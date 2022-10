Biden: “Légitime” pour les électeurs de peser l’âge à l’approche de 80 ans

REHOBOTH BEACH, Del. (AP) – Le président Joe Biden a plaisanté en disant qu’il était difficile de reconnaître qu’il était sur le point d’avoir 80 ans, mais a déclaré qu’il était physiquement et mentalement capable de servir un second mandat potentiel à la Maison Blanche.

Biden, qui aura 80 ans le 20 novembre, a déclaré qu’il était “totalement légitime” que les électeurs se demandent si quelqu’un de son âge peut gérer le stress exigeant de la présidence américaine. Biden a fait ce commentaire en réponse à une question sur son âge lors d’une interview MSNBC diffusée dimanche.

Il a déclaré que les gens devraient juger par eux-mêmes s’il est à la hauteur de la tâche, car les sondages montrent que les électeurs préféreraient ne pas voir de revanche avec Donald Trump, le républicain évincé par Biden en 2020.

Biden aurait 82 ans le jour de l’investiture en janvier 2025 ; Trump aurait 78 ans.

Un récent sondage de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research montre qu’environ 3 personnes interrogées sur 10 seulement souhaitent que Biden ou Trump se présentent à la présidence dans deux ans. Seuls 5 démocrates sur 10 veulent que Biden brigue un second mandat, tandis que 6 républicains sur 10 espèrent voir Trump briguer à nouveau la présidence.

«Je pense que la meilleure façon de porter un jugement est de me regarder. Est-ce que je ralentis ? Est-ce que je vais au même rythme ? Biden a déclaré dans l’interview qui a été enregistrée vendredi lors d’une visite sur le campus de l’Université d’État du Delaware pour promouvoir son décret exécutif d’annulation de la dette de prêt étudiant.

Biden n’a pas encore annoncé officiellement s’il se présentera pour un second mandat, mais a répété à plusieurs reprises qu’il avait l’intention de se faire réélire.

Lors de sa campagne de 2020, Biden s’est souvent présenté comme un “candidat de transition” qui jetterait un pont vers de nouveaux talents démocrates.

L’âge et la santé de Biden et de Trump se sont imposés tout au long d’une course qui a été décidée par un électorat plus jeune et plus diversifié et à un moment où la nation ne manque pas de problèmes de conséquence.

Dans l’interview de MSNBC, Biden a déclaré que les électeurs devraient tenir compte de sa “passion” pour le travail car ils tiennent compte de son âge pour déterminer s’ils doivent voter pour lui.

Biden a plaisanté en disant qu’il acceptait toujours de devenir octogénaire.

« Je ne peux même pas dire quel âge j’aurai. Je ne peux même pas le sortir de ma bouche », a déclaré Biden.

Biden a subi une batterie d’examens sanguins, physiques, gastro-intestinaux, dentaires, visuels et neurologiques peu de temps avant son anniversaire l’année dernière.

Le Dr Kevin O’Connor, médecin de soins primaires de Biden, a écrit dans une note de six pages publiée par la Maison Blanche après cet examen que Biden était “en bonne santé, vigoureux” et “apte à exécuter avec succès les fonctions de la présidence”.

O’Connor a déclaré qu’il avait enquêté sur Biden pour une augmentation des cas de “raclement de gorge” lors de remarques publiques et un raidissement de sa démarche.

O’Connor a rapporté que la toux de Biden était le résultat d’un reflux gastro-intestinal et que la démarche raidie était le résultat d’un nouveau diagnostic de “neuropathie périphérique légère”, d’arthrite spinale et d’une compensation pour un pied cassé subi peu de temps avant sa prise de fonction.

Aamer Madhani, Associated Press