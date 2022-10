Biden met en garde contre la “perspective d’Armageddon”. Il n’est pas alarmiste.

Le président Joe Biden s’est rendu à New York jeudi pour une collecte de fonds démocrate par ailleurs ordinaire.

Sauf que les remarques de Biden lors de l’événement privé étaient un gros problème.

Le président a lancé un terrible avertissement concernant la menace d’une guerre nucléaire. “Nous n’avons pas fait face à la perspective d’Armageddon depuis Kennedy et la crise des missiles cubains”, a-t-il déclaré. C’était un signal de la gravité du moment dans lequel se trouve le monde au milieu de la guerre de la Russie avec l’Ukraine.

Comme l’a expliqué Biden, “Nous avons un gars” – le président russe Vladimir Poutine – “Je le sais assez bien. Il ne plaisante pas lorsqu’il parle de l’utilisation potentielle d’armes nucléaires tactiques. Poutine a déclaré à plusieurs reprises le mois dernier qu’il utiliserait « tous les systèmes d’armes disponibles » pour la Russie si son « intégrité territoriale » était violée, et il a dit qu’il ne bluffait pas.

Le Bulletin of the Atomic Scientists avertissait avant même l’invasion de la Russie que le globe était « au seuil du destin ». Le réglage de son horloge de la fin du monde se situe à minuit moins 100, la position la plus inquiétante du cadran depuis sa création en 1947.

Les experts nucléaires avec qui j’ai parlé conviennent que les commentaires de Biden ont sans aucun doute attiré l’attention. Il y a décidément moins de consensus quant à savoir si elles étaient utiles ou alarmistes.

« C’est un peu les trucs dingues dont on parlait dans les années 1970 et 1980 », m’a dit Hans Kristensen, chercheur à la Fédération des scientifiques américains. “C’est assez fou que trois décennies après la fin de la guerre froide, nous ayons encore à entretenir ce genre de pensées.”

Alors que les inquiétudes concernant la guerre nucléaire sont présentes depuis que Moscou a envahi l’Ukraine il y a près de huit mois, ce qui est différent maintenant, c’est à quel point la menace est tangible par rapport à n’importe quel moment depuis la fin de la guerre froide. Entre les commentaires menaçants de Poutine, l’annexion illégale du territoire ukrainien par la Russie alors même que l’Ukraine avance, et de plus en plus de soutien américain à l’Ukraine, le danger est suffisamment concret pour que Biden soit énervé.

Ce que Biden nous dit

Poutine est à l’origine de la menace en ce moment. Sa décision d’annexer illégalement quatre territoires dans l’est de l’Ukraine en septembre soulève des questions quant à la manière dont Poutine, dans son désespoir, traitera ces régions contestées. Les craintes persistent quant à savoir s’il serait disposé à utiliser une petite arme nucléaire sur ces territoires ou ailleurs.

Mais les paroles de Biden ont aussi du pouvoir.

Les experts nucléaires conviennent que la déclaration de Biden était exacte, mais il n’y a pas de consensus quant à savoir si les remarques de Biden étaient la bonne chose à dire à haute voix.

Biden était “profondément rassurant” en exprimant la gravité de ce qui se passe, déclare James Acton, expert nucléaire au Carnegie Endowment for International Peace. «Je pense que cela vous donne une idée de l’endroit où se trouve son esprit. Il est littéralement le président d’un pays où vivent des centaines de millions de personnes, pendant une véritable crise nucléaire honnête envers Dieu », a-t-il déclaré.

Pour Kristensen, cependant, “les déclarations présidentielles deviennent des jalons qui contribuent à l’escalade d’une crise”. (Les responsables de la Maison Blanche ont précisé que rien n’avait changé pour susciter le commentaire de Biden.)

Néanmoins, les affirmations de Biden peuvent jouer sur le pouvoir de Poutine. “Poutine regarde cela et il dit:” Eh bien, wow, le président américain, il pense que je vais vraiment le faire, cela signifie que j’ai une carte à jouer “”, m’a dit Kristensen.

Il a également souligné que la crise des missiles cubains était un véritable scénario à déclenchement rapide. Aujourd’hui, les agences de renseignement américaines rapportent que, malgré la rhétorique de Poutine, il ne semble pas que la Russie ait mobilisé les parties de son arsenal nucléaire qui seraient utilisées pour une petite frappe sur le champ de bataille ukrainien. Ainsi, bien qu’il soit approprié de souligner le danger actuel, Kristensen a déclaré que nous ne sommes pas encore dans une impasse nucléaire directe entre la Russie et les États-Unis. En la comparant à la situation d’urgence de la crise des missiles cubains, où des armes nucléaires américaines et soviétiques ont été chargées, Biden “est allé un peu trop loin ici”.

La petite cabale d’observateurs nucléaires a mis en garde contre le péril nucléaire croissant avant même l’actuelle guerre russo-ukrainienne, parmi eux Lynn Rusten, qui a été haut responsable du contrôle des armements au Département d’État sous l’administration Obama et travaille maintenant au nucléaire Initiative de menace.

Rusten pense que l’avertissement de Biden était justifié. “L’administration Biden a été extrêmement restreinte et contrainte et comment elle a géré les coups de sabre de la Russie depuis le début de cette crise”, m’a-t-elle dit. « Il a dit ce que nous savons être vrai. Et cela montre clairement qu’il est important que les dirigeants trouvent un moyen de s’en sortir.

La scène des commentaires ne doit pas nous échapper. Biden s’exprimait au domicile de James Murdoch, qui en plus d’être le fils du magnat des médias et propulseur républicain Rupert est également un investisseur majeur dans l’influent entrepreneur militaire Rebellion Defence. Murdoch le jeune est également un ancien membre du conseil d’administration de la chaîne de télévision Fox, où Tucker Carlson et d’autres ont appelé à l’apaisement avec la Russie et à la limitation de l’implication américaine en Ukraine.

La diplomatie est la seule issue

Au-delà de l’évaluation alarmante, Biden a dit quelque chose d’assez remarquable : il a noté l’urgence de voir la guerre d’agression de la Russie du point de vue de Poutine.

« Nous essayons de comprendre : quelle est la bretelle de sortie de Poutine ? Où trouve-t-il une issue ? Biden a dit. “Où se retrouve-t-il là où il perd non seulement la face mais un pouvoir important ?”

Inhérent au commentaire de Biden est que s’engager avec le gouvernement russe est crucial pour éviter le pire des scénarios.

“Nous sommes arrivés au point où nous commençons à traiter la diplomatie comme si c’était une récompense pour un bon comportement, au lieu d’un outil que vous utilisez avec vos adversaires et vos ennemis”, m’a dit Rusten. « C’est assez risqué. Parce que je pense que si vous n’avez pas ces canaux de communication, je pense qu’il est beaucoup plus facile de « déshumaniser » l’adversaire que de s’engager diplomatiquement avec lui.

La tâche incroyablement difficile de la maîtrise des armements est cruciale pour la stabilité mondiale. Biden devrait rappeler aux Américains que son prédécesseur, l’ancien président Donald Trump, s’est retiré imprudemment du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (INF) vieux de trois décennies. Cet accord a fixé des limites durement gagnées sur les missiles russes et américains.

Néanmoins, il convient de noter que la Russie est encore à quelques pas de préparer ses armes non conventionnelles.

Le Kremlin conserve ses armes séparément des systèmes qui les lanceraient dans l’oubli, selon Pavel Podvig, un chercheur indépendant qui étudie les forces nucléaires russes. Pourtant, le risque est sérieux. À Podvig, qu’est-ce que ce qui manque dans la conversation américaine, c’est la retenue : trop d’experts du moment disent que si la Russie utilise une arme nucléaire en Ukraine, les États-Unis doivent être durs en répondant à la Russie peut-être avec une petite arme nucléaire. “Mon point de vue est que vous n’y allez tout simplement pas, car cela n’en vaut pas la peine. Il faudrait bien sûr qu’il y ait une réponse, mais il faudrait qu’elle aille dans le sens de l’isolement total » de la Russie.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aujourd’hui : “Nous n’avons vu aucune raison d’ajuster notre propre posture nucléaire, et nous n’avons aucune indication qu’ils se préparent à les utiliser.” Et les États-Unis auraient signalé à la Russie le poids dangereux des menaces de Poutine. Un tel dialogue est essentiel.

Comme l’a dit Rusten, “Nous pouvons tous avoir beaucoup de divergences, mais nous avons sans doute toujours un intérêt mutuel à ne pas nous faire exploser et faire exploser le monde avec des armes nucléaires.”