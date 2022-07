Biden, Macron, Scholz, Johnson : des alliés mondiaux, en difficulté chez eux

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

MADRID – Lorsque les dirigeants des nations du Groupe des Sept se sont réunis une nuit récente dans les Alpes bavaroises pour poser pour une photo après une longue journée de réunions, le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est enthousiasmé : « Roulez pour la vie, G-7 ! – comme si le sommet de trois jours était une aventure fantaisiste pour les alliés transatlantiques.

Johnson pourrait être pardonné de souhaiter. Comme ses trois principaux homologues, qui se sont envolés mardi du rassemblement du G-7 en Allemagne vers leur prochain sommet, une réunion de l’OTAN à Madrid, Johnson tente de forger une alliance internationale solide à un moment où il est fortement affaibli chez lui.

L’approbation du président Biden a chuté et il fait face à des pertes potentiellement importantes à moyen terme. Le président français Emmanuel Macron l’a emporté lors de sa récente campagne de réélection, mais a ensuite rapidement perdu le contrôle du Parlement au milieu de gains historiques de l’extrême droite et d’un résultat solide pour la gauche. Le chancelier allemand Olaf, qui peine à prendre pied après avoir remplacé la vétéran Angela Merkel, est vivement critiqué dans son pays comme un dirigeant tergiversant et impénétrable.

Ensuite, il y a Johnson. Le sien sondages tanké après des révélations selon lesquelles lui et son personnel ont enfreint les règles de verrouillage covid avec des fêtes à sa résidence. Il est le premier Premier ministre britannique en exercice à être condamné à une amende. Lors d’un vote de censure ce mois-ci, 41 % de ses collègues conservateurs ont voté pour l’évincer, et le président du parti a démissionné.

Malgré tous leurs malheurs individuels, les quatre dirigeants – qui se sont rencontrés en privé mardi matin en Allemagne avant de se rendre à Madrid – font face à une menace globalement similaire : la montée du populisme dans le contexte d’une économie mondiale chancelante, d’institutions assiégées et d’une guerre sanglante pressée par le président russe. Vladimir Poutine.

Il peut être difficile, disent les diplomates actuels et anciens, de maintenir un objectif et une unité au milieu de fondations nationales aussi fragiles. “Poutine regarde cela – il est tout à fait possible qu’il considère le temps comme son ami”, a déclaré Richard Haass, diplomate chevronné et président du Council on Foreign Relations. “Poutine pense probablement qu’il est meilleur pour traverser une longue guerre que, disons, une France nouvellement divisée. Ou une Amérique polarisée. Ou tout simplement compte tenu de ce qui se passe en Allemagne.

Comme le suggère le commentaire « ride for life » de Johnson, ainsi que les plaisanteries antérieures des dirigeants sur le fait de ne pas porter de chemise, les voyages à l’étranger peuvent donner aux dirigeants un sentiment de soulagement bienvenu du poids de leurs problèmes à la maison.

“Il est clair que son autorité à la maison est abattue”, a déclaré Tim Bale, professeur de politique à l’Université Queen Mary de Londres, à propos de Johnson. Mais le soutien à l’Ukraine est généralisé, a-t-il noté, donnant à Johnson, comme aux autres dirigeants, une cause populaire sur la scène mondiale : « Tout ce qui concerne l’Ukraine est dans une certaine mesure isolé de la politique normale.

Pourtant, cela pourrait ne pas durer, et à un moment donné, la guerre interminable pourrait devenir un handicap politique car elle continue de faire grimper les prix et les pénuries de carburant. Les dirigeants semblaient bien conscients de ce danger.

“La politique intérieure devient plus difficile à mesure que les coûts politiques et économiques augmentent, et c’est exactement ce sur quoi Poutine compte.” a déclaré Heather A. Conley, présidente du German Marshall Fund. “Pour tous ces dirigeants, c’est absolument bien de visiter Kyiv et d’exprimer leur soutien. Mais cela doit aussi être expliqué à chacun de leurs pays et gagner le soutien populaire chez eux, et cela peut être difficile et politiquement difficile.

Lorsque Macron est arrivé il y a quelques jours pour le sommet du G-7 au château d’Elmau, les alertes d’actualité illuminant les téléphones en France ne concernaient pas ses prochaines réunions avec d’autres chefs d’État. Au lieu de cela, après que Macron a perdu sa majorité parlementaire absolue ce mois-ci par une large marge, il a été confronté à un paysage de gouvernement traître que son propre Premier ministre a qualifié de « sans précédent » et de « risque pour notre pays ».

Macron a déclaré qu’il souhaitait former une nouvelle majorité d’ici début juillet, mais il n’est pas certain qu’il puisse convaincre suffisamment de députés de l’opposition de le soutenir. “La situation politique intérieure est plutôt incertaine, délicate et compliquée”, a déclaré François Heisbourg, un analyste politique qui a par le passé conseillé Macron sur les questions de sécurité nationale.

Bien que Macron soit de plus en plus comparé à un président de canard boiteux chez lui, il n’a pas semblé humble au sommet du G-7. Sur une question cruciale – le plafonnement des prix des exportations russes de pétrole et de gaz – Macron s’est écarté de la proposition américaine de parvenir à un consensus entre les grands importateurs de pétrole, poussant plutôt à un accord avec les pays producteurs de pétrole.

La Grande-Bretagne a également fait face à une sorte d’éruption populiste, car un référendum a forcé le retrait du pays de l’Union européenne en 2020. Ce bouleversement a propulsé Johnson au bureau du Premier ministre, mais il fait maintenant face à une série de vents contraires, de rebelles au franc-parler dans son propre parti à une bataille imminente avec l’UE sur l’Irlande du Nord à un ralentissement de l’économie.

L’inflation au Royaume-Uni est supérieure à 9 %, le taux le plus élevé depuis 40 ans. Et tout comme les États-Unis se préparent à une éventuelle récession et que la France subit les protestations des “gilets jaunes” contre les conditions économiques, le Royaume-Uni pourrait se diriger vers une vague de grèves cet été dans un contexte d’agitation ouvrière croissante.

« La crise du coût de la vie met la pression sur les ménages, pour lesquels ils demandent de l’aide. La capacité du gouvernement à aider dépend de la somme d’argent dont il dispose », a déclaré Bale. “S’ils dépensent des millions ou des milliards pour aider l’Ukraine, c’est peut-être de l’argent qu’ils ne peuvent pas dépenser pour protéger les gens de l’inflation.”

Scholz, contrairement à ses homologues, a souffert au niveau national en partie pour sa gestion de la crise ukrainienne elle-même, les critiques affirmant que sa politique est déroutante et se plaignant qu’il a traîné les pieds dans la livraison d’armes lourdes aux Ukrainiens.

Son chemin allait toujours être difficile, puisqu’il a remplacé un dirigeant légendaire à Merkel, qui était populaire dans les capitales étrangères et considéré comme le dirigeant de facto de l’Europe. Mais les six premiers mois de mandat de Scholz ont suscité des critiques selon lesquelles il n’est pas à la hauteur.

Alors que Scholz accueillait le sommet du G-7 cette semaine, les premières armes lourdes livrées par l’Allemagne sont arrivées en Ukraine. Mais le chancelier est confronté à des appels à faire plus au milieu des pertes ukrainiennes sur le terrain, et les dirigeants politiques de son pays demandent à haute voix ce qui le retient.

Biden est à bien des égards secoué par les mêmes forces que les autres, car la guerre russe entraîne une inflation et des difficultés politiques chez lui. Bien que de nombreux Américains soutiennent fortement l’aide à l’Ukraine, les sondages suggèrent également qu’ils sont profondément inquiets pour l’économie.

Le président et son parti ont subi un revers supplémentaire la semaine dernière lorsque la Cour suprême a annulé le point de repère de 1973 Roe contre Wade opinion défendant le droit à l’avortement. Biden a exhorté les électeurs à réagir en élisant davantage de démocrates, mais un nombre croissant de personnes dans son propre parti se plaignent que le président apporte une réponse très inadéquate à une crise nationale.

Ces courants politiques pourraient entraîner des pertes importantes lors des élections de novembre, lorsque les agents des deux partis s’attendent à ce que les démocrates perdent le contrôle de la Chambre et éventuellement du Sénat.

Il y a une longue histoire de présidents américains qui tournent leur attention vers l’étranger au milieu de troubles politiques chez eux. Quelques semaines après son voyage actuel en Europe, Biden se rend en Israël et en Arabie saoudite pour plus de diplomatie.

“Dans la plupart de ces pays, un dirigeant a beaucoup plus de latitude en matière de politique étrangère qu’en matière de politique intérieure”, a déclaré Haass. “Donc, Macron ou Boris Johnson ou d’ailleurs Joe Biden peuvent à peu près maintenir leur politique étrangère sur la bonne voie.”

Mais Michael McFaul, ancien ambassadeur en Russie sous le président Barack Obama, a averti que ce serait une erreur pour les dirigeants de relâcher Moscou pour se concentrer sur la maîtrise de l’inflation.

“Parfois, certains politiciens pensent que c’est un compromis et que nous devons nous concentrer sur l’inflation maintenant et ne pas gagner la guerre, et cela sous-estime les dommages causés au président Biden et au Parti démocrate si, en novembre, il semble que ce soit une défaite en Ukraine », a déclaré McFaul. “Parce que le récit républicain sera” vaincu en Afghanistan, vaincu en Ukraine, faible face à la Chine “et ce n’est pas un récit qu’ils veulent avoir.”