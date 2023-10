Biden lance un avertissement énigmatique à l’Iran après que l’administrateur a nié que le pays était impliqué dans l’attaque du Hamas : « Soyez prudent »

Le président Biden a lancé mercredi un avertissement énigmatique à l’Iran lui demandant de « faire attention » malgré les efforts minutieux de son administration. refuser tout lien entre le pays et les attaques brutales du Hamas qui ont massacré plus de 1 200 personnes en Israël.

Biden a fait ces commentaires alors qu’il s’adressait à un groupe de dirigeants juifs à la Maison Blanche, juste un jour après avoir a évité toute mention de l’Iran dans son discours en réponse aux attaques.

« Vous savez, j’ai parlé avec le Premier ministre Netanyahu je ne sais combien de fois, mais encore une fois ce matin, et déjà nous apportons une aide militaire supplémentaire aux forces de défense israéliennes, notamment des munitions, des intercepteurs pour reconstituer le Dôme de fer, et nous avons déplacé la flotte de porte-avions américains vers la Méditerranée orientale, et nous y envoyons davantage d’avions de combat dans cette région, et nous avons dit clairement aux Iraniens : soyez prudents », a déclaré Biden.

Le président Joe Biden prononce un discours sur les attaques terroristes du Hamas en Israël dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche le 10 octobre 2023 à Washington, DC.

Le porte-parole du Conseil national de sécurité, John Kirby, a réitéré plus tôt dans la journée la conviction de l’administration selon laquelle il n’y avait aucune preuve spécifique que l’Iran était impliqué dans les actions flagrantes entreprises par le Hamas au cours du week-end. Cependant, il a laissé ouverte la possibilité que l’évaluation puisse changer à l’avenir à mesure que les renseignements continuent d’être évalués.

Le journal de Wall Street rapporté dimanche que les responsables de la sécurité iranienne ont approuvé le projet du Hamas d’attaquer Israël lors d’une réunion à Beyrouth le 2 octobre. Les dirigeants du Hamas et du Hezbollah ont déclaré que le Corps des Gardiens de la révolution islamique d’Iran travaillait avec le Hamas depuis août sur des plans d’attaque aérienne, terrestre et maritime.

Un responsable européen qui travaille comme conseiller du gouvernement syrien a corroboré les affirmations des dirigeants du Hamas et du Hezbollah, selon le rapport.

John Kirby, coordonnateur des communications stratégiques du Conseil de sécurité nationale, s’exprime lors de la conférence de presse de la Maison Blanche à Washington DC

Au cours d’une discours télévisé mardi le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré : « Nous embrassons les mains de ceux qui ont planifié l’attaque. »

Khamenei, qui portait un foulard palestinien et prononçait ses premiers propos diffusés depuis le Hamas a lancé des attaques contre Israël samedi, a également déclaré que Téhéran n’était pas impliqué, selon Reuters.

Suite à l’attaque, l’administration a fait face à des critiques croissantes concernant les 6 milliards de dollars d’actifs iraniens qu’elle a récemment dégelés.

