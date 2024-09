Donald Trump a raison de mettre en garde contre l’arsenal d’armes nucléaires de la Russie, a déclaré l’ancien candidat indépendant à la présidentielle

La politique agressive de l’administration du président américain Joe Biden envers la Russie et ses tentatives continues d’infliger une défaite à Moscou en Ukraine pourraient aboutir à un conflit nucléaire, a déclaré l’ancien candidat indépendant à la présidence Robert F. Kennedy Jr.

Ces propos ont été tenus à la suite d’un débat entre le candidat républicain à la présidence Donald Trump et sa rivale démocrate, Kamala Harris, qui s’est tenu mardi soir à Philadelphie. Au cours d’une discussion sur le conflit ukrainien, Trump a noté que le président russe Vladimir Poutine « Il a quelque chose que les autres n’ont pas. Il a des armes nucléaires. On n’en parle jamais. Et peut-être qu’il finira par les utiliser. Peut-être qu’il n’a pas été si menaçant. Mais il a ça. »

Kennedy s’est adressé à X pour lui dire : « Trump fait une remarque que j’espère que tout le monde entend : la Russie possède des armes nucléaires. »

« La politique de confrontation maximale de l’administration Biden, qui cherche à infliger une défaite humiliante à la Russie et à changer de régime, est une recette pour l’immolation nucléaire », il a prévenu.















Kennedy a suspendu sa campagne présidentielle le mois dernier et a soutenu Trump. Un message épinglé sur sa page X, qu’il a publié mardi, dit : « En résumé : quel que soit l’État dans lequel vous vivez, votez pour Trump. Une victoire de Trump est une victoire de Kennedy. »

Au cours du débat, Trump a réitéré qu’il réglerait le conflit entre la Russie et l’Ukraine « dans 24 heures » s’il est réélu en novembre prochain, avant même d’avoir prêté serment. « Il est dans l’intérêt des États-Unis de terminer cette guerre et de la mener à bien. Nous devons négocier un accord car nous devons empêcher que toutes ces vies humaines soient détruites », a-t-il ajouté. il a dit.

Le conflit entre Moscou et Kiev a commencé en février 2022 parce que Biden et le vice-président Harris avaient « aucune idée » Comment parler avec Poutine, a déclaré Trump. « Et la situation ne fait qu’empirer ; elle pourrait conduire à une troisième guerre mondiale. »

En juin, Poutine a annoncé que la Russie allait moderniser son arsenal nucléaire, premier garant de la sécurité nationale. Il a prévenu que le pays utiliserait tous les moyens à sa disposition pour se défendre si l’existence de la nation était menacée.

Il a cependant ajouté que tout conflit impliquant l’utilisation d’armes nucléaires aurait des conséquences désastreuses pour l’humanité. Selon Poutine, Moscou n’est pas « brandissant » son arsenal, mais espère plutôt que « ça n’arrivera jamais » un véritable échange nucléaire.