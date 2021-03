Biden limite secrètement les frappes d’un drone antiterroriste loin des zones de guerre

Les responsables ont qualifié les contrôles plus stricts de palliatifs tandis que l’administration Biden a examiné le fonctionnement du ciblage – à la fois sur papier et dans la pratique – sous l’ancien président Donald J.Trump et a élaboré sa propre politique et ses propres procédures pour les opérations de lutte contre le terrorisme, tuer ou capturer en dehors des zones de guerre, y compris comment minimiser le risque de victimes civiles.

L’armée et la CIA doivent maintenant obtenir la permission de la Maison Blanche d’attaquer des suspects de terrorisme dans des endroits mal gouvernés où il y a peu de troupes terrestres américaines, comme la Somalie et le Yémen. Sous l’administration Trump, ils avaient été autorisés à décider eux-mêmes si les circonstances sur le terrain remplissaient certaines conditions et une attaque était justifiée.

WASHINGTON – L’administration Biden a discrètement imposé des limites temporaires aux frappes de drones antiterroristes et aux raids de commandos en dehors des zones de champ de bataille conventionnelles comme l’Afghanistan et la Syrie, et elle a entamé un vaste examen de l’opportunité de resserrer les règles de l’ère Trump pour de telles opérations, selon des responsables.

«Le but des orientations provisoires est de garantir que le président a une visibilité totale sur les actions importantes proposées dans ces domaines, tandis que le personnel du Conseil national de sécurité mène un examen interinstitutions approfondi des autorisations et des délégations de l’autorité présidentielle existantes concernant ces questions», a déclaré Mme. Dit Horne.

Permettre ce plus grand risque de tuer des civils a permis aux militaires et à la CIA de se conformer plus facilement aux normes de tir de missiles. Mais c’est aussi une routine pour les hommes civils d’être armés dans le genre de badlands anarchiques et d’États en déroute pour lesquels les règles sont écrites.

L’examen par l’administration Biden des cadres juridiques et politiques régissant le ciblage en est encore à des stades préliminaires. Des responsables collecteraient des données, comme des estimations officielles des victimes civiles dans les frappes militaires et de la CIA en dehors des zones du champ de bataille pendant l’ère Trump. Aucune décision n’a été prise sur les nouvelles règles, a déclaré Mme Horne.

Puis, après la naissance de l’État islamique en Irak et en Syrie, son «califat» est devenu un aimant pour les djihadistes pendant les dernières années de M. Obama et une grande partie de la présidence de M. Trump. Mais la région contrôlée par l’Etat islamique était considérée comme une zone de guerre conventionnelle, de sorte que les frappes aériennes n’ont pas soulevé les mêmes problèmes juridiques et politiques que les meurtres ciblés loin des soi-disant champs de bataille chauds.

Bien que M. Trump ait considérablement assoupli les limites des frappes antiterroristes en dehors des zones de guerre, il y en a eu moins sous sa surveillance que sous M. Obama. C’est en grande partie parce que la nature de la guerre contre Al-Qaïda et sa progéniture fragmentée et en train de se transformer ne cesse de changer.

Les responsables de l’administration Biden discutent également de l’opportunité d’écrire des règles générales plus strictement appliquées que le système de l’ère Trump ne l’était parfois dans la pratique. Ils ont découvert que le système Trump était très flexible et permettait aux responsables d’élaborer des procédures de grève dans des pays particuliers en utilisant des normes inférieures à celles énoncées dans la politique générale, de sorte que les garanties de l’administration étaient parfois plus fortes sur le papier que dans la réalité.

Parmi les compromis en cours de discussion, ont déclaré des responsables, les ressources de collecte de renseignements sont limitées. Par exemple, garder les drones de surveillance sur une zone de frappe potentielle pendant une période plus longue pour surveiller qui va et vient signifie les rendre moins disponibles pour d’autres opérations.

Les responsables sont également confrontés à une question philosophique plus large: faut-il revenir à l’approche de l’ère Obama, caractérisée par une surveillance centralisée et un contrôle de haut niveau des renseignements sur des suspects de terrorisme individuels, ou maintenir quelque chose de plus proche de l’approche de l’ère Trump, qui était plus souple et plus décentralisé.

Selon les règles précédentes, que M. Obama a codifiées dans une ordonnance de 2013 connue sous le nom de PPG, acronyme de Presidential Policy Guidance, un suspect devait constituer une «menace continue et imminente» pour les Américains d’être pris pour cible en dehors d’une zone de guerre. Le système a donné lieu à de nombreuses réunions interinstitutions pour débattre de la conformité de certains suspects à cette norme.

M. Obama a imposé ses règles après que la fréquence des frappes antiterroristes a grimpé en flèche dans le Pakistan tribal et le Yémen rural, provoquant des controverses récurrentes sur les morts de civils et une impression croissante que les drones armés – une nouvelle technologie qui facilitait le tir de missiles sur des ennemis présumés dans des régions qui étaient difficiles à atteindre – devenaient incontrôlables.

Mais les opérateurs militaires et de renseignement se sont irrités sous les limites des règles de 2013, se plaignant que le processus était devenu sujet à trop d’avocats et à des réunions interminables. En octobre 2017, M. Trump a abandonné ce système et imposé un ensemble différent de normes politiques et de procédures pour l’utilisation de la force meurtrière en dehors des zones de guerre.