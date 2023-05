Biden marque le Memorial Day près de 2 ans après la fin de la plus longue guerre des États-Unis et salue le sacrifice des troupes

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a salué le sacrifice de générations de soldats américains morts au combat pour leur pays alors qu’il marquait le Memorial Day avec la cérémonie traditionnelle de dépôt de gerbes au cimetière national d’Arlington.

Biden a été rejoint par la première dame Jill Biden, la vice-présidente Kamala Harris et le mari de Harris, Douglas Emhoff, pour la 155e célébration du National Memorial Day. Il eut un moment de contemplation devant la couronne et plus tard baissa la tête en prière.

La fête fédérale de lundi en l’honneur des militaires américains décédés est intervenue un jour après que Biden et le président de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy, sont parvenus à un accord final sur un accord qui augmenterait le plafond de la dette américaine et qui attend maintenant l’approbation du Congrès.

Dans l’état actuel des choses, l’accord maintiendrait les dépenses non militaires à peu près stables au cours de l’exercice 2024 et les augmenterait de 1 % l’année suivante. La mesure permettrait une croissance de la défense de 3 % au cours de l’exercice 2024, à 886 milliards de dollars, puis de 1 % supplémentaire au cours de l’exercice 2025, à 895 milliards de dollars.

Biden est fier que son administration démocrate ait supervisé une période de paix relative pour l’armée américaine après deux décennies de guerre en Afghanistan et en Irak.

Cela fait près de 21 mois que Biden a mis fin à la plus longue guerre des États-Unis en Afghanistan, tenant sa promesse électorale de mettre fin à une «guerre éternelle» de 20 ans qui a coûté la vie à plus de 2400 militaires américains.

La guerre en Afghanistan, cependant, s’est terminée de manière meurtrière et chaotique sous la surveillance de Biden en août 2021, les critiques qualifiant la gestion par l’administration de l’évacuation de quelque 120 000 citoyens américains, afghans et autres de mal planifiée et mal exécutée.

L’administration Biden a publié le mois dernier un bilan des derniers jours de la guerre, blâmant en grande partie son prédécesseur républicain, le président Donald Trump, et affirmant que Biden était « sévèrement contraint » par les décisions de Trump.

Les États-Unis se retrouvent maintenant à la tête d’une coalition d’alliés versant des dizaines de milliards de dollars d’aide militaire et économique à l’Ukraine alors qu’elle tente de repousser l’invasion russe, qui semble n’avoir aucune fin en vue.

Tout en précisant qu’il ne souhaitait pas que les troupes américaines entrent dans le conflit, Biden a affirmé qu’il considérait l’effort russe pour s’emparer du territoire comme un affront aux normes internationales et s’est engagé à aider Kiev à gagner, en envoyant de l’artillerie, des chars et des drones et récemment acceptant de permettre aux alliés de former l’armée ukrainienne sur des avions F-16 américains.

Avant la cérémonie de lundi au cimetière d’Arlington, en Virginie, les Bidens ont organisé un petit-déjeuner à la Maison Blanche pour les membres d’organisations d’anciens combattants, de services militaires et d’organisations de familles de militaires, les familles survivantes des soldats américains tombés au combat, les hauts responsables du ministère de la Défense et d’autres responsables de l’administration.

Le président et la première dame devaient rentrer chez eux près de Wilmington, dans le Delaware, plus tard lundi pour passer le reste des vacances fédérales.

Aamer Madhani et Rebecca Santana, Associated Press