Le président nouvellement inauguré Joe Biden a signé plusieurs décrets visant à lutter contre la pandémie de Covid-19, à commencer par un «100 Days Masking Challenge» exigeant des couvertures faciales sur la propriété fédérale.

Après avoir prêté serment mercredi, le président nouvellement inauguré a publié son premier décret, baptisé «Défi de masquage de 100 jours. » Biden a fait campagne de manière intensive sur l’ineptie présumée de son prédécesseur Donald Trump dans la gestion de la pandémie de Covid-19 et a tenu à être vu en public avec un masque à tout moment.

Le tsar du coronavirus de Biden, Jeff Zients, a expliqué le décret comme dirigeant le gouvernement fédéral « agences à prendre des mesures pour exiger le respect des directives des CDC sur le port de masque et la distance physique dans les édifices fédéraux, sur les terres fédérales et par les employés et entrepreneurs fédéraux.«

L’ordre n’a aucun effet sur les gouvernements des États, même s’il « appellera les gouverneurs, les responsables de la santé publique, les maires, les chefs d’entreprise et autres à mettre en œuvre le masquage, la distanciation physique et d’autres mesures pour contrôler Covid-19», A déclaré Zients.

Biden a été un champion du port de masque, bien que la justification scientifique d’un mandat de couverture du visage large reste à débattre. Il l’a jugé « stupide« Que l’utilisation du masque était devenue un problème politique et a tenté de la reformuler comme »un acte patriotique», Déclarant la semaine dernière que«nous sommes en guerre contre ce virus. »

Le nouveau président a également annulé la décision de son prédécesseur de reporter l’Organisation mondiale de la santé, en plus de relancer la direction du Conseil de sécurité nationale pour la sécurité sanitaire mondiale et la biodéfense, un poste créé par l’ancien président Barack Obama en 2015 et liquidé par Trump en 2018. .

Le Dr Anthony Fauci, le visage public de la réponse du pays au Covid-19, prononcera jeudi un discours devant le conseil exécutif de l’OMS, décrivant vraisemblablement le changement de l’administration Biden par rapport aux politiques de son prédécesseur. En plus de son rôle de chef de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, Fauci assumera un autre rôle de conseiller médical en chef de l’administration Biden.

Biden a déclaré son objectif de vacciner 100 millions de personnes au cours de ses 100 premiers jours en fonction, en nommant le Dr David Kessler – ancien commissaire de la Food and Drug Administration – à la tête de l’opération Warp Speed, l’initiative d’inoculation de l’administration Trump. Moncef Slaoui, l’ancien cadre de GlaxoSmithKline qui a présidé le projet sous Trump, restera avec le projet en tant que consultant.

