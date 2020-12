Le ciel est apparemment en train de retomber à Washington, alors que le président élu Joe Biden a mis en garde contre des «conséquences dévastatrices» si le président Donald Trump ne signe pas le projet de loi de secours Covid-19 de 900 milliards de dollars que le Congrès a adopté cette semaine.

« Cette abdication de responsabilité a des conséquences dévastatrices », A déclaré Biden samedi. Il a noté que les Américains n’obtiendront pas leurs chèques de relance de 600 $, comme le prévoit le projet de loi, et que les prestations fédérales d’assurance-chômage expireront. Un moratoire sur les expulsions est également sur le point de prendre fin.

«Ce projet de loi est critique», Dit Biden. « Il doit être signé dans la loi maintenant. »

BOÎTE DE RÉCEPTION: @Joe Biden crie@realDonaldTrump pour ne pas avoir signé le projet de loi sur le financement des secours / omnibus du COVID: «Cette abdication de responsabilité a des conséquences dévastatrices.» pic.twitter.com/A9z0owr8nD – Andrew Feinberg (@AndrewFeinberg) 26 décembre 2020

Biden s’est arrêté avant de répondre à toutes les raisons pour lesquelles Trump, qui refuse de signer le projet de loi et l’a qualifié de « disgrâce, » considère le paquet insuffisant.

Cela comprend les chèques de relance de 600 $ pour les Américains, qui devraient être de 2000 $ selon Trump. En plus de cela, Trump a déclaré mardi que le projet de loi contenait des milliards de dollars de déchets – de 25 millions de dollars pour la démocratie et « le sexe » programmes au Pakistan à 1 milliard de dollars pour le Smithsonian (nouveaux musées féminins et latinos inclus), et à 1,3 milliard de dollars d’aide militaire pour l’Égypte, qui, selon Trump, il utilisera pour « sortir et acheter, presque exclusivement, du matériel militaire russe. »

«Ça s’appelle le Covid Relief Bill, mais ça n’a presque rien à voir avec Covid,» Atout m’a dit, appelant le Congrès à lui envoyer un nouveau projet de loi avec suppression des dépenses inutiles et augmentation des chèques de relance.

Merci Monsieur le Président! Pendant trop longtemps, le Congrès a volé sans vergogne les Américains qui travaillent dur avec des factures criblées de porc, et il est temps qu’ils soient appelés sur leur BS. C’est l’argent de l’Amérique, notre argent … ni celui de la Birmanie, ni celui du Pakistan, ni de n’importe quel autre pays à part le nôtre! – Mindy Robinson 🇺🇸 (@iheartmindy) 23 décembre 2020

Cependant, étant donné que le veto instantané de la législation entraînerait presque certainement le fait que le Congrès la dérogerait à une majorité écrasante, Trump retient sa signature pour avoir tout pouvoir de négociation pour améliorer la législation.

La Chambre contrôlée par les démocrates a retardé l’adoption d’un projet de loi de secours à l’approche des élections du 3 novembre. Avec Biden déclaré victorieux, le Congrès a été autorisé à se réunir enfin sur un paquet de secours. Cela faisait près de neuf mois que les législateurs américains avaient approuvé les paiements directs de relance aux Américains, et les chèques de 600 $ ne représenteraient que la moitié du montant adopté en mars.

Les démocrates ont favorisé des prestations de chômage fédérales supplémentaires, qui sont versées en plus des prestations de l’État. Le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, a fait valoir que toutes les prestations futures devraient être ajustées pour s’assurer que les travailleurs ne sont pas payés davantage pour rester à l’écart. En doublant les prestations, y compris jusqu’à 600 $ d’aide fédérale hebdomadaire en vertu du projet de loi de secours de mars, de nombreux Américains ont gagné plus d’argent sur le chômage qu’ils ne gagnaient auparavant à leur travail.

En conséquence, des milliers d’entreprises en difficulté dans une grande partie du pays n’ont pas été en mesure de pourvoir les postes vacants. Il y avait plus de 7 millions d’emplois ouverts en octobre, en baisse de seulement 7,7% par rapport à l’année précédente (dans une économie pré-Covid), selon les données américaines sur le travail.

Certains observateurs sur les réseaux sociaux argumenté que Biden se prononce en faveur du projet de loi garantira que Trump ne le signera pas. Mais l’activiste conservatrice Mindy Robinson a déclaré que Trump avait raison d’exiger des révisions du projet de loi. «Pendant trop longtemps, le Congrès a volé sans vergogne les Américains qui travaillent dur avec des factures criblées de porc, et il est temps qu’ils soient appelés pour leur BS», elle a tweeté.

