de voler à travers le pays.»

Le plan alloue 400 milliards de dollars (329,5 milliards d’euros) pour mener un programme de vaccination et la réouverture des écoles.

Il comprend également 1 400 $ (1150 €) de paiements directs aux particuliers, qui, selon les critiques, devraient être plus ciblés.

Ils espèrent également porter le salaire minimum à 15 dollars (12,3 €) et apporter une aide aux gouvernements des États et locaux.

Au cours de sa première semaine au pouvoir, Biden s’est appuyé sur des décrets pour faire reculer les politiques de son prédécesseur, Donald Trump. Le plan de secours économique serait sa première loi majeure depuis son entrée en fonction.