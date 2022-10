Biden: le risque d'”Armageddon” nucléaire le plus élevé depuis la crise de 62

NEW YORK (AP) – Le président Joe Biden a déclaré jeudi que le risque d'”Armageddon” nucléaire était au plus haut niveau depuis la crise des missiles cubains de 1962, alors que les responsables russes parlent de la possibilité d’utiliser des armes nucléaires tactiques après avoir subi des revers massifs au cours des huit mois d’invasion de l’Ukraine.

S’exprimant lors d’une collecte de fonds pour le Comité de campagne sénatoriale démocrate, Biden a déclaré que le président russe Vladimir Poutine “ne plaisantait pas lorsqu’il parlait de l’utilisation d’armes nucléaires tactiques ou d’armes biologiques ou chimiques”.

Biden a ajouté: “Nous n’avons pas fait face à la perspective d’Armageddon depuis Kennedy et la crise des missiles de Cuba.”

Biden a également contesté la doctrine nucléaire russe, avertissant que l’utilisation d’une arme tactique à faible rendement pourrait rapidement devenir incontrôlable et entraîner une destruction mondiale.

“Je ne pense pas qu’il existe une telle chose que la capacité d’utiliser facilement une arme tactique et de ne pas se retrouver avec Armageddon”, a déclaré Biden.

Depuis des mois, les responsables américains ont mis en garde contre la possibilité que la Russie puisse utiliser des armes de destruction massive en Ukraine, car elle a dû faire face à une série de revers stratégiques sur le champ de bataille. pas plus tard que cette semaine, cependant, ils ont déclaré n’avoir constaté aucun changement dans les forces nucléaires russes qui nécessiterait un changement dans la posture d’alerte des forces nucléaires américaines.

Miller a rapporté de Washington.

Aamer Madhani et Zeke Miller, The Associated Press