Le président élu Joe Biden, qui s’est engagé à aider à guérir le système politique fracturé des États-Unis, a peut-être pris une mauvaise direction sur la voie de la réconciliation en comparant deux sénateurs républicains au chef de la propagande nazie Joseph Goebbels.

S’adressant aux journalistes vendredi, Biden a déclaré que les sénateurs Ted Cruz (R-Texas) et Josh Hawley (R-Missouri) partagent la responsabilité avec le président Donald Trump d’avoir incité les manifestants violents qui ont violé le Capitole américain mercredi. Plutôt que d’être forcé de démissionner, il a déclaré que les deux sénateurs devraient être démis de leurs fonctions lorsqu’ils se présenteront pour une réélection.

«Ils font partie d’un gros mensonge, d’un gros mensonge» Dit Biden. Il est ensuite tombé sur une histoire sur la façon dont Goebbels a fait croire aux gens la propagande nazie, comme l’exagération des victimes civiles du bombardement allié de Dresde, en mentant à plusieurs reprises. Goebbels a dit tristement, «Si vous dites un mensonge assez gros et continuez à le répéter, les gens finiront par le croire.»

Cruz et Hawley ont mené l’opposition à la certification des résultats de l’élection présidentielle du 3 novembre – du moins pas avant une enquête – citant des allégations selon lesquelles Biden a gagné sur la base de centaines de milliers de votes frauduleux en Géorgie et dans d’autres États swing. «S’il est le seul à le dire, c’est une chose» Biden a dit de Trump. « Mais les acolytes qui le suivent, comme Cruz et d’autres, ils sont aussi responsables que lui. »

Les commentaires de Biden n’étaient pas sans rappeler la rhétorique invoquant les nazis qui a été utilisée contre Trump et ses partisans ces quatre dernières années. Et les commentaires sont venus un jour après qu’il se soit penché sur un autre thème anti-Trump, le racisme, suggérant que la police n’a pas réussi à protéger le Capitole parce qu’elle a répondu plus indulgemment aux émeutiers de mercredi que si la manifestation avait été un événement Black Lives Matter.

Les utilisateurs des médias sociaux ont souligné le contraste entre les promesses de guérison de Biden et ses actions de division. «Alors maintenant, nous appelons les gens nazis?» un commentateur Twitter a demandé. «Ceci de la part du parti qui a abusé du DOJ pour espionner ses opposants politiques et abuser de la FISA? Rappelez-vous, Joe Biden a qualifié Trump d’illégitime et a affirmé que la collusion russe était réelle. Un autre observateur plaisantait, «Le discours nazi est tellement ‘unité’» pendant encore un autre rappelé Biden d’une autre citation souvent attribuée à Goebbels: « Accusez l’autre côté de ce dont vous êtes coupable. »

« Biden serait le mieux placé pour savoir ce que c’est que de répéter les mêmes mensonges encore et encore jusqu’à ce qu’ils soient considérés comme la vérité, » a déclaré Ian Miles Cheong, expert conservateur de Twitter. «Il le fait mieux que Trump ne l’a jamais fait.»

