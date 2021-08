Biden mène le sprint des démocrates loin de Cuomo après qu’une enquête sur le harcèlement sexuel renvoie la culpabilité – RT USA News

Le président américain Joe Biden a suggéré au gouverneur de New York Andrew Cuomo de démissionner, s’en tenant à la recommandation qu’il a faite lorsque le démocrate autrefois favorisé a été initialement accusé d’inconduite sexuelle par 11 femmes.

Biden a dissipé les spéculations intenses parmi les fidèles du parti lorsqu’il a suggéré que le gouverneur de New York à trois mandats le démissionne lors d’une conférence de presse mardi.

« Je pense qu’il devrait démissionner » s’est aventuré le président, tout en admettant qu’il n’avait pas lu le rapport du procureur général de New York, Letitia James, sur les enquêtes sur le harcèlement sexuel qui se sont accumulées autour de Cuomo depuis décembre.





Aussi sur rt.com

Defiant Cuomo partage un montage de lui-même embrassant des gens alors qu’un rapport explosif dit qu’il a harcelé sexuellement 11 femmes







Même avant que Biden ne donne son feu vert à Cuomo, la publication du rapport de James avait déclenché une nouvelle vague d’appels au gouverneur à démissionner d’autres démocrates de haut rang. Le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer et la sénatrice Kirsten Gillibrand (New York) ont tous deux appelé à sa démission, appelant « les actions rapportées du gouverneur… profondément troublantes, inappropriées et totalement inacceptables ». Le maire de New York, Bill de Blasio, qui n’a jamais été un grand fan de Cuomo, a également insisté pour qu’il démissionne.

Le président Joe Biden avait précédemment déclaré qu’il soutiendrait la démission de Cuomo si l’enquête confirmait les allégations de harcèlement, bien que certains se soient demandé s’il pourrait se retenir de parler en raison de la possibilité que cela rouvrirait la discussion sur ses propres allégations d’inconduite sexuelle. Plusieurs femmes ont accusé Biden de les toucher de manière inappropriée.





Aussi sur rt.com

Tara Reade : Les allégations d’agression sexuelle sont une condamnation à mort de carrière pour n’importe qui… sauf un démocrate de l’establishment







Biden n’était pas disposé à s’aventurer plus loin que sa suggestion de démissionner Cuomo, en particulier en ce qui concerne la possibilité de destitution ou de poursuites. Le président de l’Assemblée, Carl Heastie, a lancé une enquête de destitution sur Cuomo plus tôt cette année et a annoncé mardi qu’elle serait transmise aux membres de l’Assemblée et au personnel juridique dans le but de la faire avancer. Le procureur général James a refusé de faire une recommandation quant à savoir si Cuomo devrait être poursuivi dans le rapport de son bureau.

DÉTAILS À SUIVRE