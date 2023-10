Le discours de Biden est intervenu un jour après son retour d’un voyage éclair en Israël pour exprimer sa solidarité avec son allié de longue date. Avant ce qui pourrait être une escalade de la violence au Moyen-Orient, Biden a exposé les enjeux en termes clairs, affirmant que si le président russe Vladimir Poutine et le Hamas « représentent des menaces différentes », ils veulent tous deux « annihiler complètement une démocratie voisine ».

Le président a d’abord parlé rapidement, lisant à partir d’un prompteur, avant de ralentir sa rhétorique alors que son discours dérivait vers des points plus sombres. Il toussait parfois et pointait son doigt sur le bureau vers d’autres. Plus généralement, il a adopté un ton de sobriété, décrivant un monde marqué par de nombreux incendies graves qui ont désespérément besoin d’être éteints.

Biden a lié les nouveaux combats en Israël à l’invasion de l’Ukraine, tentant de raviver le soutien qui s’estompe pour une guerre qui dure depuis plus d’un an et demi.

Il a profité de ce moment de grande écoute pour expliquer au public pourquoi deux conflits à l’autre bout du monde étaient si vitaux pour la sécurité nationale américaine. Et il l’a fait en soulignant la nécessité de lutter contre la montée de l’autoritarisme. Biden s’apprête à faire une demande massive de dépenses de 100 milliards de dollars vendredi, qui comprendrait une aide à l’Ukraine et à Israël.

Il l’a qualifié de « demande budgétaire urgente » qui fournirait « un engagement sans précédent en faveur de la sécurité d’Israël ».

« C’est un investissement intelligent qui rapportera des dividendes pour la sécurité américaine pendant des générations. Aidez-nous à garder les troupes américaines hors de danger. Aidez-nous à construire un monde plus sûr, plus pacifique et plus prospère pour nos enfants et petits-enfants », a déclaré Biden.

Le président devra composer avec une série de divergences idéologiques s’il cherche à obtenir toute l’aide lors d’un seul vote au Congrès. Même s’il existe un large soutien au financement d’Israël, un petit nombre de Républicains bruyants ont commencé à hésiter à envoyer davantage d’aide à l’Ukraine. Tout financement pourrait finir par être compliqué par la paralysie politique qui s’est emparée du Congrès.

La Chambre des représentants, contrôlée par les Républicains, est sans président depuis des semaines, ce qui rend impossible l’adoption d’une quelconque législation, y compris l’aide dont Israël a déclaré avoir un besoin urgent. Les Républicains ont abandonné jeudi un projet visant à habiliter temporairement le Représentant. Patrick McHenry (RN.C.) à titre de président par intérim au milieu des divisions persistantes au sein du caucus, plaçant une fois de plus la Chambre dans une impasse.

Biden a également pleuré jeudi les vies palestiniennes perdues, deux jours après l’explosion d’une roquette dans un hôpital de Gaza, qui aurait tué des centaines de civils. Il a déclaré définitivement qu’Israël n’était pas responsable de l’explosion. Mais il a également souligné que les habitants de Gaza avaient désespérément besoin de nourriture, d’eau et de médicaments.

Sa reconnaissance de l’ampleur de la tragédie qui frappe également les Palestiniens – parmi les plus graves depuis le début du conflit – intervient au milieu des critiques de hauts dirigeants arabes américains et musulmans sur la position de la Maison Blanche pendant la crise.

Le président a également nommé Wadea Al-Fayoume, un garçon palestinien américain de 6 ans qui, selon les autorités, a été poignardé à mort parce qu’il était musulman.

« Nous ne pouvons pas rester les bras croisés lorsque cela se produit », a déclaré Biden. « Nous devons dénoncer sans équivoque l’antisémitisme. Il faut aussi dénoncer sans équivoque l’islamophobie. Et pour tous ceux qui souffrent, je veux que tu saches que je te vois. Tu appartiens. Et je veux vous dire ceci : vous êtes tous américains.

Soulignant l’importance du moment, ce discours n’était que la deuxième fois que Biden prononçait un discours officiel depuis le Bureau Ovale depuis qu’il est devenu président. En juin, il a parlé derrière Resolute Desk d’un accord bipartisan visant à éviter un défaut de paiement sur la dette nationale.

Biden a gagné les félicitations des défenseurs d’Israël pour sa fermeté aux côtés du pays. Mais son voyage dans le pays a été entaché par le conflit dans la région. Un sommet prévu à Amman réunissant les dirigeants jordaniens, palestiniens et égyptiens a été annulé après l’explosion dans un hôpital de Gaza. Et tandis que Biden était toujours sur le terrain à Tel Aviv, les protestations dans la région se sont considérablement intensifiées, notamment devant l’ambassade américaine à Beyrouth, la capitale du Liban. Les responsables américains ont exprimé en privé leur profonde conviction que les troubles dans la région pourraient exploser une fois qu’Israël commencerait son opération terrestre apparemment imminente à Gaza.

À bien des égards, le message global de Biden jeudi soir était une illustration des thèmes nobles qu’il a abordés tout au long de sa présidence : recadrer le siècle à venir comme une bataille entre démocraties et autocraties.

« Le leadership américain est ce qui unit le monde », a-t-il déclaré. « Nos alliances sont ce qui assure notre sécurité, et nos valeurs sont ce qui fait de nous un partenaire avec lequel d’autres pays veulent travailler. »