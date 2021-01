Pendant qu’il parlait, les cloches de la cathédrale nationale de Washington ont commencé à sonner, et l’Empire State Building à New York et la Space Needle à Seattle étaient allumés. Des villes de Miami à San Diego ont également prévu d’éclairer des bâtiments pour l’occasion, tandis que le comité inaugural de M. Biden a encouragé les Américains à allumer des bougies dans leurs fenêtres en signe de solidarité nationale. Des événements étaient également prévus pour les villes natales de M. Biden, Wilmington et Scranton, en Pennsylvanie.

«Pour guérir, nous devons nous souvenir», a déclaré M. Biden, debout devant le Reflecting Pool, qui était entouré de 400 lumières pour commémorer les 400 000 victimes du virus. «Il est parfois difficile de se souvenir. Mais c’est comme ça que nous guérissons. Il est important de faire cela en tant que nation. C’est pourquoi nous sommes ici aujourd’hui. Entre le coucher du soleil et le crépuscule, faisons briller les lumières dans l’obscurité le long de la piscine sacrée de réflexion et souvenons-nous de tous ceux que nous avons perdus.

M. Biden assume le rôle de pleureur en chef et projette un air de commandement sur la question qui a vexé l’administration Trump au cours de l’année écoulée. Il a déclaré que le contrôle de la pandémie était la question centrale de son administration et a été très critique sur la façon dont son prédécesseur a géré la pire crise de santé publique en plus de 100 ans.

Lundi soir, alors que le président Trump a ordonné la fin de l’interdiction des voyageurs en provenance d’Europe et du Brésil qui visait à arrêter la propagation du coronavirus aux États-Unis, les collaborateurs de M. Biden ont déclaré qu’il annulerait cette décision lorsqu’il prendra ses fonctions. Mercredi, avant son entrée en vigueur.

L’ordre de M. Trump a été émis à un moment d’anxiété accrue face au coronavirus et ce que M. Biden a averti sera un «hiver sombre». Le pays a connu une augmentation du nombre de cas après les vacances qui a submergé certains hôpitaux et entraîné un nombre record de décès. Le déploiement national de la vaccination a été lent et chaotique. Et une variante de virus plus contagieuse se propage, tandis que d’autres sont découvertes.

Le sombre souvenir de mardi a donné le coup d’envoi de deux jours d’événements en personne et virtuels à Washington alors que M. Biden prête serment mercredi à une époque de lutte économique et de bouleversement culturel après les quatre années tumultueuses du président Trump à la Maison Blanche.