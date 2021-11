Biden mène la libération de sa réserve stratégique pour réduire les prix du gaz

Le président Biden a annoncé qu’il exploiterait la réserve stratégique de pétrole en coordination avec les alliés des États-Unis et la Chine pour faire baisser les prix du gaz.

Selon une fiche d’information de la Maison Blanche fournie à PolitcusUSA :



Aujourd’hui, le président annonce que le ministère de l’Énergie mettra à disposition 50 millions de barils de pétrole de la réserve stratégique de pétrole pour faire baisser les prix pour les Américains et remédier à l’inadéquation entre la demande sortant de la pandémie et l’offre.



Le président a travaillé avec des pays du monde entier pour remédier au manque d’approvisionnement alors que le monde sort de la pandémie. Et, grâce au leadership du président Biden et à nos efforts diplomatiques, cette publication sera prise en parallèle avec d’autres grands pays consommateurs d’énergie, notamment la Chine, l’Inde, le Japon, la République de Corée et le Royaume-Uni. Cela aboutit à des semaines de consultations avec des pays du monde entier, et nous constatons déjà l’effet de ce travail sur les prix du pétrole. Au cours des dernières semaines, lorsque les rapports de ces travaux sont devenus publics, les prix du pétrole ont baissé de près de 10 %.



Le département américain de l’Énergie mettra à disposition des libérations de 50 millions de barils de la réserve stratégique de pétrole de deux manières :





32 millions de barils seront échangés au cours des prochains mois, libérant du pétrole qui finira par retourner dans la réserve stratégique de pétrole dans les années à venir. L’échange est un outil adapté à l’environnement économique spécifique d’aujourd’hui, où les marchés s’attendent à ce que les prix futurs du pétrole soient inférieurs à ce qu’ils sont aujourd’hui, et aide à soulager immédiatement les Américains et à faire le pont vers cette période de baisse attendue des prix du pétrole. L’échange prévoit également automatiquement le réapprovisionnement de la réserve stratégique de pétrole au fil du temps pour répondre aux besoins futurs.



18 millions de barils seront une accélération dans les prochains mois d’une vente de pétrole que le Congrès avait précédemment autorisée.

Le président est prêt à prendre des mesures supplémentaires, si nécessaire, et est prêt à utiliser ses pleines autorités en coordination avec le reste du monde pour maintenir un approvisionnement adéquat alors que nous sortons de la pandémie.



Même si le président aide à diriger le monde dans la lutte contre les déséquilibres de l’approvisionnement en pétrole, il se concentre également sur la façon dont la consolidation dans le secteur pétrolier et gazier peut entraîner des pratiques anticoncurrentielles qui empêchent les consommateurs américains de profiter de la chute des prix du pétrole. Il est de plus en plus évident que les baisses des prix du pétrole ne se traduisent pas par une baisse des prix à la pompe. La semaine dernière, le président a demandé à la Federal Trade Commission d’examiner ce qui se passe sur les marchés du pétrole et du gaz et de déterminer « si une conduite illégale coûte aux familles à la pompe ».



L’annonce d’aujourd’hui reflète l’engagement du président à faire tout ce qui est en son pouvoir pour réduire les coûts pour le peuple américain et poursuivre notre forte reprise économique. Dans le même temps, l’administration reste attachée aux objectifs ambitieux du président en matière d’énergie propre, comme en témoignent la loi historique bipartite sur les infrastructures signée la semaine dernière et la loi Build Back Better Act adoptée par la Chambre qui représentent ensemble le plus grand investissement dans la lutte contre le changement climatique dans l’histoire américaine. et est une étape critique vers l’atteinte d’une économie à zéro émission nette d’ici 2050 et la réduction de notre dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles étrangers.

La clé est l’alliance pour faire pression sur l’OPEP

À eux seuls, 50 millions de barils ne résoudraient pas le problème des prix élevés à la pompe, mais combinés aux actions de la Chine, de l’Inde, du Japon, de la Corée et du Royaume-Uni, Biden met en place des mesures sérieuses pour corriger le marché pétrolier.

Biden n’envoie pas de tweets ou ne lance pas de crises de colère blâmant les autres nations. Les États-Unis sont en tête et prennent des mesures concrètes pour faire baisser les prix du gaz à court et à long terme.