Biden marque le mois de la fierté LGBTQ + avec une célébration sur la pelouse sud de la Maison Blanche

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a accueilli des centaines de personnes à la Maison Blanche pour une célébration retardée du mois de la fierté visant à montrer aux personnes LGBTQ + que son administration les soutient à un moment où les défenseurs mettent en garde contre un pic de législation discriminatoire, en particulier visant les transgenres communauté, balayant les maisons d’État.

L’événement, que l’administration a décrit comme le plus grand événement Pride organisé à la Maison Blanche, était initialement prévu pour jeudi, mais a été reporté en raison de la mauvaise qualité de l’air dû à l’air dangereux provenant des incendies de forêt au Canada. Mais la brume qui recouvrait une vaste bande de la côte est la semaine dernière s’était levée sur la capitale nationale, permettant au président et à la première dame Jill Biden d’organiser leur fête sur la pelouse sud.

« Alors aujourd’hui, je veux envoyer un message à toute la communauté, en particulier aux enfants transgenres : vous êtes aimés. Vous êtes entendu. Vous appartenez », a déclaré Biden.

Le mois de la fierté est célébré cette année alors que les législateurs des États ont présenté au moins 525 projets de loi et promulgué 78 projets de loi qui réduisent les droits LGBTQ +, selon la Human Rights Campaign, un groupe qui défend les droits des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer.

Ce décompte comprend une récente vague de projets de loi qui affectent les personnes transgenres, y compris la législation récemment adoptée par les gouverneurs républicains en lice pour l’investiture présidentielle de 2024.

En Floride, le gouverneur Ron DeSantis a récemment signé un projet de loi interdisant les soins médicaux affirmant le genre tels que les bloqueurs de puberté ou l’hormonothérapie pour les jeunes transgenres. Plus tôt dans la semaine, un juge fédéral a temporairement bloqué des parties d’une loi que DeSantis a signée peu de temps avant d’annoncer qu’il se présentait à la présidence.

Dans le Dakota du Nord, le gouverneur Doug Burgum a signé le mois dernier un projet de loi qui interdit aux écoles publiques et aux entités gouvernementales d’exiger que les enseignants et les employés se réfèrent aux personnes transgenres par les pronoms qu’ils utilisent. Burgum, qui, comme DeSantis, a fait des questions culturelles un élément central de son mandat de gouverneur, a rejoint le domaine principal de la Maison Blanche.

Josh Helfgott, un activiste LGBTQ + et influenceur des médias sociaux de New York, a déclaré que marquer le mois de la fierté à la Maison Blanche était l’un des moments les plus importants de sa vie. Mais il a dit que la marée de la législation a ajouté une autre couche aux célébrations de cette année.

« La fierté cette année est si importante parce que nous ne pouvons pas rester silencieux face à la haine et au sectarisme », a déclaré Helfgott. « L’autre côté est si fort, incroyablement fort. ”

Anjali Rimi de San Francisco a assisté à l’événement de la Maison Blanche avec sa mère, qui a récemment immigré d’Inde.

Rimi est venue aux États-Unis il y a plus de 20 ans parce que, dit-elle, elle était rejetée par sa famille et la société en tant que personne transgenre.

Les temps étaient également difficiles aux États-Unis, a-t-elle déclaré. Elle a été chassée de son emploi après son coming-out, a été sans abri pendant un certain temps et a demandé l’asile au Canada pendant environ une décennie avant de retourner aux États-Unis.

« C’est un moment que nous allons chérir toute une vie », a déclaré Rimi, une militante de la communauté LGBTQ+ de San Francisco. « C’est un moment joyeux, mais c’est aussi un moment qui nous rappelle que nous avons tant de travail à faire. »

