Biden, les dirigeants mondiaux, se rendent aux funérailles de Queen

LONDRES – L’empereur japonais, qui vit dans le luxe du palais impérial de Tokyo, prendra une navette bondée pour les funérailles de la reine Elizabeth lundi. Mais alors que l’empereur Naruhito et l’impératrice Masako se sont réjouis du transport communal, certains autres dirigeants mondiaux ne l’ont pas fait, en particulier parce que le président Biden et quelques autres sélectionnés arriveront dans leurs propres véhicules blindés.

“Ils préféreraient tous avoir leur propre voiture”, a déclaré un responsable du gouvernement britannique épuisé, l’un des centaines travaillant sur les funérailles de la reine.

L’inhumation de la femme la plus connue au monde s’est transformée en un gigantesque défi diplomatique. Les membres des 23 familles royales seront assis dans les premiers rangs de l’abbaye de Westminster, devant le président Biden et environ 90 autres présidents et premiers ministres, comme le dicte le protocole.

Les dirigeants de près de 200 pays et territoires desservant Londres ont été fortement encouragés à prendre des vols commerciaux en raison de la complexité de la programmation des créneaux d’atterrissage à peu près au même moment dans les aéroports encore en sous-effectif à cause de la pandémie de coronavirus. Mais de nombreux jets privés arrivent quand même.

Des négociations intenses se déroulent dans les coulisses d’une zone appelée “le Hangar” du ministère britannique des Affaires étrangères. Des centaines de personnes travaillent sur les demandes des près de 500 dignitaires étrangers qui assisteront aux funérailles.

Il y a déjà eu des querelles diplomatiques. Lindsay Hoyle, présidente de la Chambre des communes, a empêché une délégation chinoise d’assister à la visite publique de cette semaine du cercueil de la reine à Westminster Hall.

Hoyle a cité la décision de la Chine de refuser d’autoriser certains politiciens britanniques à se rendre en Chine parce qu’ils ont critiqué le traitement réservé par Pékin à sa minorité musulmane ouïghoure.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a répondu sèchement : “En tant qu’hôte, la partie britannique devrait respecter l’étiquette diplomatique et l’hospitalité”.

Le vice-président Wang Qishan dirige la délégation chinoise. Le président Xi Jinping a été invité mais a refusé.

Presque tous les pays ou territoires ayant des relations diplomatiques avec la Grande-Bretagne ont été invités. Certains ne figuraient pas sur la liste, notamment la Russie, la Biélorussie et le Myanmar, à cause de la guerre en Ukraine et des violations des droits de l’homme. Quelques nations, dont l’Iran, la Corée du Nord et le Nicaragua, ont été invitées à envoyer un ambassadeur, mais pas leur chef d’État.

L’invitation comprend une réception au palais de Buckingham organisée par le roi Charles III dimanche soir et une autre réception immédiatement après les funérailles.

Olena Zelenska, épouse du président ukrainien Volodymyr Zelensky, est présente, mais son mari ne devrait pas le faire.

Des responsables britanniques ont déclaré qu’ils ne savaient pas si le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman était présent. Des responsables du renseignement américain ont déclaré que MBS, comme on l’appelle, était à l’origine du meurtre en 2018 du journaliste Jamal Khashoggi, un écrivain collaborateur du Washington Post.

Le fiancé de Khashoggi a déclaré que sa présence serait une “tache” sur la mémoire de la reine.

La reine Elizabeth II avait personnellement rencontré bon nombre de ceux qui assisteront à ses funérailles. Elle a voyagé dans plus de 100 pays. Dans de nombreux cas, elle a rencontré plusieurs générations de dirigeants.

De nombreux invités auront entre 80 et 90 ans, et la façon de les asseoir rapidement et confortablement a également été largement planifiée.

Par exemple, le roi d’Espagne Felipe VI, 54 ans, et la reine Letizia, 50 ans, arrivent. Il en va de même pour les parents du roi, l’ancien roi Juan Carlos Ier, 84 ans, et son épouse, l’ancienne reine Sofía, 83 ans, qui connaissait également Elizabeth.

Les invités VIP ont fait un flux constant de demandes spéciales. Certains ont demandé à amener leur médecin, d’autres un assistant personnel. Certains ont demandé une chambre privée où ils peuvent se reposer.

“Vous ne pouvez pas simplement émettre un” non “, mais neuf fois sur dix, c’est un” non “”, a déclaré le responsable. “Mais nous voulons que tout le monde reparte avec une bonne impression.”

Une exception : les interprètes. Le vice-président chinois Wang, le président brésilien Jair Bolsonaro et une poignée d’autres ont demandé un interprète car ils ne parlent pas anglais. Moins de dix de ces demandes ont été accordées, mais uniquement pour les réceptions – pas pour les funérailles elles-mêmes, où l’espace sera sévèrement limité.

Le fait d’avoir autant de dirigeants mondiaux au même endroit leur offre de rares occasions de parler sans assistants ni preneurs de notes, a déclaré Capricia Marshall, ancienne chef du protocole pour les États-Unis dans l’administration Obama.

“Ils n’ont personne d’autre à qui parler qu’entre eux, et ils en profitent”, a déclaré Marshall, qui a voyagé dans plus de 100 pays et a rencontré de nombreux dirigeants venant à Londres.

Habituellement, les pays envoient des fonctionnaires de rang inférieur aux funérailles et à d’autres événements, a déclaré Marshall.

Karen Pierce, ambassadrice de Grande-Bretagne aux États-Unis, a déclaré qu’elle pensait que Biden était le premier président américain à assister à des funérailles d’État britanniques. Les dernières funérailles nationales ont eu lieu en 1965 pour Winston Churchill et Lyndon B. Johnson avait été hospitalisé à cette époque.

L’ancien ambassadeur britannique aux États-Unis, Peter Westmacott, a noté qu’il y a toujours la possibilité que les choses tournent mal entre des dirigeants qui ont de fortes différences personnelles ou nationales. Mais, a-t-il dit, la mort de la reine a provoqué “une explosion de civilité”.

Il a cité Macron, le président français qui a de nombreux différends avec la Grande-Bretagne au sujet du Brexit, le départ du Royaume-Uni de l’Europe et des désaccords personnels avec le nouveau Premier ministre Liz Truss et son prédécesseur, Boris Johnson.

“Il est assez fou avec Liz Truss et Boris Johnson”, a déclaré Westmacott. “Mais regardez les belles choses qu’il a dites à propos de la reine et des relations entre la Grande-Bretagne et la France.”

En fin de compte, le président turc Recep Tayyip Erdogan a refusé de venir après avoir été informé qu’il ne pouvait pas être sa propre voiture présidentielle – une exception aux règles accordées uniquement à Biden, au président israélien Isaac Herzog et à quelques autres.

“Cet appel a été lancé pour des raisons de sécurité. Cela n’a rien à voir avec une relation spéciale ou politique”, a déclaré le responsable britannique.

Lorsque les Britanniques ont refusé la demande d’Erdogan, il a décidé d’envoyer son ministre des Affaires étrangères à sa place.

Pour de nombreux Britanniques, l’idée de princesses choyées et de dirigeants mondiaux sautant dans un bus est tout simplement amusante.

“Tous les dirigeants du monde sont en excursion”, a déclaré le comédien britannique Jimmy Carr, interrogé par le Washington Post. « Et vous savez qui est réellement responsable ? Pendant ces 45 minutes, le leader du monde est le chauffeur de bus. ‘Mon bus, mes règles ! Asseyez-vous à l’arrière. Corée du Nord, s’entendre avec la Corée du Sud. S’asseoir! Chine, qu’est-ce que tu fais derrière ? S’asseoir!'”

Carr a convenu avec les experts du protocole que le temps de bus présentait des opportunités.

“Je pense que plus pourrait être fait sur ce bus en 40 minutes que ce qui a été fait à l’ONU au cours des 40 dernières années. Peut-être qu’Israël et la Palestine sont assis l’un à côté de l’autre dans le bus et se disent : « Vous savez quoi, nous avons beaucoup en commun. Qu’avez-vous apporté pour le déjeuner, Palestine ? Hoummous? Eh bien, j’ai des pitas. Faisons cela.'”