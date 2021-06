Dans une déclaration interprétée par certains comme un « avertissement », le président Biden a lancé son premier voyage à l’étranger en tant que dirigeant américain en annonçant qu’il se dirigeait vers le président russe Vladimir Poutine pour « lui faire savoir ce que je veux qu’il sache ».

Biden a atterri au Royaume-Uni mercredi, avant une réunion avec le Premier ministre Boris Johnson jeudi et le début du sommet du G7 vendredi. Son emploi du temps dans les prochains jours est chargé. Du G7 à Cornouailles, Biden se rendra à Bruxelles pour un sommet de l’OTAN, puis en Suisse dans une semaine pour rencontrer son homologue russe.





C’est ce dernier engagement qui est peut-être le plus attendu par les experts et les journalistes. Près de trois ans après que le commentaire américain a martelé Donald Trump pour avoir apparemment échoué à condamner Poutine assez haut et fort lors d’une réunion à Helsinki, les libéraux des médias et les législateurs des deux partis s’attendront à ce que Biden adopte une position plus dure, après que le président a appelé Poutine « tueur » et a promis pendant la campagne électorale de lui faire « payer un prix » pour ingérence électorale présumée.

Biden leur a servi de la viande mercredi. S’adressant à un rassemblement de forces américaines dans le Suffolk, Biden a décrit ses plans de voyage, déclarant qu’il rencontrerait Poutine pour « Faites-lui savoir ce que je veux qu’il sache.

La déclaration de dur à cuire de Biden a suscité des applaudissements enthousiastes de la part des troupes présentes et a été décrite par de nombreux commentateurs en ligne comme un « Attention. » Pourtant, Biden a ensuite affirmé vouloir un « stable, prévisible » relation avec la Russie, construite autour de la « responsabilités » les deux pouvoirs s’épaulent.

« Mais j’ai été clair [that] les États-Unis réagiront de manière solide et significative si le gouvernement russe s’engage dans des activités préjudiciables », Biden ajouté. « Je vais communiquer [that] il y a des conséquences à violer la souveraineté des démocraties, aux États-Unis, en Europe et ailleurs.





L’invocation de Biden de « souveraineté des démocraties » est un modèle standard démocrate, et dans ce cadre, Biden peut faire pression sur Poutine sur un certain nombre de questions, notamment l’ingérence présumée dans les élections, la détention du militant de l’opposition Alexey Navalny et les cyberattaques mondiales. Tant le premier que le dernier ont été liés à Moscou par les médias américains et certains responsables, bien qu’aucune preuve de l’implication de la Russie dans l’un ou l’autre n’ait été fournie.

Bien que les alliés de Biden dans les médias américains aient décrit le président comme dur avec Poutine « avant c’était cool » Biden a néanmoins accordé à son homologue russe une concession majeure de politique étrangère depuis son entrée en fonction : il a levé les sanctions sur le gazoduc historique Nord Stream 2, permettant au projet reliant les champs de gaz naturel de la Russie aux consommateurs européens d’être enfin presque achevé. L’ancien président Donald Trump, malgré les accusations constantes à la maison d’être « mou, tendre » sur la Russie, a bloqué le projet de plus d’un an avec des sanctions.

Poutine a entre-temps décrit Biden comme « un expérimenté, équilibré et prudent » homme qui avait passé toute sa vie en politique, et a exprimé l’espoir que ces qualités auraient un effet positif sur les négociations à venir – mais a déclaré qu’il était « ne pas s’attendre à quelque chose qui pourrait devenir une percée dans les relations russo-américaines. »





