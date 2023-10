Biden lit des notes pour s’adresser à Netanyahu à propos d’Israël et de « l’autre équipe » (Hamas) – Twitchy

Le président Biden est actuellement en Israël pour rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu, et lors du vol vers ce pays, John Kirby a expliqué ce que Biden ferait lorsque les deux se rencontreraient face à face :

RUPTURE : Biden rencontrera demain en Israël le Premier ministre Netanyahu et le cabinet de guerre israélien et « leur posera des questions difficiles en tant qu’ami d’Israël » sur leur plan de guerre et leur stratégie à l’avenir à Gaza, a déclaré John Kirby de la Maison Blanche aux journalistes à bord d’Air. Forcer 1 – Barak Ravid (@BarakRavid) 18 octobre 2023

Il semble que les « questions difficiles » de la Maison Blanche de Biden se concentrent sur Israël :

Pas de questions difficiles pour le Hamas, qui a tué 29 Américains et en détient d’autres en otages. Pas de discours durs sur l’Iran, qui a contribué à financer et à planifier le massacre. – mat dooley (@mdooley) 18 octobre 2023

Le Hamas ? Oh, Biden a qualifié le groupe terroriste qui a assassiné 1 400 Israéliens il y a dix jours de « l’autre équipe » lorsqu’il a parlé au Premier ministre Netanyahu de l’explosion de l’hôpital à Gaza. Biden lit ceci sur des fiches :

BIDEN : « J’ai été profondément attristé et indigné par l’explosion survenue hier à l’hôpital de Gaza et, d’après ce que j’ai vu, il semble que cela ait été fait par l’autre équipe, pas vous, mais il y a beaucoup de monde là-bas. je ne suis pas sûr, donc nous devons surmonter beaucoup de choses » pic.twitter.com/rmSgPcCdAd – Recherche RNC (@RNCResearch) 18 octobre 2023

Est-ce que « beaucoup de gens ne sont pas sûrs » de la façon dont l’équipe Biden a donné à Rashida Tlaib et AOC une place à la table de réunion ?

« L’autre équipe » est une façon étrange de décrire les terroristes du Hamas https://t.co/NOdMIo0Q6l – Jake Schneider (@jacobkschneider) 18 octobre 2023

Recommandé

Juste un peu bizarre, oui.

« … l’autre équipe »?!?! Il donne l’impression qu’Israël joue au baby-foot avec le Hamas. Et ensuite, Joe ? Nous nous serrons tous la main et échangeons des high fives en disant « Bonne guerre… » ? pic.twitter.com/HrvtUx6T9x – Charles R. Smith🔹 (@softwarnet) 18 octobre 2023

C’est tellement embarrassant. Il parle aux dirigeants du monde comme s’ils étaient ses amis dans un bar discutant d’un match de football. – Ne soyez pas AJagoff (@Eponine1973) 18 octobre 2023

… »l’autre équipe »… D’une certaine manière, je me sens profondément honteux et embarrassé, de la part d’un président qui n’est même pas celui de mon pays et qui est à l’autre bout du globe… – Jour du jugement (@PopCatalin) 18 octobre 2023

« Autre équipe »? Est-ce une pénalité de quinze mètres ? Répéter le 2e essai ? Ce n’est pas un jeu. — 🇺🇸⛳️ Josmi15 🇺🇸⛳️ (@Josmi151) 18 octobre 2023

Ce genre de chose est aussi inspirant qu’il puisse l’être de la part d’un dirigeant américain (repérez un énorme roulement des yeux) :

BIDEN : « J’ai demandé au secrétaire d’État, alors que lui et moi travaillions au Sénat, d’écrire quelque chose pour moi et il a dit qu’il avait écrit une ligne que je pensais appropriée. Il a dit : ‘Ce n’est pas nous qui dirigeons, ce n’est pas juste… » Eh bien, je n’entrerai pas dans les détails, j’attendrai plus tard, cela prend trop de temps. » pic.twitter.com/XxtspLBJs3 – Recherche RNC (@RNCResearch) 18 octobre 2023

JFK : « Ne demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. »

Reagan : « M. Gorbechev, abattez ce mur ! »

Biden : « Ce n’est pas nous qui dirigeons, ce n’est pas juste… eh bien, je n’entrerai pas dans les détails. »

***

Biden est toujours en réunion avec Netanyahu et son cabinet, mais que sera-t-il accompli exactement ?

Le Capitaine Obvious vient d’appeler. Biden est monté à bord d’AF1 pour #Israël connaissance:

~Rencontre avec. (3) les dirigeants en Jordanie annulés

~Les ambassades américaines du ME sous une grave menace

~Il raidit Bibi depuis décembre

~Israël n’a pas besoin de son « permiso »

_

Son voyage risque d’attiser les flammes d’une plus grande guerre. https://t.co/wqwb5364vU — Tom T. ن‎ Priez pour Israël 🇺🇸 (@VRWCTexan) 18 octobre 2023

Il est fort possible que ce voyage culmine avec un Iran plus enhardi que jamais. Oh, et en parlant de ça :

#RUPTURE: Les sanctions de l’ONU contre le programme iranien de missiles balistiques et de drones viennent d’expirer (19h HE, 0h GMT). L’Iran peut désormais légalement acheter un ICBM à la Chine ou vendre des missiles/drones au Hamas, au Hezbollah et à la Russie. https://t.co/2jgQiluFBQ -Gabriel Noronha (@GLNoronha) 18 octobre 2023

***

Note de l’éditeur : aimez-vous les reportages conservateurs de Twitchy s’attaquant à la gauche radicale et aux médias éveillés ? Soutenez notre travail afin que nous puissions continuer à vous apporter la vérité. Rejoignez Twitchy VIP et utilisez le code promo SAVEAMERICA pour obtenir 40 % de réduction sur votre abonnement VIP !