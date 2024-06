Le président américain Joe Biden a eu quelques difficultés jeudi lors de l’événement marquant le 80e anniversaire du débarquement des Alliés occidentaux en Normandie, en France. Une vidéo virale le montrant essayant de s’asseoir a déclenché de nombreuses spéculations sur son état de santé.

Le président français Emmanuel Macron a reçu Biden et le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin au mémorial américain de Colleville-sur-Mer. En juin 1944, les troupes américaines subirent de lourdes pertes en capturant la plage désignée « Omaha » des Allemands.

Une vidéo de douze secondes de la cérémonie, qui a circulé jeudi, montrait le président américain à la recherche de son fauteuil, tandis que le dirigeant français et ses deux épouses respectives restaient debout.

« Maladroit, » », a déclaré la seule légende publiée sur X (anciennement Twitter) par RNC Research, un compte géré par le Parti républicain américain et la campagne présidentielle du rival de Biden, Donald Trump. Il a recueilli plus de 1,9 million de vues en quatre heures.

Certains utilisateurs de X ont décrit Biden comme regardant « complètement perdu » ou « avoir une sorte d’épisode. » Plusieurs ont affirmé qu’il essayait de s’asseoir « sur une chaise inexistante. »

« Il y a une chaise derrière lui. Il commence à s’asseoir mais Jill dit pas encore, » » a expliqué un autre utilisateur de X. La vidéo montrait Jill Biden se couvrant la bouche, laissant supposer qu’elle avait demandé à son mari de le faire. « Lève-toi, Joe. »

Une autre théorie populaire était que Biden s’était souillé.

« Y a-t-il un jour un moment où les Américains réalisent à quel point cela est embarrassant sur la scène mondiale ? » » a déclaré le fils de Trump, Donald Trump Jr., en republiant la vidéo. « Ce genre d’incompétence et de faiblesse encourage-t-il nos ennemis à agir comme ils l’ont fait ? Bien sûr que oui !

Une autre vidéo partagée par RNC Research montrait Jill Biden éloignant son mari de la scène, tandis que Macron restait sur place pour serrer la main d’une poignée de vétérans survivants de l’opération de Normandie.

Ouais ! Lors d’un événement à Omaha Beach célébrant le 80e anniversaire de l’invasion du jour J, le Dr Jill Biden escorte rapidement Joe Biden, laissant un président français apparemment perplexe, Emmanuel Macron, honorer seul les anciens combattants de la Seconde Guerre mondiale. pic.twitter.com/5fgthFysBA -Charlie Kirk (@charliekirk11) 6 juin 2024

Biden, 81 ans, est le président américain le plus âgé à avoir jamais prêté serment. Il est harcelé depuis des années par des rumeurs sur sa santé physique et son acuité mentale, mais il a insisté sur le fait qu’il allait parfaitement bien et qu’il était plus capable que jamais.

Avec toute l’attention portée au comportement maladroit de Biden, certaines des choses qu’il a dites en Normandie sont passées inaperçues. Le dirigeant américain a semblé utiliser son discours honorant les vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale – qui ont combattu aux côtés de l’Union soviétique – pour susciter un soutien en faveur d’une guerre contre la Russie aujourd’hui.

« Nous ne pouvons pas céder aux tyrans, c’est tout simplement impensable. Si nous le faisons, la liberté sera asservie, toute l’Europe sera menacée.» Biden a déclaré, avertissant que l’OTAN et la démocratie étaient « plus à risque aujourd’hui qu’à aucun moment depuis la Seconde Guerre mondiale ».

La France avait initialement annoncé qu’elle inviterait une délégation russe aux événements anniversaires, mais elle a décidé de ne pas le faire le mois dernier. L’Union soviétique a joué la part du lion dans les combats contre l’Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale.