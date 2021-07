Biden, les sénateurs disent qu’ils ont un accord

WASHINGTON – La Maison Blanche a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec le Sénat sur un ensemble d’infrastructures bipartite de 1,2 billion de dollars qui est en préparation depuis des semaines et qui représenterait la facture de transport la plus chère de l’histoire des États-Unis.

Un vote pour faire avancer la législation pourrait avoir lieu dès mercredi soir.

« Cet accord signale au monde que notre démocratie peut fonctionner, livrer et faire de grandes choses. Comme nous l’avons fait avec le chemin de fer transcontinental et l’autoroute inter-États, nous transformerons à nouveau l’Amérique et nous propulserons vers l’avenir », a déclaré le président Joe Biden. Mercredi dans un communiqué publié par la Maison Blanche.

La Maison Blanche a déclaré que l’accord n’incluait pas d’augmentation de la taxe fédérale sur l’essence de 18,4 cents par gallon ni de nouveaux frais sur les véhicules électriques, propositions qui avaient déjà été envisagées pour payer le paquet.

Mais la Maison Blanche était par ailleurs vague sur la façon de payer pour la mesure, affirmant qu’elle serait financée « par une combinaison de réorientation des fonds de secours d’urgence non dépensés, de frais d’utilisation ciblés pour les entreprises, de renforcement de l’application des taxes en ce qui concerne les crypto-monnaies et d’autres mesures bipartites . »

En outre, la Maison Blanche a déclaré qu’une partie de la facture serait payée par « les revenus générés par une croissance économique plus élevée à la suite des investissements ».

Le compromis ouvre la voie à un vote de procédure dès mercredi soir sur un élément clé du programme de Biden visant à moderniser non seulement les routes et les chemins de fer, mais aussi le haut débit et les voies navigables.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déclaré mercredi que les sénateurs devraient être prêts à examiner le projet de loi « dès ce soir ».

Les sénateurs ont confirmé l’accord, mais hésitaient à savoir si le compromis avait suffisamment de voix pour être adopté.

« Nous avons un accord … Nous terminons un peu de langage », a déclaré le sénateur Kyrsten Sinema, D-Ariz., l’un d’un petit groupe de sénateurs négociant le projet de loi qui serait la mesure la plus importante que le Congrès ait envisagée pour améliorer Les routes, les ponts et les chemins de fer de l’Amérique.

Le sénateur Rob Portman, R-Ohio, a déclaré mercredi aux journalistes au Capitole « Nous avons maintenant un accord sur les principaux problèmes », ont rapporté le New York Times et Politico. « Nous sommes prêts à aller de l’avant. »

Le texte de la loi n’a pas été publié.

Certains sénateurs ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore décidé s’ils allaient l’appuyer. Lorsqu’on lui a demandé si tout le monde dans le groupe des 21 s’était engagé à voter « oui » sur la mesure, le sénateur Joe Manchin, DW.V., a répondu: « Je pense que tout le monde travaille bien ensemble. »

Mais le sénateur Mark Warner, D-Va., a déclaré avec enthousiasme aux journalistes qu’il pensait que c’était fait.

« Je dis qu’il y a un accord et nous votons. »

Sinema a déclaré aux journalistes tôt mercredi après-midi que les négociateurs travaillaient sur quelques petites questions concernant les dispositions de financement du haut débit et du transport en commun « mais nous espérons aller de l’avant … Nous sommes très heureux d’avoir un accord ».

Portman et Sinema font partie des 21 sénateurs centristes – 11 républicains et 10 démocrates – qui tentent de parvenir à un compromis depuis que Biden a dévoilé pour la première fois son plan américain pour l’emploi en avril. Mais leur portée a porté sur les infrastructures de transport traditionnelles, et non sur les propositions plus ambitieuses de Biden pour lutter contre la pauvreté, le climat et l’injustice économique.

Les républicains du Sénat ont bloqué la semaine dernière le début du débat formel sur la législation bipartite sur les infrastructures parce que le texte et le coût du projet de loi n’étaient pas disponibles à l’époque. Cette fois, les sénateurs du GOP ont déclaré que suffisamment de détails sur l’accord avaient été convenus pour lancer le bal.

Même s’il est adopté par le Sénat, le projet de loi sur les infrastructures se heurte toujours à des obstacles à la Chambre.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., a déclaré mercredi qu’elle avait besoin de voir le texte avant qu’il n’obtienne son approbation, et elle a réitéré qu’elle ne le soumettrait pas au vote à moins que le Sénat n’adopte également une résolution ouvrant la voie à beaucoup un ensemble plus large de dépenses d’infrastructure de 3,5 billions de dollars qui comprendrait des améliorations en matière de logement, de soins de santé et de changement climatique.

Ce projet de loi plus important, peu susceptible d’obtenir un seul vote du GOP, devrait passer par un processus budgétaire connu sous le nom de « réconciliation » qui permettrait aux démocrates de l’approuver sans avoir à surmonter une obstruction au Sénat.