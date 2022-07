Biden livre et commande des hôpitaux dans les 50 États pour fournir des avortements de santé ou vitaux

Facebook



Le HHS du président Biden a déclaré aux médecins et aux hôpitaux de chaque État qu’ils devaient avorter les femmes lorsque leur vie était en danger.

Un communiqué de presse du ministère de la Santé et des Services sociaux a déclaré:

Le HHS, par l’intermédiaire des Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), a publié des directives clarifiant la loi sur le traitement médical d’urgence et le travail actif (EMTALA) et a réaffirmé qu’il protège les prestataires lorsqu’ils offrent des services d’avortement légalement mandatés, qui sauvent la vie ou la santé dans situations d’urgence. En plus des conseils, le secrétaire Xavier Becerra, dans une lettre aux prestataires, a clairement indiqué que cette loi fédérale prévaut sur la loi de l’État restreignant l’accès à l’avortement dans les situations d’urgence. –PDF*.

“En vertu de la loi, où que vous viviez, les femmes ont droit à des soins d’urgence, y compris des soins d’avortement”, a déclaré le secrétaire du HHS, Xavier Becerra. « Aujourd’hui, sans équivoque, nous renforçons le fait que nous attendons des prestataires qu’ils continuent à offrir ces services, et que la loi fédérale prévient les interdictions d’avortement des États en cas de besoin pour les soins d’urgence. La protection des patients et des prestataires est une priorité absolue, en particulier en ce moment. Les soins de santé doivent être entre un patient et son médecin, pas un politicien. Nous continuerons à tirer parti de toutes les ressources disponibles au HHS pour nous assurer que les femmes peuvent accéder aux soins vitaux dont elles ont besoin.

“Tout le monde devrait avoir accès aux soins de santé dont il a besoin, en particulier en cas d’urgence”, a déclaré l’administrateur du CMS, Chiquita Brooks-LaSure. «En vertu de la loi fédérale, les prestataires en situation d’urgence sont tenus de fournir des soins de stabilisation à une personne souffrant d’une condition médicale d’urgence, y compris des soins d’avortement si nécessaire, quel que soit l’État où ils vivent. CMS fera tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer que les patients reçoivent les soins dont ils ont besoin.

Le statut EMTALA exige que les hôpitaux Medicare fournissent à tous les patients un dépistage médical approprié, un examen, un traitement de stabilisation et un transfert, si nécessaire, indépendamment de toute loi ou mandat de l’État qui s’applique à des procédures spécifiques. Le traitement de stabilisation pourrait inclure des interventions médicales et/ou chirurgicales, y compris l’avortement. Si une loi d’État interdit l’avortement et n’inclut pas d’exception pour la santé ou la vie de la personne enceinte – ou dessine l’exception de manière plus étroite que la définition de l’urgence médicale d’EMTALA – cette loi d’État est préemptée.

L’avortement sera disponible pour toutes les femmes dans tous les États si leur vie est en danger

Si un hôpital accepte des fonds fédéraux via Medicare, Medicaid ou d’autres programmes fédéraux, il doit fournir des services d’avortement d’urgence. Cet ordre de l’administration Biden est un gros problème. Cela signifie que les femmes ne mourront pas dans une situation d’urgence vitale ou mortelle impliquant leur grossesse.

85% des hôpitaux acceptent Medicare et seulement 1% des médecins ont choisi de ne pas accepter Medicare, ce qui signifie que l’accès à l’avortement d’urgence sera disponible dans 85% des hôpitaux.

Les républicains ne pourront pas interdire complètement l’avortement.

Le président Biden ne peut pas codifier Roe seul, mais il a fait un grand pas en avant dans la protection de la vie des femmes dans chaque État.