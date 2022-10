Biden menace les conséquences pour l’Arabie saoudite après la réduction de l’OPEP

Le président américain Joe Biden et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane arrivent pour la photo de famille lors du Sommet sur la sécurité et le développement de Djeddah (CCG+3) dans un hôtel de la ville côtière de Djeddah, en Arabie saoudite, le 16 juillet 2022. Mandel Ngân | AFP | Getty Images

Le président Joe Biden est en colère contre l’Arabie saoudite pour sa décision de réduire la production de pétrole avec ses alliés de l’OPEP contre la volonté des États-Unis, et il ne s’en cache pas. Avec l’économie mondiale sur le fil du rasoir et les prix de l’énergie élevés, Washington considère la décision du royaume – qu’il a prise en coordination avec la Russie et d’autres États producteurs de pétrole – comme un camouflet et une démonstration flagrante de prise de parti pour Moscou. Le groupe producteur de pétrole a annoncé début octobre sa plus forte réduction de l’offre depuis 2020, à hauteur de 2 millions de barils par jour à partir de novembre, ce qui, selon ses membres, est destiné à stimuler une reprise des prix du brut pour contrer une baisse potentielle de la demande. Pour cela, Biden a déclaré mardi dans une interview à CNN qu’il y aurait des “conséquences”. Il n’a pas donné plus de détails sur ce que pourraient être ces conséquences. Mais quelles sont les options de l’administration Biden, et pourraient-elles se retourner contre vous ?

Armes et lois anti-trust

La relation saoudo-américaine a été fondée, en gros, sur le principe de l’énergie pour la sécurité. Depuis les années 1940, Washington a fourni des milliards de dollars d’aide militaire et sécuritaire à l’Arabie saoudite. Mais ces dernières années, et en particulier depuis que l’administration Obama a commencé à faire des incursions diplomatiques avec l’Iran, Riyad a le sentiment que l’engagement américain envers sa sécurité a diminué. “La vérité est qu’aucune des deux parties n’a tenu sa part du marché depuis près de 10 ans maintenant”, a déclaré à CNBC Michael Stephens, chercheur associé au Royal United Services Institute de Londres. “Et ce que vous voyez, je pense, ce sont des fractures permanentes dans la relation qui sont basées sur le fait qu’aucune des deux parties ne voit vraiment autant d’avantages stratégiques chez l’autre qu’il y a 20 ans”, a déclaré Stephens, ajoutant que l’Arabie saoudite La réduction de la production de pétrole de l’OPEP “en est le reflet”. Les “conséquences” potentielles que Washington peut mettre en œuvre incluent la réduction de son soutien militaire au royaume saoudien et la poursuite de l’OPEP avec les lois américaines.

Une photo d’archive de bidons contenant des missiles Patriot pour intercepter des missiles tirés sur l’Arabie saoudite ou ses pays voisins. Greg Mathieson | Mai | La collection d’images LIFE | Getty Images

En effet, juste un jour avant les commentaires de Biden, le sénateur Bob Menendez, DN.J., président de la commission sénatoriale des relations étrangères, a exigé que les États-Unis cessent immédiatement toute coopération avec l’Arabie saoudite, y compris les ventes d’armes. “Les États-Unis doivent immédiatement geler tous les aspects de notre coopération avec l’Arabie saoudite, y compris toute vente d’armes et toute coopération en matière de sécurité au-delà de ce qui est absolument nécessaire pour défendre le personnel et les intérêts américains”, a déclaré Menendez dans un communiqué.

Dans une interview précédente avec CNBC, le sénateur Chris Murphy, D-Conn, a demandé: “À quoi bon détourner le regard lorsque les Saoudiens découpent des journalistes et répriment le discours politique en Arabie saoudite si, lorsque les jeux sont faits, les Saoudiens ont effectivement choisir les Russes plutôt que les États-Unis ?” Même le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., a pesé, exigeant dans un tweet que, “Si l’Arabie saoudite, l’un des pires violateurs des droits de l’homme au monde, veut s’associer à la Russie pour augmenter les prix du gaz aux États-Unis, il peut amener Poutine à défendre sa monarchie. Nous devons retirer toutes les troupes américaines d’Arabie saoudite, cesser de leur vendre des armes et mettre fin à son cartel du pétrole qui fixe les prix. Au-delà de la suspension de l’aide militaire, il existe des voies légales que le gouvernement américain peut suivre. L’un est le projet de loi NOPEC, qui signifie No Oil Producing and Exporting Cartels. Cela classerait l’OPEP dans la catégorie des cartels et soumettrait ses membres à la législation antitrust. Longtemps discuté par les législateurs, le projet de loi est conçu pour protéger les consommateurs et les entreprises américains des pics de pétrole artificiels. Il a été adopté par un comité sénatorial début mai et n’a pas encore été promulgué, mais pourrait exposer les pays et partenaires de l’OPEP à des poursuites pour coordination des réductions d’approvisionnement qui augmentent les prix mondiaux du brut. Le projet de loi devrait encore être adopté par l’ensemble du Sénat et de la Chambre et promulgué par le président pour entrer en vigueur. Les ministres de l’OPEP ont a précédemment critiqué le projet de loi NOPEC, avertissant qu’il apporterait un plus grand chaos aux marchés de l’énergie.

Conséquences pour les États-Unis – et pour les prix du brut

La décision de l’OPEP+ – qui constitue l’OPEP et ses alliés non-OPEP comme la Russie – de réduire sa production “souligne à quel point l’administration Biden a perdu sa capacité à influencer la politique saoudienne de l’OPEP+”, a déclaré Torbjorn Soltvedt, analyste principal MENA à risque cabinet de renseignement Verisk Maplecroft. “La Maison Blanche a peu de bonnes options malgré l’avertissement de Biden sur les” conséquences “après la coupe”, a-t-il déclaré, notant les menaces des législateurs américains de législation anti-trust et de retrait des actifs militaires américains d’Arabie saoudite. Bien que les deux lignes de conduite enverraient un message clair, cela pourrait se retourner contre les États-Unis et les prix du brut. “Ces deux options menaceraient de rompre des relations déjà tendues, ce qui exercerait à son tour une pression à la hausse encore plus forte sur les prix du pétrole et du carburant”, a déclaré Soltvedt.