Biden licencie le patron de la sécurité sociale Andrew Saul, une personne nommée par Trump

« Depuis son entrée en fonction, le commissaire Saul a sapé et politisé les prestations d’invalidité de la sécurité sociale, a mis fin à la politique de télétravail de l’agence qui était utilisée par jusqu’à 25% de la main-d’œuvre de l’agence, n’a pas réparé les relations de la SSA avec les syndicats d’employés fédéraux concernés, y compris dans le contexte de COVID- 19 planification de la sécurité sur le lieu de travail, réduction des protections de la procédure régulière pour les audiences d’appel des prestations et prise d’autres mesures contraires à la mission de l’agence et au programme politique du président », a déclaré la Maison Blanche.

« C’était la première fois que moi ou mon adjoint savions que cela allait arriver », a déclaré Saul au journal, se référant à l’e-mail qu’il a reçu du bureau du personnel de la Maison Blanche vendredi matin. « C’était un éclair auquel personne ne s’attendait. Et en ce moment, cela a laissé l’agence dans la tourmente complète. »

Saul, 74 ans, est un donateur républicain de longue date, un ancien vice-président de la Metropolitan Transportation Authority de New York et un riche homme d’affaires qui a transformé la société de vêtements pour femmes Cache.

Le président a nommé Kilolo Kijakazi, qui est actuellement le commissaire adjoint à la politique de retraite et d’invalidité, en tant que commissaire par intérim, a déclaré un responsable de la Maison Blanche à NBC News.

Kijakazi a précédemment travaillé en tant que chercheur à l’Urban Institute, responsable de programme pour la Fondation Ford et analyste principal des politiques pour le Center on Budget and Policy Priorities. Une recherche de commissaire et de commissaire adjoint sera menée.