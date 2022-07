Biden : l’armée américaine s’oppose à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan

En quittant Air Force One mercredi soir, Biden a été interrogée sur la possibilité d’un voyage Pelosi, qui n’a pas été confirmée par le département d’État ou son bureau.

Le ministère chinois des Affaires étrangères s’est déchaîné mardi après que les médias ont rapporté que Pelosi prévoyait de visiter l’île démocratique revendiquée par Pékin, dans le cadre d’une tournée plus large en Asie en août.

“Vous ne m’entendez même jamais dire si je vais à Londres parce que c’est un problème de sécurité”, a-t-elle déclaré aux journalistes. Plus tôt cette semaine, son bureau a déclaré qu’il ne confirmerait ni ne refuserait les voyages internationaux “à l’avance en raison de protocoles de sécurité de longue date”.

Le Financial Times a d’abord rapporté la nouvelle du voyage de Pelosi, déclarant qu’elle se rendrait à Singapour, au Japon, en Indonésie et en Malaisie.

Pressée par un journaliste au sujet des remarques de Biden, Pelosi a déclaré : « Je pense que ce que le président disait, c’est que peut-être que l’armée avait peur que notre avion soit abattu ou quelque chose comme ça par les Chinois. Je ne sais pas exactement. Je ne l’ai pas vu. Je ne l’ai pas entendu. Vous me le dites et je l’ai entendu de manière anecdotique », a-t-elle déclaré.

Pelosi avait prévu de diriger une délégation du Congrès à Taïwan en avril, mais a retardé son voyage après avoir contracté le coronavirus. Une visite cet été ferait d’elle l’une des politiciennes américaines les plus importantes à se rendre à Taiwan ces dernières années et la première présidente de la Chambre à s’y rendre depuis que Newt Gingrich (R-Ga.) L’a fait en 1997.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré cette semaine que le voyage n’avait pas été annoncé et restait “hypothétique”.

Biden a également déclaré aux journalistes qu’il prévoyait de parler au président chinois, Xi Jinping, “dans les 10 prochains jours”. Il a hésité à soulever la question des tarifs et du commerce avec le leader de la deuxième économie mondiale, dans un contexte de hausse de l’inflation aux États-Unis.

Les relations sino-américaines restent tendues – et Taiwan est une question sensible.

“Si les États-Unis insistent pour aller de l’avant, la Chine devra prendre des mesures fermes et énergiques pour défendre la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale”, a déclaré mardi le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian. Un tel voyage causerait « un préjudice grave », a-t-il ajouté, et « aurait un impact sérieux sur les fondements politiques des relations sino-américaines ».