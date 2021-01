WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a été rapidement jeté dans un exercice d’équilibriste avec la Russie alors qu’il cherchait à durcir la position de son administration contre Vladimir Poutine tout en préservant la place de la diplomatie dans une ère post-Donald Trump.

La relation sera certainement différente de celle que Poutine entretenait avec Trump, qui était amoureux du dirigeant russe et cherchait son approbation, jetant le doute sur l’ingérence russe dans les élections de 2016 et l’implication dans un piratage massif l’année dernière. Malgré cette approche conciliatrice, son administration a suivi une ligne dure contre Moscou, imposant des sanctions au pays, aux entreprises russes et aux chefs d’entreprise pour des problèmes allant de l’Ukraine aux approvisionnements en énergie et aux attaques contre les dissidents.

Contrairement à ses prédécesseurs immédiats, Biden n’a pas laissé espoir d’une «réinitialisation» des relations avec la Russie, mais a plutôt indiqué qu’il souhaitait gérer les différends avec l’ancien ennemi de la guerre froide sans nécessairement les résoudre ou améliorer les liens. Et, avec un agenda intérieur chargé et des décisions imminentes nécessaires sur l’Iran et la Chine, une confrontation directe avec la Russie n’est pas quelque chose qu’il recherche.

Lorsque Biden s’entretiendra avec Poutine pour la première fois, il devrait appeler Poutine à l’arrestation de la figure de l’opposition Alexei Navalny et à la répression du week-end contre ses partisans, à des accusations selon lesquelles les services de sécurité russes étaient à l’origine de la récente violation massive de la cybersécurité et à des allégations de presse selon lesquelles la Russie aurait offert le Primes des talibans pour tuer les troupes américaines en Afghanistan.

Dans le même temps, Biden doit garder à l’esprit sa propre proposition de prolonger de cinq ans le dernier traité de contrôle des armements entre les États-Unis et la Russie, qui doit expirer début février.

Lundi, Biden a déclaré aux journalistes qu’il n’avait pas encore décidé comment réagir à la situation de Navalny, mais a exprimé l’espoir que les États-Unis et la Russie pourraient coopérer dans des domaines où les deux voient des avantages.

«Je trouve que nous pouvons à la fois opérer dans l’intérêt mutuel de nos pays en tant qu’accord New START et faire comprendre à la Russie que nous sommes très préoccupés par leur comportement, qu’il s’agisse de Navalny, de SolarWinds ou de rapports de primes sur les têtes. des Américains en Afghanistan », a déclaré Biden.

Biden a déjà ordonné à la communauté du renseignement de lancer des examens de chacun de ces problèmes, selon la Maison Blanche, qui a déclaré vendredi que la proposition américaine d’étendre le nouveau START serait accompagnée d’un calcul sur les autres questions.

Cette approche a rencontré l’approbation de certains anciens diplomates américains qui ont traité avec la Russie et attendent avec impatience de voir comment l’équipe de Biden, y compris le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan et son candidat au poste de n ° 3 au département d’État, Victoria Nuland, délimitent le contours de la politique russe.

Nuland, en particulier, est vilipendée par Poutine et ses collaborateurs pour son soutien aux politiciens pro-occidentaux en Ukraine et a occupé le portefeuille Europe au Département d’État lors du deuxième mandat du président Barack Obama. Elle et Sullivan partageraient leurs opinions sur la manière de traiter avec Moscou, adoptant une ligne ferme sur les droits de l’homme et les intentions de la Russie en Europe orientale et centrale tout en gardant une voie ouverte avec le Kremlin sur d’autres questions.

Mais leur position de départ est compliquée, disent-ils, en particulier compte tenu de l’expérience de Poutine dans ses relations avec Trump, qui a souvent sapé la position belliciste de sa propre administration sur la Russie en essayant en privé de se rapprocher du dirigeant russe.

«C’est difficile mais c’est faisable», a déclaré Daniel Fried, ambassadeur des États-Unis en Pologne et secrétaire d’État adjoint aux Affaires européennes dans l’administration George W. Bush. «Ils vont devoir comprendre cela à la volée, mais il est important de poursuivre New START sans hésitation et de repousser l’arrestation de Navalny et d’autres problèmes sans culpabilité.

«Ils doivent faire les deux et ne pas laisser Poutine leur dire qu’il n’acceptera pas le nouveau START à moins qu’ils ne lâchent Navalny, SolarWinds ou Afghanistan», a déclaré Fried, qui fait maintenant partie du Conseil de l’Atlantique. «Vous devez repousser et vous ne pouvez pas laisser Poutine fixer les conditions.»

Poutine, cependant, peut être prudent compte tenu de sa position nationale incertaine à la suite des manifestations pro-Navalny qui ont eu lieu dans plus de 100 villes ce week-end.

L’équipe de Biden a déjà vivement réagi à la répression des partisans de Navalny ce week-end au cours duquel plus de 3700 personnes ont été arrêtées lors des manifestations à travers la Russie, dont plus de 1400 à Moscou.

Navalny, un militant anti-corruption et le plus féroce critique de Poutine, a été arrêté le 17 janvier alors qu’il rentrait d’Allemagne en Russie, où il avait passé près de cinq mois à se remettre d’un empoisonnement par un agent neurotoxique qu’il attribue au Kremlin. Les autorités russes nient les accusations.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, et le porte-parole du département d’État, Ned Price, ont appelé à la libération immédiate et inconditionnelle de Navalny, ainsi que de ceux qui ont été détenus lors de la répression.