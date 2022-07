Biden manque de stratégie cohérente sur l’Iran qui est à “semaines” de la construction d’une bombe nucléaire, aide la Russie (expert)

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

L’administration Biden n’a pas été en mesure de promouvoir une stratégie cohérente pour traiter avec l’Iran, en se concentrant sur la relance de l’accord nucléaire signé sous l’ancien président Obama alors que le pays se rapproche de la capacité d’armement nucléaire et aide la Russie dans son invasion de l’Ukraine.

“L’Iran est sur le point d’acquérir une arme nucléaire”, a déclaré James Phillips, chercheur principal en politique étrangère à la Heritage Foundation, à Fox News. “Ils ont déjà suffisamment d’uranium enrichi pour construire une bombe nucléaire en quelques semaines.”

L’avertissement de Phillips intervient alors que le président Biden s’est rendu au Moyen-Orient la semaine dernière, en partie pour faire face à la menace croissante que l’Iran représente pour la sécurité de la région. Le voyage a eu lieu juste avant la visite du président russe Vladimir Poutine en Iran, signe que les deux pays renforcent leurs liens alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine se poursuit.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a été rapidement condamnée par Biden, qui a mené une charge pour punir le Kremlin avec des sanctions destinées à paralyser son économie et à l’isoler du reste du monde. La Maison Blanche a également mené un effort mondial pour soutenir militairement l’Ukraine, en envoyant des milliards de dollars d’aide militaire et humanitaire visant à aider à se défendre contre l’agression russe.

Cependant, les États-Unis ont pris peu de mesures concrètes pour décourager les efforts iraniens pour aider la Russie ou déstabiliser le Moyen-Orient, ce que Phillips attribue aux efforts de l’administration pour ressusciter le plan d’action global conjoint de l’ère Obama, largement connu sous le nom d’accord sur le nucléaire iranien.

Les critiques ont accusé des membres de l’administration Biden, dont certains ont déjà servi dans l’administration Obama, d’avoir tenté de revenir à l’accord afin de garantir l’héritage de l’ancien président.

“Il y a beaucoup dans l’administration Biden qui considèrent la conclusion d’un accord nucléaire avec l’Iran comme un héritage remontant à leur passage dans l’administration Obama et semblent disposés à jeter les États-Unis dans un pacte avec l’Iran qui est encore pire que l’original, ” Rep. Lee Zeldein, RN.Y. a écrit plus tôt cette année dans un éditorial pour The Hill.

Zeldin a fait valoir qu’un autre défaut dans la pression de l’administration actuelle pour un accord est que tout véritable traité doit être ratifié par le Congrès, ce qui rend le pacte sur lequel Biden travaille non contraignant pour toutes les futures administrations.

Les observateurs disent que le manque de clarté de l’administration était visible alors qu’ils ont lancé l’idée d’un retour à l’accord sur le nucléaire iranien comme moyen de réduire les prix du gaz à la pompe.

La sous-secrétaire d’État Wendy Sherman a récemment présenté le retour de l’accord comme un moyen de renforcer la approvisionnement mondial en pétrole . “Ils obtiendraient un allégement des sanctions”, a-t-elle déclaré. “Ils amélioreraient leur économie et revendraient leur pétrole, et le monde a besoin de leur pétrole, afin qu’ils puissent en obtenir un bon prix. C’est dans leur intérêt de le faire.”

Cependant, peu a été fait pour freiner l’agression iranienne, alors même que le pays continue de fournir un soutien à l’effort de guerre russe. Plus tôt ce mois-ci, le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a révélé que les renseignements indiquent que l’Iran avait déjà envoyé ou était sur le point d’envoyer à la Russie des “centaines” de véhicules aériens sans pilote, y compris des drones capables d’armes, pour aider aux opérations militaires en Ukraine.

L’Iran, qui a développé une opération de drones hautement sophistiquée au cours des deux dernières décennies qui a frappé les systèmes de défense antimissile américains et les raffineries de pétrole saoudiennes, devrait fournir une formation aux forces russes sur le bon fonctionnement des drones dès ce mois-ci.

Cette décision n’est pas passée inaperçue auprès des législateurs républicains, qui ont appelé l’administration à agir avec plus de force contre l’Iran.

“Les drones iraniens déstabilisaient déjà le Moyen-Orient par des attaques de l’Iran et de ses mandataires avant que l’Iran n’étende ses activités malveillantes pour aider la guerre d’agression non provoquée de la Russie contre l’Ukraine”, a déclaré le représentant Michael McCaul, R-Texas, membre de la Chambre des affaires étrangères. Comité, a déclaré à Fox News. “Nous ne pouvons pas tolérer que ces deux acteurs malveillants travaillent ensemble contre la sécurité et la stabilité dans le monde. C’est pourquoi j’ai présenté la loi bipartite Stop Iranian Drones Act, qui précise que les sanctions américaines contre la prolifération des armes conventionnelles de l’Iran incluent les drones.”

Le sénateur Marco Rubio, R-Fla., A appelé ce qu’il a qualifié de politique de l’administration Biden de “concessions” à un “régime terroriste” qui “accélérera ses plans pour obtenir le statut nucléaire”.

“L’ayatollah alimente la machine de guerre de Poutine et prévoit de contribuer à la mort d’innombrables Ukrainiens innocents”, a déclaré Rubio à Fox News. “Au lieu d’appliquer des sanctions imposées par le Congrès sur le programme de drones iranien, l’administration continue de poursuivre un accord nucléaire désastreux avec Téhéran.”

“L’administration Biden s’est peinte dans un coin sur les sanctions contre l’Iran”, a déclaré Phillips. “Il a largement sous-estimé l’effet de levier dont il aurait besoin pour extraire un autre accord nucléaire de l’Iran… il a laissé tomber la pédale sur la stratégie de sanction de pression maximale que l’administration Trump avait adoptée.”

Phillips a fait valoir que l’administration Biden était “politiquement mal à l’aise” avec le maintien des politiques de l’administration Trump, se laissant dans une position difficile pour punir l’Iran avec des sanctions ou une menace militaire crédible en réponse aux attaques par procuration contre les forces américaines dans la région.

Cependant, Robert Einhorn, chercheur principal en politique étrangère à la Brookings Institution, a déclaré que l’administration ne pouvait pas faire grand-chose de plus avec des sanctions pour régner en Iran.

“Il y a tellement de sanctions contre l’Iran qu’il est difficile de penser à ce qui pourrait être fait d’autre”, a déclaré Einhorn à Fox News.

Einhorn a déclaré que l’administration Biden avait continué de se concentrer sur un retour au plan d’action global conjoint, ou JCPOA, mais a fait valoir que les chances de succès d’un retour mutuellement acceptable à l’accord étaient faibles. Notant que l’Iran a “enrichi de l’uranium au niveau de 60%” et que cela pourrait n’être qu’une “question de jours” pour que le pays “accumule de l’uranium de qualité militaire”, l’administration Biden était susceptible de commencer à se concentrer davantage sur une poussée pour “la sécurité”. coopération entre Israël et ses voisins arabes » qui « se défendraient contre l’empiètement de l’Iran et de ses mandataires ».

“Il devient d’autant plus important que les États-Unis et leurs partenaires régionaux développent une stratégie très forte pour dissuader l’Iran, et je pense que l’administration Biden le reconnaît maintenant”, a déclaré Einhorn. “Alors qu’il cherche à revenir au JCPOA, il couvre ses paris et reconnaît que même s’il y a un retour au JCPOA, il sera important de dissuader l’Iran, les mandataires régionaux de l’Iran, d’agir d’une manière incompatible avec les apports américains et priorités. »

Biden a consacré une partie de son voyage en Israël la semaine dernière à tenter de renforcer les accords d’Abraham, un effort de l’ère Trump pour rapprocher Israël de Bahreïn, du Maroc et des Émirats arabes unis, tout en essayant également de renforcer la coopération entre Israël et l’Arabie saoudite.

Cependant, Phillips a fait valoir que l’administration n’en avait pas fait assez, soulignant son manque d’application des sanctions contre l’Iran qui sont toujours en place.

“L’administration a fermé les yeux sur les importations chinoises de pétrole iranien sanctionné et n’a intensifié ses efforts que récemment pour pénaliser les raffineurs chinois et les intermédiaires de la contrebande qui gagnent beaucoup d’argent en possédant du pétrole iranien”, a déclaré Phillips. “Mais ils auraient dû le faire dès le premier jour… Je pense qu’ils ont vraiment raté le coche en réduisant la pression sur l’Iran.”

Il a averti que les conséquences d’un échec à affronter l’Iran seraient désastreuses, arguant que le pays est “plus proche qu’il ne l’a jamais été d’obtenir l’arme nucléaire”. Pour lutter contre cela, Phillips a fait valoir que les sanctions seules ne suffiraient pas à dissuader l’Iran.

“Les sanctions à elles seules ne vont pas plus arrêter le programme nucléaire de l’Iran qu’elles n’ont arrêté celui de la Corée du Nord”, a-t-il déclaré. “Ce qui dissuaderait l’Iran, c’est une menace crédible d’usage effectif de la force.”

Phillips a fait valoir que même si l’Iran pense que les États-Unis ne font que du bout des lèvres lorsqu’il s’agit de représailles militaires, ils accompagnent rarement les paroles d’actes.

“Cela ne fait qu’augmenter le pouvoir de négociation de l’Iran”, a-t-il soutenu.

Au lieu de cela, il a déclaré que la prochaine fois que l’Iran utiliserait l’un de ses mandataires pour attaquer des troupes ou des intérêts américains dans la région, les États-Unis devraient montrer à l’Iran qu’ils sont prêts à utiliser la force pour protéger ses intérêts.

“Les États-Unis devraient réagir avec force et ne pas simplement tendre l’autre joue”, a déclaré Phillips. “Au Moyen-Orient, si vous tendez l’autre joue, vous serez souvent frappé sur l’autre joue.”

Louis Casiano de Fox News a contribué à ce rapport.