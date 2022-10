Biden marque 100 jours depuis la décision de Dobbs alors que les Dems regardent les mi-mandats

WASHINGTON (AP) —

Le président Joe Biden souligne les efforts de son administration pour protéger l’accès à l’avortement alors qu’il marque 100 jours depuis que la Cour suprême a annulé un droit national à la procédure et les démocrates espèrent que la question galvanisera leurs électeurs avant les élections de mi-mandat.

Biden assistera mardi à la deuxième réunion du groupe de travail au niveau du Cabinet qu’il a constitué pour coordonner la réponse du gouvernement à la décision, a déclaré la Maison Blanche, et annoncera deux nouvelles mesures destinées à “protéger l’accès aux soins de santé reproductive”.

Pourtant, Biden est sur le point de rappeler aux Américains que seul le Congrès peut rétablir l’accès à l’avortement à l’échelle nationale, ce qui constitue un argument central du discours de Biden aux électeurs frustrés par la décision de la Cour suprême d’envoyer des démocrates à Washington.

Le ministère de l’Éducation envoie des conseils aux universités pour leur rappeler que la loi fédérale exige qu’elles « protègent leurs étudiantes contre la discrimination fondée sur la grossesse, y compris l’interruption de grossesse ». Le ministère de la Santé et des Services sociaux débloquera également 6 millions de dollars de nouveaux fonds pour promouvoir les services de planification familiale.

Parallèlement à la réunion, Jennifer Klein, directrice du Gender Policy Council de la Maison Blanche et chef du groupe de travail de la Maison Blanche, a publié une nouvelle note à Biden et au vice-président Kamala Harris décrivant les effets de la décision Dobbs contre Jackson, qui a annulé Roe v. Wade et a permis aux États d’interdire l’avortement.

“Près de 30 millions de femmes en âge de procréer vivent désormais dans un État interdit – dont près de 22 millions de femmes qui ne peuvent pas accéder aux soins d’avortement après six semaines, avant que la plupart des femmes ne sachent qu’elles sont enceintes”, a-t-elle écrit. “Les interdictions extrêmes d’avortement ont des conséquences qui vont au-delà de l’avortement, y compris des rapports faisant état de femmes se voyant refuser l’accès aux ordonnances et à la contraception nécessaires dans les pharmacies et sur les campus universitaires.”

