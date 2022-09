Biden, les VIP restent discrets alors que les projecteurs restent braqués sur feu Queen

LONDRES (AP) – Les présidents américains font généralement sensation lorsqu’ils voyagent à l’étranger, tenant la vedette et devenant rapidement le centre d’attention.

Pas cette fois.

Pour le président américain Joe Biden et d’autres présidents, premiers ministres et dignitaires, il n’y a pas eu d’arrivées sur le tapis rouge, pas de grands discours et pas de conférences de presse alors qu’ils se réunissaient pour les funérailles d’État de lundi pour la reine Elizabeth II. Au lieu de cela, les dirigeants mondiaux habitués à ce que les gens s’accrochent à chacun de leurs mots vérifient leur ego au service d’honorer la reine, le monarque le plus ancien de Grande-Bretagne, décédé plus tôt ce mois-ci à l’âge de 96 ans après 70 ans sur le trône.

“Ils savent qu’ils sont là pour honorer le décès, honorer l’individu”, a déclaré Capricia Marshall, qui a été chef du protocole du département d’État américain pendant une période sous l’administration de Barack Obama. “Ils sont également conscients qu’ils représentent leur pays.”

Le bureau du protocole est un acteur clé de la politique étrangère et des affaires diplomatiques des États-Unis en veillant à ce que les responsables américains ne disent ou ne fassent rien qui puisse offenser un visiteur ou un hôte étranger.

Le président et la première dame font partie des quelque 2 000 personnes qui assistent aux funérailles à l’abbaye de Westminster. Ils sont arrivés tard samedi et ont été accueillis à l’aéroport par l’ambassadeur américain et quelques autres responsables. Le couple a rendu hommage à la reine dimanche, en voyant son cercueil à Westminster Hall, en signant des livres de condoléances à Lancaster House et en assistant à une réception au palais de Buckingham pour les invités funéraires organisée par le roi Charles III.

Mais les apparitions publiques du président à Londres ont été limitées et contrôlées, faisant partie de la chorégraphie autour des adieux élaborés au seul monarque que la plupart des Britanniques aient jamais connu. Il n’a parlé que quelques minutes dimanche de la reine, alors qu’il se souvenait de la façon dont la femme, selon lui, lui rappelait que sa mère n’arrêtait pas de lui donner des crumpets lorsqu’ils avaient pris le thé ensemble l’année dernière au château de Windsor.

Lorsque Biden s’est entretenu avec la BBC, le seul média diffusant en direct lorsqu’il a signé le livre de condoléances, le réseau a maintenu un écran partagé avec Sir David Manning, un ancien ambassadeur britannique aux États-Unis, et n’a pas diffusé les commentaires de Biden en direct.

La plupart des autres dirigeants de la ville ont gardé des profils tout aussi bas, n’apparaissant jusqu’à présent que pour signer le livre officiel de condoléances et rendre hommage en silence à côté du cercueil de la reine à Westminster Hall.

Quelques-uns ont accordé des interviews pour partager des souvenirs d’Elizabeth, notamment la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, qui a raconté à la BBC les conseils que la reine lui avait donnés pour concilier travail et maternité : avec ça “, et c’était probablement le meilleur et le plus factuel des conseils que je pouvais avoir.”

Des dirigeants comme Ardern et le Premier ministre australien Anthony Albanese ont éludé la question de savoir si leurs pays sont susceptibles de devenir des républiques, affirmant que ce n’est pas le moment d’en discuter. Les deux pays ont la reine comme monarque.

Une exception a été le président brésilien Jair Bolsonaro, qui se présente à la réélection et a prononcé un discours de campagne en plein air dimanche devant l’ambassade de son pays à Londres. Bolsonaro, qui suit l’ancien président Luiz Inácio Lula da Silva dans les sondages d’opinion, a insisté auprès d’environ 200 partisans sur le fait que les sondages étaient erronés et qu’il pourrait éviter d’entrer dans un second tour le 2 octobre.

Biden et le nouveau Premier ministre britannique Liz Truss ont annulé une réunion le week-end, organisant à la place un rassemblement complet à l’Assemblée générale des Nations Unies la semaine prochaine, et la Maison Blanche n’a même pas annoncé la nouvelle de la réunion avant que les responsables britanniques ne l’aient fait.

Un haut responsable américain a déclaré que le profil bas de Biden était moins lié au protocole et davantage au fait que «ce n’est pas notre émission. C’est le show des Britanniques.

“Nous devons être sensibles à cela et je pense que cela signifie une sorte de perspective différente en ce qui concerne nos mouvements, notre empreinte, ce que nous faisons, comment nous le faisons”, a déclaré le responsable, qui n’était pas autorisé à commenter publiquement. et a parlé sous couvert d’anonymat.

Peter Selfridge, un autre ancien responsable américain, a déclaré que Biden est ici “pour pleurer” et ne se soucie probablement pas qu’il ait été largement sous les projecteurs. Selfridge a noté l’histoire de la perte personnelle du président, y compris la mort de sa première femme et de sa petite fille et, plus tard, d’un fils adulte.

“En fait, c’est probablement ce qu’il veut”, a déclaré Selfridge, le chef du protocole américain pendant le second mandat d’Obama.

Là encore, le câblage de certaines personnes ne leur permet pas d’éviter de se diriger directement vers la première caméra qu’ils voient, a déclaré Eric Dezenhall, un expert en gestion de crise.

Mais Dezenhall a déclaré dans un e-mail que “la bonne nouvelle est que la plupart des présidents américains … comprennent que l’humilité est de mise à certains moments”.

___

Les rédacteurs de l’Associated Press Jill Lawrence à Londres et Colleen Long à Washington ont contribué à ce rapport.

Darlene Superville, Associated Press