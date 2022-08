Biden marque le décès de l’actrice de “Star Trek” Nichelle Nichols: “Notre nation a perdu un pionnier”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président Biden a publié une déclaration tard dimanche soir sur le décès de l’actrice Nichelle Nichols.

Nichols est décédée dimanche à l’âge de 89 ans. Elle était connue pour avoir joué le lieutenant Nyota Uhura lors des trois saisons de l’émission originale “Star Trek”, qui s’est déroulée de 1966 à 1969. Elle a également joué dans les six films “Star Trek” de 1979 à 1991.

“À Nichelle Nichols, notre nation a perdu un pionnier de la scène et de l’écran qui a redéfini ce qui est possible pour les Noirs américains et les femmes”, a déclaré le président Biden dans le communiqué.

Il a dit qu’elle était issue d’une “famille ouvrière de l’Illinois” et qu’elle avait perfectionné ses talents d’actrice et de chanteuse à Chicago avant de faire une tournée dans le pays avec Duke Ellington et de donner “vie aux paroles de James Baldwin”.

L’ACTRICE DE ‘STAR TREK’ NICHELLE NICHOLS EST MORT À 89 ANS

“Au plus fort du mouvement des droits civiques, elle a brisé les stéréotypes pour devenir la première femme noire à jouer un rôle majeur dans une émission télévisée aux heures de grande écoute avec son portrait révolutionnaire du lieutenant Uhura dans le Star Trek original”, a déclaré Biden. “Avec une dignité et une autorité déterminantes, elle a aidé à raconter une histoire centrale qui a réinventé les activités et les découvertes scientifiques. Et elle a poursuivi cet héritage en continuant à travailler avec la NASA pour permettre à des générations d’Américains de tous horizons d’atteindre les étoiles et au-delà.”

Biden a poursuivi: “Notre nation est éternellement redevable à des artistes inspirants comme Nichelle Nichols, qui nous montrent un avenir où l’unité, la dignité et le respect sont les pierres angulaires de chaque société.”

L’ACTRICE ‘STAR TREK’ NICHELLE NICHOLS ‘ESSAYAIT DE SE PROTÉGER’ AVANT DE CHOQUER L’AUDIO, PAL CLAIMS

Le fils de Nichols, Kyle, a partagé la nouvelle de sa mort sur Facebook en écrivant : “J’ai le regret de vous informer qu’une grande lumière au firmament ne brille plus pour nous comme elle le fait depuis tant d’années. Hier soir, ma mère, Nichelle Nichols, a succombé à des causes naturelles et est décédée. Cependant, sa lumière, comme les galaxies anciennes que l’on voit maintenant pour la première fois, restera pour nous et les générations futures pour en profiter, apprendre et s’en inspirer.

PAT CARROLL, ACTRICE QUI A DONNÉ URSULA DANS “LA PETITE SIRÈNE” DE DISNEY, MORT À 95 ANS

Il a ajouté: “La sienne était une vie bien vécue et en tant que tel un modèle pour nous tous. Moi et le reste de notre famille, apprécierions votre patience et votre indulgence alors que nous pleurons sa perte jusqu’à ce que nous puissions récupérer suffisamment pour parler davantage. Ses services sera pour les membres de sa famille et les plus proches de ses amis et nous demandons qu’elle et notre vie privée soient respectées.”

Il a signé avec la signature “Star Trek”, “Live Long and Prosper”.

Des fleurs commémoratives seront placées sur son étoile du Hollywood Walk of Fame le lundi 1er août à 13 h. L’étoile a été dédiée à Nichols le 9 janvier 1992.

Nichols a eu d’autres problèmes de santé ces dernières années et a subi un accident vasculaire cérébral mineur en 2015. Elle aurait également souffert de démence et aurait été impliquée dans une bataille de tutelle.

Elle a été récompensée pour avoir brisé les stéréotypes des actrices noires, le révérend Martin Luther King Jr. l’encourageant personnellement à rester avec la série télévisée lorsqu’elle a exprimé des doutes quant à la poursuite du travail sur le programme. Elle l’a rencontré lors d’un rassemblement pour les droits civiques en 1967, à un moment où elle avait décidé de ne pas revenir pour la deuxième saison de l’émission.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Il a dit: “Vous ne pouvez pas faire ça”, se souvient Nichols. “Vous avez changé le visage de la télévision pour toujours, et par conséquent, vous avez changé l’esprit des gens”, a-t-elle déclaré. le leader des droits civiques lui a dit lors d’une réunion.

Au cours de la troisième saison de “Star Trek”, Nichols et une autre star de la série, William Shatner, qui jouait le capitaine James Kirk, sont entrés dans l’histoire de la télévision lorsqu’ils ont partagé un baiser interracial.

Tracy Wright et Larry Fink de Fox News ont contribué à ce rapport.