Ne vous y trompez pas : la plus grande menace liée aux avancées émergentes en matière d’intelligence artificielle comme ChatGPT n’est-ce pas que l’IA prendra tous nos emplois ou nous tuera (ou les deux).

Le premier est anhistorique, le second est de la science-fiction.

Le grand danger autour de l’IA est plutôt que les décideurs politiques de Washington, trop enthousiastes, se précipitent pour réglementer une technologie en évolution rapide.

Sans une compréhension approfondie des dommages possibles, nous ne devrions pas risquer de ralentir une technologie dotée d’un vaste potentiel pour rendre l’Amérique plus riche, plus saine, plus sûre militairement et plus capable de faire face à des problèmes tels que le changement climatique et les futures pandémies.

Un progrès technologique retardé équivaut à un progrès technologique refusé.

Mais les inconvénients profonds du retard ne sont apparemment pas pris en compte par la Maison Blanche de Biden.

Le nouveau décret présidentiel sur l’IA constitue une escalade massive de l’intervention gouvernementale dans le secteur technologique américain.

Le président Joe Biden parle des réglementations gouvernementales sur les systèmes d’intelligence artificielle lors d’un événement dans la salle Est de la Maison Blanche le 30 octobre 2023. AP/Evan Vucci

Bruce Reed, assistant de Biden, qualifie cela de « stratégie agressive », ce qui n’est pas exagéré.

L’ordre Biden va au-delà des précédents engagements volontaires de la Silicon Valley en matière d’IA en utilisant la loi sur la production de défense pour forcer les entreprises à partager les résultats de ses tests de sécurité internes de « l’équipe rouge » avec Washington.

De plus, explique Adam Thierer, analyste en politique technologique, cette ordonnance permettrait aux agences fédérales de transformer subtilement les directives volontaires en un cadre réglementaire ferme, en particulier compte tenu de l’inaction du Congrès en matière d’IA.

Et l’approbation de l’ordonnance visant à ce que la Federal Trade Commission, dirigée par Lina Khan, se concentre davantage sur l’IA soulève d’énormes inquiétudes quant à la portée excessive de la FTC, compte tenu des vastes pouvoirs de la FTC et de l’empressement idéologique de Khan à les utiliser contre les plus grandes entreprises technologiques américaines.

En bref, l’ordonnance ne suggère rien d’autre qu’un abandon total de l’approche de réglementation légère à l’égard des marchés numériques américains qui a créé un monde dans lequel tous les acteurs Internet les plus importants sont des entreprises américaines.

Si le président Bill Clinton avait émis un ordre aussi agressif et radical à la fin des années 1990 – au lieu d’opter pour une approche plus légère – il est possible que nous n’assistions pas à la révolution embryonnaire de l’IA d’aujourd’hui.

Cela vaut la peine de prendre un moment de recul et de réfléchir à ce que cette révolution pourrait nous apporter.

Cette année marque le 50e anniversaire d’un ralentissement notable et continu de la croissance de la productivité du travail aux États-Unis, induite par la technologie, ce que j’appelle le « grand déclin » dans mon nouveau livre, « Le futuriste conservateur : comment créer le monde de science-fiction qui nous a été promis ». .»

La production par travailleur est le facteur le plus important affectant l’augmentation du niveau de vie à long terme. Et le progrès technologique est le facteur le plus important affectant la production par travailleur.

Sans ce rétrogradage, les Américains seraient aujourd’hui jusqu’à 50 % plus riches.

Pourtant, si l’on écoute les experts, depuis les technologues de la Silicon Valley jusqu’aux économistes de Wall Street, l’IA a le potentiel de dynamiser la croissance de la productivité et de générer une grande évolution.

Comme le commente l’équipe économique de Goldman Sachs dans un nouveau rapport, « le développement d’une IA performante sera probablement l’une des histoires macroéconomiques les plus importantes du 21e siècle », en partie en automatisant certaines choses que les travailleurs font et en rendant les travailleurs plus productifs dans d’autres. Tâches.

Et cela ne prend même pas en compte l’effet que l’IA pourrait avoir sur l’accélération de la recherche scientifique.

Si l’IA pouvait automatiser certaines parties du processus de recherche, comme la recherche de combinaisons possibles d’idées, elle pourrait considérablement augmenter le taux d’innovation technologique et déclencher une croissance économique extrêmement rapide ou illimitée, expliquent les économistes Philip Trammell de l’Université d’Oxford et Anton Korinek de l’Université de Londres. Virginia dans son nouveau document de travail « Economic Growth under Transformative AI ».

Nous ne voulons pas nous tromper en matière de réglementation. Et étant donné qu’il est encore tôt (ChatGPT n’a été publié par OpenAI qu’en novembre dernier), on ne sait toujours pas exactement quels sont les problèmes les plus importants et comment ils doivent être traités.

Alors que de nombreux s’inquiètent de l’IA se concentrent sur des scénarios de science-fiction, une réglementation hâtive peut éclipser des préoccupations telles que le droit d’auteur et la confidentialité ou la limitation de la concurrence.

Aujourd’hui, peu d’entreprises sont capables de créer des modèles d’IA avancés, et des réglementations rapides pourraient favoriser les géants établis comme Microsoft et Google, écartant les nouveaux arrivants.

Que certaines grandes entreprises souhaitent que Washington intervienne n’est guère surprenant.

Et ce n’est pas comme si l’IA était une sorte de Far West étant donné que ses produits sont actuellement soumis à une myriade de lois sur la protection des consommateurs, sans parler de notre célèbre système juridique actif.

Les nouvelles réglementations nécessiteront du temps, des recherches et des expérimentations, ce qui méritera un financement de recherche gouvernemental.

Pour l’instant, nous ne devrions pas entraver les bénéfices potentiels de ce saut technologique. Si le temps presse, une étude financée par le gouvernement fédéral sur la sécurité de l’IA mériterait d’être envisagée.

En attendant, il est préférable de continuer à résoudre le problème et à apprendre sur le tas, en traitant les problèmes spécifiques au fur et à mesure qu’ils se manifestent.

James Pethokoukis est analyste de politique économique à l’American Enterprise Institute, contributeur de CNBC et auteur du nouveau livre «Le futuriste conservateur : comment créer le monde de science-fiction qui nous a été promis.» Vous pouvez également lire sa newsletter, «Plus vite s’il vous plait!» sur la sous-pile.