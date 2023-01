Biden marque le 2e anniversaire du 6 janvier en décernant 14 médailles présidentielles

“Garçon, c’est dur”, a-t-il dit. “Je sais à quel point je suis fier lorsque mon fils Beau est honoré à l’occasion de l’anniversaire de sa mort à la suite de brûlis en Irak. Mais cela ramène tout comme si c’était arrivé à ce moment-là.

“Je tiens à vous remercier d’avoir eu le courage d’être ici aujourd’hui”, a-t-il ajouté.

En plus des policiers, M. Biden a décerné les médailles à cinq responsables locaux, qui ont chacun refusé de suivre les enchères de ceux qui ont insisté sur le fait que l’élection avait été truquée.

Deux d’entre elles – Ruby Freeman et Shaye Moss, qui est sa fille – ont reçu les récompenses pour avoir servi comme agents électoraux à Atlanta, où elles ont été victimes d’abus de la part de partisans de Trump qui les ont faussement accusés de participer à une fraude électorale.

“Tous les deux ne faisaient que leur travail, et ils ont été ciblés et menacés par les mêmes colporteurs d’un mensonge qui alimentait l’insurrection”, a déclaré M. Biden. “Ils ont été littéralement chassés de chez eux et ont fait face à des railleries racistes ignobles.”

M. Biden a également félicité Al Schmidt, qui était commissaire municipal au conseil des élections du comté de Philadelphie en 2020, notant qu’il “ne s’est pas plié, il ne s’est pas incliné, il n’a pas cédé aux menaces et pressions politiques”. Et il a salué Jocelyn Benson, qui a été secrétaire d’État du Michigan lors des élections de 2020, et Rusty Bowers, le président de la Chambre républicaine en Arizona. Tous trois ont résisté à la pression de ceux qui cherchaient à annuler les résultats en 2020.

M. Biden a qualifié Mme Benson de “véritable leader dans notre pays” et a déclaré que M. Bowers montre aux gens “ce qu’est l’intégrité”.

Il y a un an, avec les événements du 6 janvier qui se profilent dans un passé plus récent, M. Biden a exprimé une plus grande inquiétude quant à l’avenir du pays, déclarant que « tel que nous sommes ici aujourd’hui – un an depuis le 6 janvier 2021 – le mensonges qui ont conduit à la colère et à la folie que nous avons vues ici, ils n’ont pas diminué.

Mais vendredi, il est revenu sur l’optimisme qui a souvent caractérisé ses discours.

« Nous ne sommes pas un pays de rois et de dictateurs, d’autocrates et d’extrémistes », a-t-il déclaré. « Comme nous le voyons dans les lauréats d’aujourd’hui, nous sommes une nation et nous sommes le peuple qui renforce notre fibre, renouvelle notre foi et renforce notre cause. Il n’y a rien au-delà de nos capacités, si nous agissons ensemble.