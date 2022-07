Biden le président le moins populaire depuis des décennies – sondage

Le taux d’approbation du président américain a atteint un nouveau creux de 38%, selon un sondage Gallup

La cote d’approbation de Joe Biden a atteint un nouveau creux, faisant de lui le président américain moderne le moins populaire à cette période d’un mandat, selon un nouveau sondage publié vendredi.

Selon une enquête Gallup, le taux d’approbation de Biden est passé sous la barre des 40% pour la première fois, à 38%. C’est une baisse de trois points par rapport au mois précédent et de 12 points par rapport à juillet 2021, lorsque 50% des Américains approuvaient généralement le travail du président.

Pendant ce temps, 59% des Américains désapprouvent le travail que fait Biden, 45% des personnes interrogées «désapprouvant fortement» sa performance, contre seulement 13% qui «approuvent fortement».

Le sondage a également mesuré la cote d’approbation moyenne de Biden par rapport aux présidents précédents, remontant jusqu’à Dwight Eisenhower, au sixième trimestre de leur mandat. Les données montrent que Biden obtient le score le plus bas, à 40 %. Ses rivaux les plus proches à cet égard sont les présidents Trump et Carter, tous deux avec 42% à ce moment dans leurs présidences.

Biden a réussi à maintenir un taux d’approbation de 78% parmi les membres de son propre parti. Cependant, ses sondages ont diminué parmi les indépendants, atteignant un creux historique de 31%. L’approbation du président démocrate parmi les républicains, sans surprise, s’élève à 5 %.

Le soutien public à Biden est en baisse depuis un certain temps maintenant, en raison du retrait chaotique d’Afghanistan, de la flambée des prix de l’essence, de l’inflation record et des retombées de la pandémie de Covid-19. En plus de cela, les données du PIB publiées jeudi indiquent que l’économie est entrée en récession.

Le nouveau sondage intervient après que la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré vendredi que Joe Biden avait l’intention de se présenter aux élections en 2024. Cependant, selon un sondage CNN publié mardi, 75% des électeurs démocrates et de tendance démocrate veulent quelqu’un d’autre pour représenter le parti en 2024.

Le sondage Gallup a été réalisé entre le 5 et le 26 juillet, auprès de 1 013 adultes interrogés par téléphone.