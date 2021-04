WASHINGTON – L’administration Biden débloquera jeudi près de 40 milliards de dollars du programme de secours COVID-19 de 1,9 billion de dollars de l’administration pour faire face à ce que le président Joe Biden a appelé une «crise aiguë et immédiate de la garde d’enfants», en distribuant de l’argent pour aider les fournisseurs à payer leur loyer et à réembaucher travailleurs rendus sans emploi par la pandémie et rendent les services de garde plus abordables pour les familles à faible revenu.

Le secteur américain de la garde d’enfants s’est effondré dans les limites de la pandémie de coronavirus, fermant des milliers de garderies épuisées par un faible taux d’inscription et submergées par les coûts d’assainissement du COVID-19. Les parents, souvent des femmes, qui ne pouvaient plus se permettre de garder leurs enfants, ont été contraints de quitter leur emploi et d’assumer le fardeau à la maison. Les fermetures ont été particulièrement frappantes pour les femmes de couleur, qui composent principalement la main-d’œuvre des garderies.

«C’est un élément essentiel pour faire fonctionner notre économie. Il est important pour les petites entreprises, de s’assurer que nous ne perdons pas d’emplois à court terme et à long terme, les emplois en garderie sont des emplois bien rémunérés», Carmel Martin, White Conseiller adjoint en politique intérieure pour la mobilité ascendante, a déclaré à USA TODAY.

« C’est important du point de vue des parents et de leur capacité à vivre une vie heureuse, mais aussi d’aller travailler sans se soucier des enfants et de la composante essentielle du développement de l’enfant. »

Mais alors que de plus en plus d’Américains retournent au travail et que les écoles commencent à rouvrir, les défenseurs disent que l’industrie de la garde d’enfants est laissée pour compte. Parmi les garderies qui sont restées ouvertes, 81% déclarent avoir perdu leur inscription au cours de l’année écoulée, selon une enquête menée auprès de plus de 6000 prestataires par l’Association nationale pour l’éducation des jeunes enfants (NAEYC).

Pour certains éducateurs comme Lori Lorenz, propriétaire et directrice de Little Explorers Preschool à Fishers, Indiana, les retombées ont été dévastatrices.

« Je n’ai jamais connu le défi que nous avons eu cette année – ça a été si difficile … Je suis tellement inquiet de ne pas garder tout le monde ici en aussi bonne santé que nécessaire … J’ai des enfants qui sont auto-immunes. carences, et je dois y penser, et c’est juste beaucoup », a-t-elle déclaré à USA TODAY en pleurant.

« Honnêtement, nous sommes probablement l’une des professions les plus travaillantes qui soient. Et nous le faisons parce que nous l’aimons. De toute évidence, cela ne paie rien – nous ne faisons rien. C’est vraiment parce que nous aimons les enfants et nous aimons. l’enseignement. Mais c’est juste difficile quand on ne se sent pas valorisé pour ce que l’on fait », a-t-elle ajouté.

L’argent sera distribué par le biais de deux fonds, dont 24 milliards de dollars pour aider les prestataires de services de garde d’enfants durement touchés à payer leur loyer ou leur hypothèque, à investir dans les protocoles de sécurité COVID-19 tels que l’achat d’équipement de protection individuelle et l’amélioration de la ventilation ainsi que la réembauche de travailleurs qui ont été licenciés. off et fournir des services de santé mentale aux éducateurs et aux enfants, selon une fiche d’information fournie par la Maison Blanche.

L’administration prévoit de fournir 15 milliards de dollars supplémentaires pour étendre la subvention globale pour la garde d’enfants et le développement (CCDBG), le programme fédéral qui aide les familles à faible revenu à payer pour la garde d’enfants, donnant aux États plus de latitude pour rendre les frais de garde d’enfants plus abordables et augmenter la compensation. pour les travailleurs de la petite enfance.

Le vice-président Kamala Harris annoncera son intention de distribuer des fonds aux États, territoires et tribus dans une allocution à la Maison Blanche à 15h30 jeudi.

Bien que le décompte exact des fermetures de centres ne soit pas clair, selon le Bureau of Labor Statistics, 166900 personnes de moins travaillaient dans les services de garde d’enfants en décembre 2020 que dans ces emplois au cours du même mois en 2019, lorsque l’industrie employait environ 1040400 personnes.

L’Administration pour les enfants et les familles du ministère de la Santé et des Services sociaux débloquera l’argent aux États, qui seront chargés de distribuer des dollars à des milliers de fournisseurs de services de garde d’enfants, dont beaucoup sont de petites entreprises appartenant en grande majorité à des personnes de couleur opérant souvent au rasoir. -fines marges.

Laura McSorley, directrice de la politique de la petite enfance au Centre de gauche pour le progrès américain, a déclaré que les États doivent agir avec la même urgence que le gouvernement fédéral en distribuant des dollars équitablement et en temps opportun aux prestataires et aux familles dans le besoin.

« Il y a une véritable dévastation pour ce qui sont finalement de petites entreprises et des entrepreneurs en solo qui n’ont jamais été en mesure d’avoir de fortes marges, mais aussi pour les familles et leurs jeunes enfants qui ont désespérément besoin de secours », a-t-elle déclaré.

Martin a déclaré que le HHS exigera des États qu’ils déclarent les mesures qu’ils prennent pour garantir un accès équitable aux dollars, notamment en contactant les petits fournisseurs, en proposant des documents dans plusieurs langues et éventuellement en réservant des fonds pour s’assurer que les fournisseurs qui mettent plus de temps à postuler aient encore de l’argent. à leur disposition. L’administration prévoit de fournir des webinaires, des formations entre pairs et d’autres conseils pour aider les États à déterminer comment distribuer les fonds dans les semaines à venir.

Mais les défenseurs disent que la pandémie n’a fait qu’exacerber les défis qui existaient dans le secteur des services de garde d’enfants avant le COVID-19.

« Le système ne fonctionnait pas bien avant la pandémie et la garde d’enfants était vraiment hors de portée pour de nombreuses familles – que ce soit financièrement ou physiquement », a déclaré McSorley, soulignant la statistique selon laquelle la moitié de tous les Américains vivaient dans un désert de garde d’enfants avant le COVID. -19 crise s’est déroulée.

Selon le Congressional Budget Office, non partisan, un million de mères ayant un enfant âgé de 17 ans ou moins à la maison ont quitté le marché du travail entre l’automne 2019 et l’automne 2020, contre un demi-million d’hommes qui ont quitté au cours de la même période.

Angela Lampkin, directrice de l’école Educare Chicago de Start Early, a déclaré que le financement aidera à alléger le fardeau des femmes de couleur. Quatre-vingt-treize pour cent des travailleurs de la garde d’enfants sont des femmes et 45% sont noirs, latinos ou asiatiques, selon les données du BLS.

«Beaucoup de choses que (les éducatrices et éducatrices) sont invitées à faire sont vraiment sur le dos des … femmes, en particulier les femmes de couleur, qui ne gagnent pas elles-mêmes des salaires équitables», a déclaré Lampkin, une femme noire.

«Ces femmes ont dû trouver un équilibre entre le travail et ce qui se passe dans leur propre maison, jonglant parfois entre leurs propres enfants, devant faire un apprentissage virtuel et sortant chaque jour de la maison pour aider les autres, les enfants des gens à grandir, à se développer et à être en sécurité. en cas de pandémie pour que leurs parents puissent aller travailler chaque jour. «

La moitié des fournisseurs sont restés fermés en juillet, malgré le financement des prêts aux petites entreprises et des plans de relance adoptés par le Congrès, selon le Child Care Aware of America, un groupe de recherche et de plaidoyer. Ce nombre est tombé à 13% en décembre 2020, mais le NAEYC a constaté que 2 fournisseurs sur 5 ont déclaré s’endetter, notamment en utilisant des cartes de crédit personnelles ou en réduisant les coûts grâce à des licenciements, des congés et des réductions de salaire.

Moins de choix: Après des fermetures massives et un soutien insuffisant, les options de garde d’enfants après la pandémie seront rares

Fardeau injuste: Les problèmes de garde d’enfants ont explosé sous COVID. Les femmes en ont payé le prix.

L’argent est un coup de pouce supplémentaire à 10 milliards de dollars canalisés vers les États, les territoires et les tribus dans le cadre du programme de secours contre les coronavirus adopté par le Congrès en décembre et 3,5 milliards de dollars approuvés pour la garde d’enfants dans la loi CARES en mars dernier.

Martin a reconnu que le financement vise à fournir un soulagement immédiat, mais a signalé que l’administration aurait plus à venir de la politique de garde d’enfants du président.

«Le financement que nous accordons aujourd’hui est conçu pour faire face à la crise immédiate, mais le président a un programme très solide autour de l’économie de la prestation de soins et de la construction d’un secteur plus résilient et qui peut offrir une plus grande tranquillité d’esprit aux familles et faire progresser notre objectifs en termes de développement de la petite enfance et de bien-être de la petite enfance », a déclaré Martin.

La dernière poussée législative de Biden sur les infrastructures comprend 25 milliards de dollars pour la mise à niveau et la construction de structures de garde d’enfants. Le président devrait dévoiler la seconde moitié de son paquet de 4 000 milliards de dollars, axé sur «l’infrastructure humaine», dans les semaines à venir. On s’attend à ce que ce paquet comprenne le financement de la pré-maternelle universelle et la réduction du coût de la garde d’enfants pour les familles.

«C’est vraiment une première étape cruciale, un acompte vers les engagements à long terme du président dans la campagne pour construire un système de la petite enfance plus équitable pour les enfants, les familles et les éducateurs», a déclaré McSorley.

Le Texas devrait recevoir le plus de financement avec 4,4 milliards de dollars, la Californie, 3,7 milliards de dollars, la Floride, 2,4 milliards de dollars, tandis que New York recevra 1,8 milliard de dollars de financement pour la garde d’enfants, selon une fiche d’information fournie par la Maison Blanche. Le financement est distribué en fonction de la part des enfants de moins de 5 ans, des enfants bénéficiant de déjeuners gratuits et à prix réduit et du revenu par habitant de l’État.

Mario Cardona, chef des politiques et des pratiques chez Child Care Aware of America, a déclaré que si une injection de 39 milliards de dollars aidera à stabiliser l’industrie, l’administration Biden a la possibilité de transformer le système de garde d’enfants avec plus de financement grâce à la proposition d’infrastructure du président.

«Les services de garde d’enfants sont tout aussi importants que les routes et les ponts. Ils permettent aux parents de travailler et de maintenir notre économie en mouvement», a déclaré Cardona. «Alors que l’administration Biden publie son prochain plan, pour soutenir« l’infrastructure humaine »ou« l’économie de la prestation de soins », nous rechercherons une augmentation significative des investissements dans la garde d’enfants».

Suite: Routes, ponts … et aidants? Pourquoi Biden pousse un « changement radical » pour redéfinir l’infrastructure

Contributeur: Alia Wong