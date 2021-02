Biden, les démocrates soulèvent le COVID-19 cette semaine. Voici ce que nous savons

WASHINGTON – Après une attaque contre le Capitole américain et un procès historique de destitution, le Congrès est de retour à légiférer.

Cette semaine, l’objectif principal des législateurs sera le programme de secours du président Joe Biden pour les coronavirus de 1,9 billion de dollars, que les démocrates sont impatients de faire adopter même sans l’aide des républicains. Le projet de loi sera probablement confronté à des obstacles et les démocrates mettront à l’épreuve leur faible majorité dans les deux chambres pour la première fois.

Mais le Congrès est confronté à une échéance claire. Dans quelques semaines, l’aide à des millions de personnes encore aux prises avec la pandémie COVID-19 s’épuisera.

Alors, où va le dernier projet de loi sur l’allégement du COVID-19? Et quand pouvez-vous espérer de l’aide?

Quand le projet de loi COVID-19 pourrait-il être adopté?

Le plan de relance devrait passer la Chambre des représentants contrôlée par les démocrates, mais il se heurte à plusieurs obstacles clés. Au cours de la semaine prochaine, il doit nettoyer plusieurs panels clés à la Chambre avant de pouvoir passer à la Chambre plénière avec un vote à la majorité simple.

Le projet de loi doit être examiné par le comité du budget de la Chambre lundi après-midi, et le comité du règlement de la Chambre le reprend plus tard dans la semaine. Aucun des deux groupes ne devrait modifier substantiellement le projet de loi.

Suite:Les démocrates proposent un crédit d’impôt pouvant atteindre 3600 $ par enfant dans le plan de secours COVID-19 de Joe Biden

Suite:Les démocrates rejettent les appels des modérés à réduire l’admissibilité aux chèques de relance de 1400 $

Le leader de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, D-Md., A dit aux législateurs de s’attendre à ce que la Chambre vote plus tard dans la semaine.

Si le projet de loi est adopté à la Chambre, il serait ensuite renvoyé au Sénat, où il serait confronté à un processus plus compliqué. La Chambre pourrait amender le projet de loi, ce qui le renverrait à la Chambre pour un autre vote.

Les démocrates visent à adopter l’ensemble du paquet d’ici la mi-mars, date à laquelle une augmentation fédérale des allocations de chômage expirera.

Qu’y a-t-il dans le projet de loi de secours COVID-19?

Le comité du budget de la Chambre a publié vendredi un projet de loi de 591 pages. Le projet de loi contient des dispositions touchant une grande variété de fonctions gouvernementales. Voici ce que la législation comprend:

1 400 $ pour les Américains gagnant 75 000 $ ou moins, ou 2 800 $ pour les couples gagnant 150 000 $ ou moins, plus 1 400 $ par personne à charge.

Renouvellement du programme de protection des chèques de paie pour les prêts aux petites entreprises.

Amélioration des prestations d’aide alimentaire pour les familles.

Financement de la réouverture des écoles.

Soulagement du restaurant.

Financement du transit et des aéroports.

Une extension d’une augmentation de 400 $ par semaine aux prestations de chômage fédérales jusqu’à la fin août.

Un élargissement du crédit d’impôt pour enfants, y compris une augmentation à 3 600 $ par enfant et un transfert vers le paiement mensuel.

Expansion du crédit d’impôt sur le revenu gagné.

Financement de la distribution des vaccins.

Expansion des subventions en vertu de la loi sur les soins abordables pour l’assurance maladie.

Expansion de l’assurance maladie pour les chômeurs grâce aux subventions de la loi COBRA sur l’assurance maladie.

Une augmentation du salaire minimum fédéral à 15 $ de l’heure d’ici 2025.

Qu’est-ce que le rapprochement budgétaire, le processus utilisé pour l’adopter?

Le Sénat est à égalité 50-50 entre démocrates et républicains, et le vice-président Kamala Harris est disponible pour rompre les liens. Mais les démocrates n’ont pas une majorité à l’épreuve de l’obstruction systématique au Sénat, ce qui signifie qu’ils auraient besoin de plus de 60 voix pour contrecarrer tout effort républicain visant à bloquer la législation.

Au lieu de cela, les démocrates utilisent un processus appelé réconciliation budgétaire qui leur permet de sauter les principaux obstacles procéduraux.

La réconciliation permet aux démocrates d’adopter la législation à la majorité simple. Mais le processus est soumis à certaines règles qui pourraient rendre plus difficile l’inclusion de certaines priorités démocratiques, comme une augmentation du salaire minimum de 15 $.

Suite:Salaire minimum de 15 $? Une autre série de vérifications? La résistance aux éléments clés pourrait faire dérailler le plan de secours COVID-19 de Biden

Les deux parties ont déjà utilisé le rapprochement budgétaire. Les républicains ont tenté de l’utiliser pour abroger la loi sur les soins abordables en 2017, mais cela a échoué lorsque trois sénateurs républicains ont voté avec tous les démocrates pour rejeter l’abrogation.

Les républicains ont toutefois réussi plus tard à faire adopter une réforme majeure du code des impôts par la réconciliation.

Quels sont les principaux obstacles et désaccords?

Les sénateurs républicains s’opposent à de nombreuses dispositions de la législation, telles que les milliards d’aide aux gouvernements des États et locaux. Dans ce cycle de négociations, comme lors du dernier cycle, les républicains ont tourné en dérision l’aide comme un plan de sauvetage pour les localités contrôlées par les démocrates embourbées dans des problèmes financiers.

Un groupe de sénateurs républicains a présenté une proposition plus modeste totalisant environ 618 milliards de dollars, mais les démocrates ont poursuivi leur plan de 1,9 billion de dollars malgré les objections des républicains.

Suite:Les États et les villes ont-ils « besoin » de 350 milliards de dollars d’aide directe contre le COVID-19? Cela dépend où vous demandez

Suite:Un salaire minimum de 15 $ ne figurera probablement pas dans le projet de loi d’allègement du COVID, dit Biden

Des différends intrapartis sont apparus parmi les démocrates sur l’inclusion d’une augmentation du salaire minimum fédéral. Des démocrates modérés tels que le sénateur Kyrsten Sinema de l’Arizona et Joe Manchin de la Virginie-Occidentale se sont déclarés opposés à l’inclusion du salaire minimum de 15 $ dans le paquet.

En vertu d’une disposition connue sous le nom de règle Byrd, un sénateur peut soulever des objections aux dispositions «superflues» d’une loi adoptée dans le cadre de la conciliation, et si l’objection est jugée recevable, la disposition sera supprimée du projet de loi. Les provisions sont considérées comme «superflues» si elles n’ont pas d’effet substantiel sur le budget fédéral.

Les partisans de l’augmentation du salaire minimum tels que le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., Ont fait valoir que l’augmentation de salaire pourrait survivre à un examen minutieux en vertu de la règle de Byrd. Il a souligné une étude récente menée par le Congressional Budget Office, non partisan, selon laquelle une augmentation du salaire minimum fédéral augmenterait le déficit budgétaire en faisant grimper le prix des biens et services utilisés par le gouvernement fédéral. Mais si la disposition reste dans la législation finale du Sénat, on ne sait pas si des démocrates comme Sinema et Manchin la soutiendraient, laissant son avenir en péril.