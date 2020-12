Trump, qui avait fait campagne en 2016 avec des promesses de traquer les musulmans américains et d’interdire d’autres musulmans des États-Unis, a introduit l’interdiction une semaine après son entrée en fonction. Il a interdit l’entrée des étrangers en provenance de sept pays à majorité musulmane – l’Iran, l’Irak, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen – et a suspendu toutes les arrivées de réfugiés. L’interdiction en est maintenant à sa troisième itération après de nombreuses procédures judiciaires, et elle interdit l’entrée à la plupart des personnes d’Iran, de Libye, de Corée du Nord, de Somalie, de Syrie et du Yémen, ainsi qu’aux immigrants d’Érythrée, du Kirghizistan, du Myanmar et du Nigéria, des gens. de Tanzanie et du Venezuela.

Le gouvernement a finalement justifié l’interdiction en disant qu’elle s’applique aux pays qui ne partagent pas suffisamment le niveau d’informations dont les États-Unis ont besoin pour enquêter correctement sur leurs citoyens. Les experts en sécurité nationale ont noté que le gouvernement a fourni peu de preuves de menaces terroristes de la part de citoyens de l’un des pays interdits qui ont obtenu des visas.

Biden, qui, comme d’autres membres du Parti démocrate, pense que l’interdiction sert un agenda raciste plutôt qu’un objectif de sécurité nationale, a déclaré que de telles interdictions étaient « moralement répréhensibles » et son administration prévoit de le faire dans les 100 premiers jours. abolir. au pouvoir, ce qui signifie que la position du gouvernement américain pourrait changer au printemps.

« Le parti pris anti-musulman de l’administration Trump nuit à notre économie, trahit nos valeurs et peut servir d’outil puissant pour le recrutement de terroristes », déclare le site Web de campagne de Biden. «Interdire aux musulmans d’entrer dans le pays est moralement répréhensible, et il n’y a aucune information ou preuve suggérant que cela rend notre pays plus sûr. C’est encore un autre abus de pouvoir de l’administration Trump, destiné à cibler principalement les immigrants noirs et bruns. Biden révoquera immédiatement les «interdictions musulmanes». «

La réitération actuelle de l’interdiction affecte toujours principalement les musulmans, et les avocats de l’immigration et les avocats estiment que des dizaines de milliers de personnes ont carrément refusé leur demande de visa ou ont été inactives pendant des mois ou des années dans un purgatoire bureaucratique connu sous le nom de « traitement administratif ».

Les défenseurs de l’immigration et les alliés de Biden ont déclaré lors d’entretiens qu’ils étaient convaincus que Biden abrogerait l’interdiction dès son premier jour en fonction.

« Je pense que l’interdiction de voyager contre les musulmans sera l’une des premières choses », a déclaré le sénateur Richard J. Durbin (D-Ill.), Qui s’est entretenu avec l’équipe de campagne et de transition de Biden des priorités d’immigration du président élu. « Psychologiquement, c’est une décision si importante. »

Étant donné que l’interdiction a été promulguée par le biais d’un décret, Biden peut également l’annuler, ont déclaré des experts. De nouvelles directives pourraient être transmises aux agents consulaires et aux agents des douanes et de la protection des frontières des États-Unis en quelques jours.

Mais il faudra probablement beaucoup plus de temps pour que ce changement de politique fournisse des visas de voyage aux personnes qui espèrent venir aux États-Unis.

Gadeir Abbas, un avocat du Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) qui a aidé à engager des poursuites contre l’interdiction, a déclaré qu’il faudra du temps pour remettre le soutien logistique sur les rails en démantelant le réseau d’obstacles bureaucratiques. que l’administration Trump a soulevée. Il a déclaré que le traitement des visas par le Département d’Etat et le traitement des requêtes au sein des services de citoyenneté et d’immigration américains « ont été » effectivement éviscérés « .

« Son caractère a changé d’une manière qui ne sera pas immédiatement inversée par la révocation de l’ordonnance d’exécution », a déclaré Abbas.

Ceux qui soutiennent l’interdiction affirment que l’abrogation exposera les États-Unis à de nouvelles menaces pour la sécurité nationale et augmentera de façon exponentielle le fardeau de vérification des fonctionnaires du renseignement, ce qui pourrait aggraver les retards de traitement.

« Changer les directives ne prendrait que quelques jours de travail », a déclaré un responsable du département de la Sécurité intérieure qui pense que les protocoles de l’administration Trump servent un objectif important et s’est exprimé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à le faire. parler en public. Mais comme le manque d’accès aux bases de données criminelles et terroristes étrangères que le décret était censé compenser continuait d’exister, la charge de travail de ceux qui effectuaient le contrôle proprement dit avant que les visas ne puissent être délivrés augmenterait considérablement, comme soudainement beaucoup plus seraient les personnes qui demandent des visas qui nécessitent des contrôles plus minutieux. «

Abbas et d’autres avocats représentant des plaignants qui ont été séparés de leurs proches, de leur travail, de leurs cours universitaires ou de leurs traitements médicaux en raison de l’interdiction, ont estimé que des dizaines de milliers de personnes ont été purement et simplement rejetées en raison de la politique ou attendent le résultat du traitement ou de l’appel de renonciation. Un nombre incalculable d’autres n’ont jamais demandé de visa pour lequel ils auraient autrement demandé, ont déclaré Abbas et d’autres avocats.

«Comme de nombreux visas ont été refusés sur la base de l’interdiction musulmane et quel que soit le nombre de dérogations refusées ou accordées, je pense que le nombre total de personnes touchées par l’interdiction musulmane ne sera pas vraiment capturé», a-t-il déclaré.

Un arriéré de demandes de visa dans les limbes administratifs devra être traité et refusé ou approuvé, selon les experts en immigration.

« Il y a un grand groupe de personnes qui auraient demandé des visas de visiteur, des visas d’étudiant et une variété d’autres visas temporaires, et ils recommenceront probablement », a déclaré Sirine Shebaya, directrice exécutive du National Immigration Project à la National Lawyers ‘Guild. « Donc, les gens qui auraient autrement pu obtenir un visa à entrées multiples, je pense qu’ils sont probablement à l’étape zéro. »

Et puis il y en a d’autres qui ont été rejetés en raison de l’interdiction, qui voudront peut-être réessayer ou qui, selon l’administration Biden, ont droit à une procédure de recours automatique.

De nombreux refus de visa sous l’administration Trump ont cité les politiques du président comme raison, a noté Shebaya, ajoutant: «Donc, pour les personnes à qui on a refusé des visas, je pense qu’il y a une question de savoir comment le gouvernement -Biden s’en chargera. «

Les défenseurs des immigrants et des réfugiés notent que Trump n’a pas été le pionnier de protocoles de contrôle à long terme – si le contrôle s’appliquait à ceux qui voyagent en provenance de pays musulmans. Un contrôle préexistant strict signifie que même sans l’interdiction, le traitement des demandes d’immigration, par exemple, peut prendre des années.