Biden marque l’anniversaire des émeutes pro-Trump du 6 janvier avec des médailles présidentielles

Le président Joe Biden a célébré vendredi le deuxième anniversaire de l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021 en décernant l’une des plus hautes distinctions civiles du pays à 14 personnes qui ont fait preuve de courage et d’altruisme lors des événements entourant l’insurrection meurtrière.

La cérémonie de remise des prix à la Maison Blanche était la première fois que Biden décernait la Médaille présidentielle des citoyens, qui est décernée aux Américains « qui ont accompli des actes de service exemplaires pour leur pays ou leurs concitoyens ».

Le groupe comprenait des agents des forces de l’ordre, des politiciens actuels et anciens et des agents électoraux qui ont été la cible de menaces à la suite de la course présidentielle de 2020. Trois des médailles ont été décernées à titre posthume à des officiers qui avaient défendu le Capitole le 6 janvier 2021 et sont décédés par la suite des suites de blessures ou par suicide.

“L’Amérique vous doit à tous, je le pense vraiment, une dette de gratitude”, a déclaré Biden lors de remarques passionnées lors de la cérémonie du vendredi après-midi.

Les récipiendaires ont été honorés pour leurs actions avant, pendant et après l’émeute, lorsqu’une foule violente de partisans de l’ancien président Donald Trump a pris d’assaut le Capitole américain, se battant avec des officiers, détruisant et volant des biens et menaçant les législateurs. L’attaque est survenue peu de temps après qu’une session conjointe du Congrès ait été convoquée pour confirmer la victoire présidentielle de Biden sur Trump, qui avait faussement affirmé qu’il avait remporté les élections de 2020.

La foule a forcé les législateurs à fuir leurs chambres pendant plusieurs heures, empêchant le transfert de pouvoir. Plus de 100 officiers ont été blessés lors de l’attaque, et les autorités fédérales estiment le coût de l’insurrection des millions de dollars de dommages et intérêts.

“Tout cela a été alimenté par des mensonges sur les élections de 2020”, a déclaré Biden vendredi, sans mentionner Trump par son nom. L’ancien président, qui reste une force majeure du Parti républicain, a déjà lancé une campagne pour la Maison Blanche en 2024.

La démocratie s’est maintenue après le 6 janvier uniquement parce que “nous, le peuple, n’avons pas bronché, nous, le peuple, avons enduré, nous, le peuple, avons prévalu”, a déclaré Biden.

Parmi les lauréats figurait l’officier de police du Capitole Eugene Goodman, qui a détourné un groupe d’émeutiers se précipitant vers la salle du Sénat, qui n’avait pas encore été complètement évacuée. Plusieurs officiers blessés lors de l’émeute – Aquilino Gonell, Michael Fanone, Caroline Edwards et Daniel Hodges – ont également reçu des récompenses, tout comme l’officier Harry Dunn, qui a témoigné d’avoir fait face à des insultes raciales et au harcèlement de la foule.

La secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson, et l’ancien président de la Chambre de l’Arizona, Rusty Bowers, ont été honorés pour avoir résisté aux pressions des alliés de Trump pour annuler les résultats des élections de leurs États. Bowers, un républicain, a perdu une candidature au Sénat de l’État en 2022 face à un adversaire soutenu par Trump.

Biden a également récompensé Ruby Freeman et sa fille Shaye Moss, deux agents électoraux du comté de Fulton, en Géorgie, qui ont fait face à des vagues de harcèlement et de menaces liées à des théories du complot infondées sur la fraude électorale dans l’État.

Les officiers Brian Sicknick, Howard Liebengood et Jeffrey Smith ont reçu des prix posthumes. Sicknick est mort un jour après avoir affronté des émeutiers au Capitole. Son mode de décès a été déterminé comme étant des causes naturelles, mais le médecin légiste en chef de Washington, Francisco Diaz, a déclaré à l’époque que “tout ce qui s’est passé a joué un rôle dans son état”. Liebengood et Smith sont tous deux morts par suicide après avoir défendu le Capitole.

Le discours de Biden marquant l’anniversaire de l’émeute a suivi d’autres cérémonies et commémorations à Capitol Hill, principalement de législateurs démocrates.

“Aujourd’hui marque 2 ans depuis qu’une foule violente d’insurgés – sanctionnée par l’ancien président – est descendue sur le Capitole dans un effort armé et meurtrier pour arrêter le transfert pacifique du pouvoir et inverser le résultat d’élections libres et équitables”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat. Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré dans un communiqué vendredi matin. “À ce jour, Donald Trump poursuit sa tentative d’empoisonner la démocratie américaine avec son Big Lie.”

Lors d’une brève cérémonie sur les marches de la Chambre, les législateurs se sont réunis pour un moment de silence avec les familles des officiers décédés en relation avec l’émeute. Beaucoup d’autres ont été blessés ou traumatisés par la foule, a noté le représentant Hakeem Jeffries de New York, le nouveau chef démocrate de la Chambre. “Nous sommes ici aujourd’hui avec notre démocratie intacte grâce à ces officiers”, a déclaré Jeffries.

Un seul représentant républicain, Brian Fitzpatrick de Pennsylvanie, a assisté à cet événement, selon un rapport.

L’anniversaire est survenu alors que le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy de Californie, poursuivait son combat pour devenir président de la Chambre après trois jours consécutifs sans avoir obtenu suffisamment de voix de son parti. Dans les jours qui ont suivi l’émeute du 6 janvier, McCarthy a d’abord blâmé Trump pour l’attaque, affirmant que le président “porte la responsabilité” alors même qu’il s’opposait aux efforts des démocrates pour destituer Trump pour la deuxième fois. Mais McCarthy est rapidement revenu sur cette critique.

Le sombre événement à la Maison Blanche a été ponctué de quelques instants de légèreté. Après que Biden ait tâtonné la prononciation du nom de Gonell, l’ancien sergent de l’USCP l’a corrigé, incitant le président à serrer la main de l’officier et à plaisanter, “Il peut m’appeler président Bidden à partir de maintenant.”

Dans un autre cas, Biden a fait rire lorsqu’il a reconnu une difficulté technique provoquant un écho dans son audio.