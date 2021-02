Le président américain Joe Biden est «clairement» opposé à la tentative d’évincer le gouverneur de Californie Gavin Newsom de ses fonctions, a déclaré la Maison Blanche, car plus de 1,4 million de personnes auraient signé une pétition pour révoquer le gouverneur.

La porte-parole de Biden, Jen Psaki, s’est rendue mardi sur Twitter pour exprimer son soutien au gouverneur assiégé, affirmant que le président le considérait comme un allié dans de nombreux domaines et n’approuvait pas la campagne de rappel à croissance rapide.

«En plus de partager un engagement sur une série de questions avec Gavin Newsom, de la résolution de la crise climatique à la maîtrise de la pandémie, [President Biden] s’oppose clairement à tout effort visant à rappeler Gavin Newsom », Psaki a tweeté.

En plus de partager un engagement sur une gamme de problèmes avec @GavinNewsom de la résolution de la crise climatique à la maîtrise de la pandémie, @POTUS s’oppose clairement à tout effort de rappel @GavinNewsom – Jen Psaki (@PressSec) 9 février 2021

La déclaration semble avoir été motivée par la question d’un journaliste sur la campagne de rappel lors d’une conférence de presse plus tôt dans l’après-midi, où Psaki m’a dit elle n’avait pas parlé à Biden de la question, mais que l’équipe du président reste « Étroitement engagé » avec Newsom.

L’effort pour forcer Newsom à quitter ses fonctions coïncide avec la chute des cotes d’approbation du gouverneur démocrate. Un sondage Berkeley IGS mené plus tôt ce mois-ci a montré un chiffre de désapprobation considérable de 48%, dont 31% ont déclaré s’opposer à Newsom « fortement. » La conduite de ce déclin est une évaluation de plus en plus critique de la réponse du gouvernement de l’État à la pandémie de coronavirus, avec seulement 22% des personnes interrogées offrant une évaluation positive du déploiement du vaccin en Californie, et seulement 31% évaluant Newsom comme faisant du bon travail dans la gestion le virus dans son ensemble.

Life Long Dem ici – il doit intensifier considérablement le déploiement / la communication des vaccins parce qu’en ce moment, il a un F dans mon livre – Joe Won. Pleure plus, GOP (@obama_I_miss) 9 février 2021

Bien que Newsom ait pris ses fonctions lors d’une victoire écrasante en 2018 et ne soit pas réélu avant 2022, un nombre croissant de Californiens mécontents exigent qu’il mette fin à son mandat tôt. La California Patriot Coalition, dirigée par le shérif adjoint à la retraite du comté de Yolo, Orrin Heatlie, est le fer de lance de la campagne de rappel, collectant déjà plus de 2,5 millions de dollars et recueillant environ 1,4 million de signatures sur sa pétition.

«Le gouverneur Newsom a mis en œuvre des lois préjudiciables aux citoyens de cet État et à notre mode de vie», la pétition charge, ajoutant «Les habitants de cet État souffrent des impôts les plus élevés du pays, des taux de sans-abri les plus élevés et de la moins bonne qualité de vie en conséquence.»

Les organisateurs du rappel ont jusqu’à la mi-mars pour recueillir 1,5 million de signatures sur la pétition afin de déclencher une élection spéciale, au cours de laquelle les résidents de l’État seraient invités à voter sur la suppression de Newsom et à choisir parmi une série de remplaçants potentiels. En cas de succès, le rappel du gouverneur ne serait que le deuxième de l’histoire de la Californie, le premier étant le gouverneur démocrate Gary Davis, qui a été remplacé par la star du cinéma d’action républicain Arnold Schwarzenegger après un vote de rappel en 2003. Depuis 2019, il n’y en a pas moins de cinq. tentatives séparées pour rappeler Newsom, qui ont toutes échoué jusqu’à présent.

Aussi sur rt.com Le gouverneur de Californie Newsom envoie les tendances # RecallGavin2020 après qu’un nouvel ordre de verrouillage a fermé les bars et les restaurants

Les efforts de la coalition patriote ont attiré le soutien de personnalités éminentes de la politique républicaine, telles que l’ancien président de la Chambre Newt Gingrich et l’ancien gouverneur de l’Arkansas Mike Huckabee, ainsi que des parvenus du GOP comme l’espoir de la Chambre, Joe Collins, qui s’est lancé dans un « Rappel Road Trip » à 16 villes de Californie pour obtenir un soutien – et des signatures – pour le projet.

Le gouverneur a condamné la campagne de rappel, publiant en juin une déclaration en majuscules avertissant que l’initiative était «Poussés par des extrémistes politiques» soutenir le président de l’époque Donald Trump et alléguer que des élections spéciales « A coûté 81 millions de dollars aux contribuables californiens. » Le Parti démocrate de Californie, quant à lui, a surnommé l’effort un « coup, » avec le président du parti Rusty Hicks indiquant que le lecteur est dirigé par « Théoriciens du complot de droite, nationalistes blancs, anti-vaxxers » et « groupes qui encouragent la violence sur nos institutions démocratiques. »

Le soutien vocal de l’administration Biden à Newsom mardi fait suite à une autre coopération entre le gouverneur et le nouveau président, qui a même attiré du personnel de la propre équipe de Newsom. Biden a fait appel au procureur général de Californie Xavier Becerry pour diriger le département de la santé et des services sociaux et a débauché le professeur de l’Université de Californie Eric Goosby du groupe de travail sur les coronavirus de Newsom. Soulignant encore son affinité avec le président, le gouverneur a plaisanté en disant qu’il serait « travailler dur » convaincre son personnel clé de ne pas quitter l’administration Biden peu après les élections du 3 novembre, notant qu’il ne faisait que parler « Légèrement la langue dans la joue. »

Aussi sur rt.com ‘Qu’est ce qui a changé?’ Les conservateurs se méfient après que le gouverneur de Californie Newsom facilite le verrouillage après l’inauguration de Biden

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!