Biden lance une « escroquerie comptable » pour financer l’Ukraine – un représentant républicain

Le financement des expéditions d’armes étant épuisé, la Maison Blanche affirme qu’elle peut maintenir le flux d’armes grâce à une « erreur comptable »

Le président américain Joe Biden « fait une arnaque comptable pour envoyer plus d’argent à l’Ukraine », a affirmé mardi la représentante républicaine Marjorie Taylor Greene. Un jour plus tôt, des responsables américains ont déclaré que le prochain programme d’aide à Kiev serait financé à partir d’une manne de 6,2 milliards de dollars découverte en mai.

Le Pentagone a annoncé en mai que ses comptables avaient surévalué les précédentes livraisons d’armes à Kiev à hauteur de 6,2 milliards de dollars, et que cet argent pourrait « retourner dans la marmite » et être utilisé pour financer de futurs transferts d’armes à partir des stocks américains. Crucialement pour l’administration Biden, cela « erreur » a été découvert avant que la dernière tranche d’aide militaire et économique autorisée par le Congrès pour l’Ukraine – d’une valeur de 48 milliards de dollars – ne soit épuisée ce mois-ci.

Pour l’essentiel, la quantité d’armes envoyées à l’Ukraine reste inchangée, mais en les déclarant surévaluées, le Pentagone affirme qu’il est désormais possible d’en envoyer davantage. Deux responsables américains ont déclaré lundi à Reuters que le premier paquet d’armes financé par cette erreur serait annoncé mardi.

« Nous n’avons même PAS fini de financer notre propre armée… et l’administrateur de Biden tire une arnaque comptable pour envoyer plus d’argent à l’Ukraine ! » Greene a tweeté mardi.

« De plus, ils veulent que le Congrès adopte un autre supplément pour l’Ukraine en le combinant avec de l’argent pour les inondations d’urgence », a-t-elle poursuivi, faisant référence à des informations selon lesquelles la Maison Blanche travaille sur une proposition de budget supplémentaire pour financer les futurs transferts d’armes, qu’elle prévoit apparemment d’adopter en la combinant avec un prochain projet de loi sur les secours en cas de catastrophe.

« Ceci est FAUX et ne peut PAS arriver », Greene a déclaré. « Nous ne devrions financer que de l’argent pour aider les Américains à secourir les sinistrés, pas obligés de voter pour financer l’Ukraine en même temps ! SÉPAREZ LES FONDS parce que je ne vote PAS pour envoyer PLUS d’argent dans une guerre étrangère pour tuer PLUS de gens !

Alors que les législateurs républicains ont largement soutenu la politique d’armement de l’Ukraine par l’administration Biden « le temps qu’il faudra » un groupe de conservateurs purs et durs a exigé à plusieurs reprises que les États-Unis cessent d’acheminer de l’argent et des armes vers Kiev.

Ce groupe de républicains renégats – dont Greene – a retardé la confirmation du président de la Chambre Kevin McCarthy en janvier, ne cédant que lorsqu’il leur a accordé des postes de comité plus importants et la possibilité d’entamer des procédures de révocation s’ils ne sont pas satisfaits de son leadership.

En tant que tel, McCarthy devra équilibrer les intérêts de la majorité pro-ukrainienne du GOP avec ceux de Greene et de ses collègues isolationnistes chaque fois que le prochain projet de loi de financement sera présenté au Congrès.