Photographie: Joe Raedle / Getty Images

Joe Biden délivrera un message d’unité nationale lorsqu’il assumera la présidence mercredi, cherchant à commencer à guérir un pays fracturé par l’acrimonie de l’administration de Donald Trump et les menaces de violence continues de ses partisans.

L’aperçu du thème du discours d’inauguration de Biden est intervenu alors que les villes des États-Unis se préparaient à de violentes manifestations et que Washington DC ressemblait à une forteresse avec jusqu’à 25000 soldats de la garde nationale déployés.

« C’est un message pour faire avancer ce pays, c’est un message d’unité, c’est un message pour faire avancer les choses », a déclaré Ron Klain, le nouveau chef de cabinet de la Maison Blanche, à l’état de l’Union de CNN.

«Il ne fait aucun doute que nous avons vu les quatre années les plus conflictuelles en plus d’un siècle de la part du président Trump, c’est l’une des raisons pour lesquelles Joe Biden a couru, pour restaurer l’âme de l’Amérique. Les événements des dernières semaines ont prouvé à quel point l’âme de l’Amérique a été endommagée et à quel point il est important de la restaurer. Ce travail commence mercredi. »

Biden agira rapidement pour inverser nombre des politiques les plus controversées de Trump, a déclaré Klain, en commençant par une rafale de 10 jours de décrets exécutifs qui ramèneront les États-Unis à l’accord de Paris sur le climat et à l’accord nucléaire iranien, visant à accélérer la livraison de Covid-19. vaccins et effacer l’interdiction d’immigration dans les pays à majorité musulmane.

La promesse d’un nouveau départ, cependant, se situe dans le contexte des menaces de terrorisme intérieur ce week-end et autour de l’inauguration. Dimanche midi, aucun incident n’a été signalé, bien que des marches et des rassemblements de partisans de Trump aient été prévus dans plusieurs États plus tard dans l’après-midi.

La maire de Washington DC, Muriel Bowser, a déclaré à Meet the Press de NBC qu’elle était préoccupée par plusieurs quartiers de sa ville à la suite des avertissements du FBI contre des individus armés se rendant là-bas, et dans les capitales des États, déterminés à répéter l’insurrection qui a fait cinq morts lorsqu’une foule incitée par Trump a envahi le Capitole américain le 6 janvier.

Avec la présence massive de la garde nationale à Washington et les agences fédérales de renseignement et d’application de la loi, y compris les services secrets travaillant avec la police locale, Bowser a déclaré qu’elle était convaincue que l’inauguration de mercredi serait « un événement sûr ».

Mais, a-t-elle déclaré, «ce sera une inauguration pas comme les autres. Il était déjà destiné à être donné aux préoccupations de Covid et aux places limitées et à l’accès public. Mais voir nos compatriotes américains prendre d’assaut le Capitole, dans une tentative de renverser le gouvernement, justifie certainement une sécurité accrue.

Adam Schiff, le président démocrate du comité du renseignement de la Chambre, a comparé la scène à Washington à la zone verte de Bagdad, «avec tant de présence militaire et de barricades».

« Je n’ai jamais pensé que je verrais cela dans notre propre capitale ou que ce serait nécessaire, mais il y avait une menace profonde de la part d’extrémistes violents nationaux comme nous l’avons vu le 6 janvier », a-t-il déclaré à Face the Nation de CBS.

«Il y a des gens qui viennent dans la région de Washington DC qui apportent des armes, et nous voyons des menaces contre les 50 capitales des États. Il y aura des rassemblements d’individus et ces rassemblements pourraient devenir violents, il y a donc un niveau de risque très élevé.

Un bulletin du FBI a mis en garde contre la probabilité de violences de la part de manifestants armés à Washington et dans toutes les capitales de l’État entre le 16 et le 20 janvier, dernier jour au pouvoir de Trump. Le président, mis en accusation pour la deuxième fois pour avoir incité à l’attaque du Capitole avec des mensonges sur une élection volée, est resté isolé et silencieux à la Maison Blanche dimanche, rassemblant une équipe juridique pour son procès au Sénat.

Christopher Wray, le directeur du FBI, a décrit jeudi les menaces des agitateurs de droite, notamment QAnon et des groupes suprémacistes blancs tels que les Proud Boys.

«Nous assistons à une quantité considérable de discussions en ligne préoccupantes», a-t-il déclaré. «L’un des vrais défis consiste à essayer de distinguer ce qui est ambitieux de ce qui est intentionnel.»

Par mesure de précaution, les bâtiments du Capitole ont été bouclés et des ressources policières supplémentaires déployées dans de nombreux États. Samedi, la police de Washington a arrêté un homme de Virginie retrouvé avec une fausse carte d’identité inaugurale, une arme de poing chargée et des munitions.

« Nous savons qu’il y aura une activité autour de notre capitale et des capitales à travers le pays », a déclaré dimanche à Fox News Asa Hutchinson, le gouverneur républicain de l’Arkansas. «Nous prenons les précautions nécessaires pour protéger notre capitale et nos citoyens. Je sais que certains gouverneurs se sont renforcés encore plus, mais je pense que la valeur dissuasive a, espérons-le, diminué ce niveau de menace.

À Washington, une vaste zone comprenant la Maison Blanche, le Capitole, le National Mall et plusieurs pâtés de maisons de chaque côté a été bouclée par des milliers de soldats de la garde nationale. De hautes clôtures en acier sur des supports en béton protégeaient les bâtiments gouvernementaux.

Dans la perspective de l’inauguration, des troupes de DC et des États voisins garniront la ville. À plusieurs égards, c’est une réponse plus importante que les conséquences du 11 septembre. Un grand nombre de soldats se reposant dans les couloirs du Capitole, n’ont pas été revus depuis la guerre civile.

L’aire protégée a été divisée en une «zone rouge» très restreinte et autour d’elle une «zone verte» accessible aux résidents, un écho de la guerre en Irak et du gouvernement fortifié et de la zone diplomatique du centre de Bagdad.

Dimanche à l’heure du déjeuner, la ville était calme, les chefs de la milice suprémaciste blanche disant aux partisans de rester à l’écart.

Un membre du Boogaloo Bois, un groupe anti-gouvernemental, s’adresse à la presse devant le bâtiment du Capitole à Lansing, Michigan, dimanche. Photographie: Seth Herald / AFP / Getty Images

Dans un courrier électronique adressé jeudi à ses partisans, Stewart Rhodes, le fondateur des Oath Keepers, s’est joint à d’autres extrémistes pour implorer Trump de déclarer la loi martiale. Mais il a également dit à ses partisans qu’ils ne devraient pas se rassembler dans les capitales des États, les mettant en garde contre les «pièges à faux drapeau».

Enrique Tarrio, le chef des néo-fascistes Proud Boys, a déclaré à USA Today que son groupe ne se mobilisait pas, disant: «J’ai l’impression que cette partie de la bataille est terminée.

Une majorité de répondants dans un sondage USA Today / Suffolk publié dimanche a déclaré qu’ils s’attendaient toujours à des violences.

Trump a été consumé dimanche par son procès au Sénat pour «incitation à l’insurrection», qui pourrait commencer dès mercredi après-midi.

Jamie Raskin, membre du Congrès démocrate du Maryland et principal responsable de la mise en accusation, a accordé une interview émouvante à CNN dans laquelle il a rappelé l’émeute du Capitole et s’est souvenu de son fils Tommy, décédé le soir du Nouvel An à l’âge de 25 ans.

«Quand nous sommes allés compter les votes du collège électoral et [the Capitol] tombé sous cette attaque ridicule, j’ai senti mon fils avec moi et j’étais plus préoccupé par notre plus jeune fille et mon gendre, qui est marié à notre autre fille, qui était avec moi ce jour-là et qui s’est fait prendre dans une pièce le plancher de la Chambre », dit-il.

«Entre eux et moi, il y avait une foule armée déchaînée, qui aurait pu les tuer facilement. Ces événements me sont personnels. Il y a eu une attaque contre notre pays, il y a eu une attaque contre notre peuple.

«C’était le crime le plus terrible jamais commis par un président des États-Unis contre notre pays.»