Biden-McConnell: Personnellement dépareillé, lié professionnellement

WASHINGTON (AP) – Lorsque Joe Biden s’est approché du pupitre à l’ombre du pont Brent Spence dans le nord du Kentucky ce mois-ci, il n’a pas cessé de faire l’éloge du principal sénateur républicain de l’État, qui s’était battu pour réparer la travée délabrée pendant des décennies. .

C’était tout un contraste avec l’introduction coupée faite quelques minutes plus tôt par ce sénateur, Mitch McConnell, qui n’a fait référence à Biden qu’en notant que le président avait signé le projet de loi pour enfin réparer le pont vieillissant.

De par leur tempérament et leurs manières, les deux hommes – dont les relations à Washington ont été scrutées, analysées et satirisées pendant des années – sont décidément incompatibles. Biden est tactile, grégaire et enclin aux gaffes; McConnell est tactique, souvent au visage sombre et prononce rarement un mot non scénarisé.

Mais avec les nouveaux jours de gouvernement divisé en cours, la relation Biden-McConnell deviendra plus importante.

L’expérience de McConnell dans la conclusion d’accords et le capital politique qu’il conserve parmi les membres républicains pourraient le laisser beaucoup plus libre de négocier avec la Maison Blanche sur des questions épineuses telles que les dépenses publiques et le plafond de la dette que le nouveau président de la Chambre, Kevin McCarthy, R-Calif., dont les rangs ont déjà émis des demandes intransigeantes sur la dette qui, selon la Maison Blanche, sont des non-partants.

Biden et McConnell voient tous deux des impératifs politiques dans la coopération stratégique. McConnell, qui n’a pas réussi à regagner la majorité au Sénat en novembre dernier, aura une carte politique beaucoup plus avantageuse lors du cycle électoral de 2024 et veut démontrer que les républicains peuvent gouverner de manière responsable. Pendant ce temps, la promotion de ses réalisations politiques et la vente d’un record de gouvernance compétente sont au cœur des arguments de Biden pour sa réélection – quelque peu interrompus par les découvertes récentes de documents classifiés dans son ancien bureau et chez lui dans le Delaware.

“Écoutez, j’ai été élu par les habitants du Kentucky”, a déclaré McConnell dans une interview à la radio mardi avec le 840 WHAS de Louisville. “Je ne considère pas mon travail, même si je suis le chef républicain du Sénat, comme une objection à tout simplement parce que Joe Biden pourrait signer le projet de loi.”

Interrogé sur McConnell après la visite du pont du Kentucky, Biden a souligné leurs efforts conjoints au sein de l’administration Obama pour conjurer les calamités fiscales fédérales.

“J’ai eu une relation avec Mitch McConnell pendant des années”, a déclaré Biden. « Nous avons toujours pu travailler ensemble.

L’acceptation par McConnell de l’invitation de la Maison Blanche à assister à l’événement du pont a surpris même certains de ses proches.

Il faisait partie de ceux qui ont accueilli Biden sur le tarmac de l’aéroport international de Cincinnati/Northern Kentucky. Ensuite, McConnell a rejoint Biden dans la limousine présidentielle blindée, connue sous le nom de “bête”, où les deux hommes ont parlé de politique étrangère et de la manière de maintenir la coalition internationale unie sur l’Ukraine. Faire rouler McConnell avec le président n’était pas prévu à l’avance, selon un responsable familier avec l’interaction, mais ce n’était pas non plus une surprise.

“D’une part, il est facile de trop le lire”, a déclaré Scott Jennings, un stratège vétéran du parti basé dans le Kentucky et étroitement lié au chef républicain. “McConnell avait depuis longtemps dit qu’il serait plus qu’heureux de travailler avec Biden sur des questions politiques qui se situent dans ce qu’il considère comme la ligne des 40 mètres dans la politique américaine et la construction d’un pont dans le Kentucky est en plein milieu de ce domaine.”

Jennings a poursuivi: «D’un autre côté, je pense qu’il y a un message dans tout cet événement, qu’il y a un seuil de base de responsabilité de gouvernement que les gens attendent d’un parti politique, et je pense que les républicains ont en quelque sorte été jugés comme défaillants. ce seuil » à la fin de la présidence de Donald Trump et avec certains candidats au Sénat du GOP l’année dernière.

En effet, Biden et McConnell ont démontré dans le passé qu’ils pouvaient gouverner avec compétence lorsque d’autres ne le pouvaient pas.

Leur conclusion d’accords par le biais d’un trio d’accords financiers a empêché ce qui aurait pu être des catastrophes économiques et politiques majeures. Ces accords ont temporairement prolongé les réductions d’impôts de Bush en 2010, levé le plafond de la dette à l’été 2011 et, fin 2012, évité le « précipice fiscal » qui aurait augmenté les taux d’imposition et promulgué de fortes réductions des dépenses, risquant ainsi une récession.

L’ancien président Barack Obama et le président de la Chambre de l’époque, John Boehner, R-Ohio, n’ont pas pu parvenir à un accord alors que le précipice fiscal se profilait. McConnell a appelé le vice-président de l’époque et a demandé: “Y a-t-il quelqu’un là-bas qui sait comment conclure un accord?”

“De toute évidence, je ne suis pas toujours d’accord avec lui, mais je lui fais implicitement confiance”, a déclaré McConnell dans un hommage d’adieu à Biden au Sénat en décembre 2016. “Il ne manque pas à sa parole. Il ne perd pas de temps à me dire pourquoi je me trompe. Il s’attelle à des trucs en laiton. Et il garde en vue les enjeux.

McConnell a poursuivi: “Il y a une raison pour laquelle” appeler Joe au téléphone “est un raccourci pour” le temps de devenir sérieux “, dans mon bureau.”

Biden a également trouvé McConnell digne de confiance. Dans un discours prononcé en février 2011 au McConnell Center de Louisville, Biden a prodigué les plus grands éloges à un dirigeant du Congrès : « Mitch sait compter mieux que quiconque que j’aie jamais connu.

“Ce n’est pas une blague”, a déclaré Biden alors que la foule riait. “Quand Mitch dit, ‘Joe, j’ai 41 votes’ ou ‘J’ai 59 votes’, c’est la fin de la discussion. … Il ne s’est jamais trompé une seule fois d’après ce qu’il m’a dit.

Au fil des ans, les interactions entre les deux hommes sont devenues, parfois, profondément personnelles. McConnell était le seul sénateur républicain à assister aux funérailles de Beau Biden, le fils aîné du président, décédé d’un glioblastome en 2015. L’année suivante, un Biden ému a présidé le Sénat alors que McConnell, alors chef de la majorité, l’a surpris en dirigeant le changement de nom de la législation pour renforcer la recherche sur le cancer aux National Institutes of Health en l’honneur de Beau Biden.

Biden a rappelé ce moment dans son premier discours conjoint au Congrès en avril 2021, remarquant directement à McConnell: “Je ne vous oublierai jamais debout et mentionnant – en disant que vous le nommeriez d’après mon fils décédé.”

La sénatrice Susan Collins, R-Maine, a déclaré à propos des deux: «Il existe une relation personnelle qui – transcende n’est pas le bon mot, mais qui est différente de leurs penchants philosophiques. Et mon expérience a été que les relations personnelles comptent dans ce contexte.

Cette relation de travail a été évidente tout au long de la présidence Biden.

Alors que l’armée du Myanmar organisait un coup d’État en février 2021 et arrêtait la dirigeante de facto Aung San Suu Kyi, la Maison Blanche a mis le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan au téléphone avec McConnell – qui a longtemps plaidé en faveur des efforts démocratiques en Asie du Sud-Est. pays — pour l’informer des efforts de l’administration et solliciter un retour d’information. McConnell a soutenu Biden sur l’aide à l’Ukraine alors même que certains législateurs républicains remettent en question le soutien continu des États-Unis pour résister à l’invasion de la Russie.

Ils ont même trouvé une coopération en ce qui concerne le système judiciaire, un domaine profondément important pour McConnell et où Biden a établi des records dans la rapidité avec laquelle il a fait confirmer de nouveaux juges. L’été dernier, la Maison Blanche a accepté de nommer un avocat anti-avortement favorisé par McConnell à un poste de juge fédéral dans le Kentucky, malgré une résistance importante des démocrates dans les semaines après que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade. Cette nomination a ensuite été sabordée en raison de l’opposition de l’autre sénateur de l’État, Rand Paul.

“Au lieu d’utiliser simplement les deux prochaines années pour creuser et se battre jusqu’aux élections de 24, je sais que McConnell – comme vous l’avez entendu le dire – croit qu’un gouvernement divisé peut être une période de réalisations importantes”, a déclaré le sénateur du Dakota du Sud, John Thune, le deuxième républicain du Sénat. “Il a toujours cru au long jeu.”

Pourtant, cela n’a pas toujours été aussi fluide entre les deux hommes au cours des deux premières années de Biden.

À l’approche des mi-parcours, Biden a intégré le nom de McConnell dans sa fusillade habituelle d’avertissements concernant les républicains menaçant de prendre en otage le plafond de la dette – le plafond d’emprunt du pays que les législateurs devront suspendre ou lever plus tard cette année. Lorsqu’on lui a demandé en septembre si Biden considérait McConnell différemment des républicains comme McCarthy, le sénateur du Wisconsin Ron Johnson et le sénateur de Floride Rick Scott – les boogeymen du GOP de la saison de campagne du président – ​​l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a répondu: “Je le ferais” pas aller aussi loin.

Et en janvier 2022, McConnell a pris ombrage d’un discours enflammé que Biden a prononcé à Atlanta, au cours duquel le président a comparé les opposants à la législation électorale des démocrates à des politiciens racistes tels que le gouverneur ségrégationniste de l’Alabama George Wallace et Jefferson Davis, le président de la Confédération. McConnell a qualifié les propos de Biden de “profondément antiprésidentiels”.

“Je connais, j’aime et je respecte personnellement Joe Biden depuis de nombreuses années”, a déclaré McConnell. “Je n’ai pas reconnu l’homme sur ce podium.”

Notamment, les réalisations bipartites les plus importantes de la présidence Biden ont été décrochées sans McConnell dans la salle, bien que le chef républicain ait finalement voté pour deux des principaux : le grand projet de loi sur les infrastructures et une mesure pour stimuler la production de puces informatiques.

Mais en l’absence de réalisations législatives majeures de Biden à l’horizon, McConnell devra presque certainement être un incontournable dans les négociations avec la Maison Blanche pour les tâches fondamentales de gouvernement.

“Alors qu’ils seraient les premiers à vous dire qu’ils ne sont pas d’accord sur toutes sortes de choses”, a déclaré Jean-Pierre aux journalistes plus tôt ce mois-ci, “ils croient en la coopération lorsqu’ils ont des domaines spécifiques d’accord mutuel pour le bien du pays”.

Seung Min Kim, Associated Press