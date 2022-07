Biden marche sur les traces de Donald Trump lors d’un voyage au Moyen-Orient

Commentez cette histoire Commentaire

Avant de prendre ses fonctions, le président Biden a désigné le Moyen-Orient comme le site de beaucoup de problèmes avec l’agenda de son prédécesseur. L’ancien président Donald Trump avait inutilement détruit l’accord sur le nucléaire iranien, réimposant des sanctions qui ont poussé Téhéran à accélérer l’enrichissement d’uranium et à se rapprocher de l’impensable : la capacité de produire une arme atomique. Il a brisé les normes bipartites vieilles de plusieurs décennies autour d’Israël, liant davantage la politique américaine au Premier ministre de l’époque, Benjamin Netanyahu, et aux intérêts du mouvement des colons juifs d’extrême droite. Et il a protégé le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman à la suite de l’assassinat brutal du dissident Jamal Khashoggi, laissant sa vision du monde notoirement transactionnelle l’emporter sur les valeurs fondamentales et la colère du Congrès.

Deux ans après le début de sa présidence, Biden a eu du mal à faire marche arrière. En effet, alors qu’il effectue sa première visite présidentielle au Moyen-Orient, Biden marche toujours sur les traces de Trump à bien des égards.

Les cycles de négociations pour relancer l’accord sur le nucléaire ont porté peu de fruits ; les deux parties semblent désormais de plus en plus convaincues que l’accord de 2015 – qui accordait un allégement des sanctions à l’Iran en échange de restrictions strictes à son programme nucléaire – pourrait ne plus être adapté à son objectif. Dans des discours cette semaine, Biden soulignera l’opposition américaine à un Iran nucléaire et présidera des discussions visant à renforcer la coordination au sein de ce qui émerge tranquillement comme une coalition régionale anti-iranienne de facto de monarchies arabes du Golfe et d’Israël (bien qu’aucun responsable arabe ne veuille encadrer publiquement cette coopération renforcée dans des termes aussi contradictoires). Ce faisant, il espère également étendre la portée des accords d’Abraham, les accords de normalisation diplomatique entre Israël et un groupe d’autocraties arabes d’abord négociées par l’administration Trump.

En ce qui concerne l’Arabie saoudite, Biden, bien sûr, a à peine tenu sa promesse électorale de faire de Riyad un « paria » pour sa part dans le meurtre de Khashoggi. Au lieu de cela, les responsables américains continueront à jeter les bases des premiers pas du royaume vers la normalisation des relations avec Israël. L’administration Biden envisage également de reprendre les ventes d’armes offensives aux Saoudiens, en particulier à la lumière des efforts de Riyad pour maintenir une trêve fragile au Yémen déchiré par la guerre, a rapporté Reuters. Et, dans un moment de volatilité économique et politique mondiale, les responsables américains abordent les Saoudiens non pas comme des méchants des droits de l’homme, mais comme des acteurs essentiels dans les compétitions mondiales avec la Russie et la Chine.

Deux meurtres hantent le voyage de Biden au Moyen-Orient

Hatice Cengiz, fiancée du chroniqueur assassiné du Post Jamal Khashoggi, écrit dans Opinions : « Président Biden, plutôt que d’aider à guérir notre angoisse et notre chagrin avec justice et responsabilité, cette visite aggravera considérablement notre chagrin et notre désespoir. » https://t. co/wpMbNq2ocH – Le Washington Post (@washingtonpost) 6 juillet 2022

La visite de Biden soulignera à quel point le prince héritier saoudien, connu sous ses initiales MbS, est finalement sorti indemne après le meurtre de Khashoggi. Les responsables du renseignement américain pensent que MbS a approuvé le complot visant à enlever Khashoggi au consulat saoudien d’Istanbul en octobre 2018. Mais Biden, dans un éditorial du week-end dernier dans le Washington Post, a semblé considérer l’affaire comme réglée, vantant les sanctions et les visas. interdit son administration à un certain nombre de responsables saoudiens – mais pas, fait révélateur, au prince héritier lui-même, qui est sur le point de dominer Riyad pour les décennies à venir.

“Toute la tentative de l’Occident post-Khashoggi d’essayer de limiter l’interaction avec MbS a été progressivement érodée, et la visite de Biden va vraiment mettre une balle dans cette idée”, a déclaré Ayham Kamel d’Eurasia Group à Reuters.

Les critiques et les militants anti-monarchiques mettent en garde contre le sombre précédent que Biden risque de créer en rencontrant MbS, dont le gouvernement continue de cibler les dissidents à l’étranger tout en réprimant la société civile chez lui. La “visite du président américain en Arabie saoudite et son engagement avec plusieurs autocrates de la région envoient un message inquiétant et bien trop familier à leurs victimes : vos vies n’ont pas d’importance lorsque nous pouvons obtenir des gains de sécurité à vos dépens”, a écrit Noha Aboueldahab, professeur adjoint au campus de l’Université de Georgetown au Qatar.

Pour un président qui a fondé sa vision internationale sur la force des valeurs démocratiques de sa propre nation, Biden finira par ressembler beaucoup plus à son prédécesseur amoral, qui a donné la priorité aux ventes d’armes, aux prix du pétrole et à la ferveur pro-israélienne de la droite chrétienne évangélique en les États-Unis en comptant avec le Moyen-Orient.

Les analystes soutiennent que c’est plus le produit d’une confusion politique que de pragmatisme. «Depuis qu’il a remplacé Trump, Biden n’a pas réussi à articuler une vision convaincante ou claire des intérêts américains au Moyen-Orient, contrairement à son approche en Ukraine, où il a galvanisé une réponse plus forte que prévu aux plus grandes menaces de sécurité auxquelles l’Europe a été confrontée. depuis la fin de la guerre froide », a écrit Thanassis Cambanis, chercheur principal et directeur du programme de politique internationale à la Century Foundation.

Aujourd’hui, nous avons accueilli le président américain Biden avec des panneaux d’affichage à Ramallah et à Bethléem. Afin de changer la réalité, nous devons d’abord la reconnaître et travailler pour un avenir de droits humains, de justice et d’égalité. pic.twitter.com/DH8Tjrpg4B — B’Tselem בצלם بتسيلم (@btselem) 13 juillet 2022

Biden, partisan de la vieille école d’Israël, arrive à un moment délicat pour les deux nations

Et donc, comme c’était déjà le cas en Israël, Biden s’embrouille. Son administration a annulé un petit nombre de mesures punitives de l’administration Trump contre les Palestiniens, mais n’a pas fait grand-chose pour montrer beaucoup d’intérêt à s’engager dans une solution à deux États moribonde depuis longtemps ou à défendre les droits civils de millions de Palestiniens vivant de facto en second lieu. des citoyens de classe sous l’occupation militaire israélienne et qui s’irritent contre le régime misérablement impopulaire de l’Autorité palestinienne.

Dans des remarques prononcées après son arrivée en Israël, Biden a qualifié son soutien à un État palestinien théorique avec la mise en garde « même si je sais que ce n’est pas à court terme ». Pour les observateurs attentifs, ces mots étaient une condamnation accablante du statu quo.

« Sous Biden, il semble que les États-Unis veuillent simplement se débarrasser du fardeau israélo-palestinien », a écrit jeudi la journaliste de Haaretz Noa Landau. “L’engagement des États-Unis en faveur d’une solution à deux États n’a jamais semblé plus usé et décrié que dans les remarques de Biden sur le tapis rouge de l’aéroport.”

“Pour de nombreux Palestiniens – en particulier ceux qui n’ont jamais connu de processus de paix, n’ont jamais participé aux élections palestiniennes et ont vu la question palestinienne mise de côté – la visite est un rappel brutal que les États-Unis ne sont plus intéressés à soutenir leur cause”, a écrit mon collègue Shira Rubin. “Alors que la visite de Biden célébrera l’intégration croissante d’Israël dans la région, les Palestiniens voient leur propre situation s’aggraver régulièrement alors qu’ils sont dirigés par ce qu’ils considèrent comme un gouvernement autoritaire plus à l’écoute des besoins d’Israël que des leurs.”