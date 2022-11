Biden menace une nouvelle taxe pour mettre fin aux “profiteurs de guerre”

Les bénéfices records des compagnies pétrolières sont la « manne de la guerre », a déclaré le président américain

Le président américain Joe Biden s’est engagé à imposer de nouvelles taxes pour limiter la “bénéfices excédentaires” des compagnies pétrolières américaines, insistant sur le fait qu’elles doivent contribuer à faire baisser les prix pour les consommateurs tout en accusant les entreprises de tirer des bénéfices indus de la guerre en Ukraine.

Le président a pris l’industrie pétrolière à partie lors d’un discours lundi, s’exprimant aux côtés de la secrétaire à l’Énergie Jennifer Granholm et de la chef du Trésor Janet Yellen. Il a fait valoir que les entreprises ont vu “des bénéfices si élevés que c’est difficile à croire” depuis que les combats ont éclaté en Europe de l’Est au début de cette année, et doivent commencer à agir au-delà de leur “intérêt personnel étroit”.

« Les bénéfices records des compagnies pétrolières aujourd’hui ne sont pas dus au fait qu’elles font quelque chose de nouveau ou d’innovant. Leurs bénéfices sont une aubaine de la guerre – la manne du conflit brutal qui ravage l’Ukraine et blesse des dizaines de millions de personnes dans le monde. a-t-il dit, ajoutant que les entreprises ont “une responsabilité d’agir dans l’intérêt de leurs consommateurs, de leur communauté et de leur pays.”

S’ils ne le font pas, ils paieront un impôt plus élevé sur leurs bénéfices excédentaires et seront confrontés à d’autres restrictions. Mon équipe travaillera avec le Congrès pour examiner ces options qui s’offrent à nous… Il est temps que ces entreprises cessent de profiter de la guerre.

Le président a poursuivi en notant les bénéfices importants rapportés cette année par des géants pétroliers comme Shell et Exxon, l’ancienne société ayant récemment annoncé un bénéfice de 9,5 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2022, doublant presque ce qu’elle a réalisé au cours de la même période l’année dernière. Exxon, quant à lui, a déclaré avoir généré 18,7 milliards de dollars de bénéfices au dernier trimestre, “presque le triple de ce qu’Exxon a fait l’année dernière et le plus de ses 152 ans d’histoire,” Biden a dit. “Ça n’a jamais fait autant de profit.”

Bien qu’il n’ait pas précisé exactement ce que les nouvelles taxes impliqueraient, Biden a déclaré que les entreprises devaient “investir en Amérique en augmentant la capacité de production et de raffinage” afin de faire baisser les prix pour les consommateurs. Les prix à la pompe ont chuté par rapport à un récent pic de plus de 5 dollars le gallon en juin, bien que le président ait affirmé que cela était en grande partie dû à la décision de la Maison Blanche de puiser dans la réserve stratégique de pétrole plus tôt cette année.

La menace qui pèse sur les sociétés pétrolières survient un peu plus d’une semaine avant les élections de mi-mandat, où l’inflation record et la flambée des prix à la consommation sont devenues les principaux problèmes dans de nombreuses courses. La Maison Blanche aurait évalué les options pour de nouvelles taxes sur les entreprises pétrolières et gazières depuis l’été dernier, mais n’a apparemment pas encore élaboré de législation spécifique avec les législateurs.