Biden limite les investissements américains dans la technologie chinoise

Pékin a exprimé sa «sérieuse inquiétude» concernant la nouvelle politique commerciale et a mis en garde contre les contre-mesures

Le président Joe Biden a signé un décret exécutif limitant les investissements américains dans les entreprises technologiques chinoises, qualifiant la République populaire de « pays préoccupant » tout en prétendant qu’il cherche à exploiter les affaires américaines.

La Maison Blanche a annoncé cette décision dans un communiqué mercredi soir, affirmant que l’ordonnance oblige les entreprises américaines à informer le département du Trésor de certains investissements dans la technologie chinoise, tandis que certaines transactions seront purement et simplement interdites.

« Ce programme cherchera à empêcher les pays étrangers préoccupants d’exploiter les investissements américains dans cet ensemble restreint de technologies qui sont essentielles pour soutenir leur développement de capacités militaires, de renseignement, de surveillance et de cyber-activation qui menacent la sécurité nationale des États-Unis », il a dit, affirmant que les responsables maintiendraient Washington « Engagement de longue date en faveur de l’investissement ouvert. »

L’ordonnance s’applique aux entreprises chinoises travaillant avec « technologies sensibles » y compris l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs et l’informatique quantique. Du côté américain, la politique ciblera en grande partie les sociétés d’investissement en capital-investissement et en capital-risque qui cherchent à faire des affaires à l’étranger.

Le ministère chinois du Commerce a ensuite pesé sur les nouvelles règles, exprimant « grave préoccupation » tout en précisant qu’il « se réserve le droit de prendre des mesures » en réponse.

« Nous espérons que la partie américaine respectera les lois de l’économie de marché et le principe de concurrence loyale, n’entravera pas artificiellement les échanges et la coopération économiques et commerciaux mondiaux et ne dressera pas d’obstacles à la reprise et à la croissance de l’économie mondiale », a-t-il ajouté. dit le ministère.

Le décret de Biden s’appuyait sur les précédents contrôles à l’exportation sur les puces informatiques avancées et est allé jusqu’à déclarer une urgence nationale pour affronter la crise de Pékin. « rapide » progrès technologiques, affirmant qu’ils posent un problème « menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale des États-Unis ».

La décision intervient au milieu d’une querelle commerciale entre les États-Unis et la Chine, la Maison Blanche ayant déjà pris des mesures contre d’autres entreprises chinoises, notamment les géants des télécommunications Huawei et ZTE Corp. Les responsables de Pékin ont dénoncé à plusieurs reprises la politique commerciale et technologique américaine depuis Biden a pris ses fonctions, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin déclarant que Washington a « Les problèmes technologiques ont été politisés, instrumentalisés et transformés en armes, et ont cherché à contrecarrer les progrès technologiques d’autres pays. »

