Biden lance le « corps climatique » américain sous la pression des défenseurs de l’environnement | Joe Biden Actualités

Le président américain Joe Biden a utilisé son autorité pour lancer un nouveau programme « corps climatique », une mesure réclamée depuis longtemps par les groupes environnementaux.

L’initiative, annoncée mercredi, visera à offrir une formation rémunérée à 20 000 jeunes, dans le but de les aider à accéder à des emplois bien rémunérés dans la lutte contre le changement climatique.

Cette décision de l’exécutif intervient après l’échec des efforts visant à créer un programme similaire l’année dernière au Congrès américain, face à l’opposition des Républicains.

« Aujourd’hui, nous mobilisons la prochaine génération de travailleurs dans les domaines des énergies propres, de la conservation et de la résilience climatique », a écrit Biden sur X, la plateforme de médias sociaux anciennement connue sous le nom de Twitter.

Le président a promis de mettre en œuvre une transition plus large vers une économie basée sur les énergies propres, notamment grâce aux dispositions de la loi de 2022 sur la réduction de l’inflation. Cette loi prévoyait le plus grand investissement fédéral dans la lutte contre le changement climatique dans l’histoire des États-Unis.

Biden a régulièrement mis en garde contre la menace persistante des émissions de gaz à effet de serre et d’autres risques environnementaux. Dès son entrée en fonction, il a manifesté son engagement sur cette question en nommant le tout premier envoyé pour le climat au niveau ministériel. Et mardi, il a renouvelé son appel à la solidarité mondiale pour le climat en s’adressant à l’Assemblée générale des Nations Unies.

Pourtant, les défenseurs du climat ont donné au président américain des notes mitigées sur sa politique intérieure. Plus tôt cette année, son administration a provoqué l’indignation après avoir approuvé le projet de forage pétrolier de Willow en Alaska, qui, selon les critiques, allait à l’encontre de la promesse électorale de Biden de 2020 de suspendre les nouvelles concessions pétrolières sur les terres fédérales.

Dans un communiqué publié mercredi, Keanu Arpels-Josiah, l’un des principaux organisateurs de la Marche pour mettre fin aux combustibles fossiles, a déclaré que le corps climatique était « important », mais il a appelé à une action exécutive qui « mettra fin directement et rapidement à l’expansion et à la production de combustibles fossiles ». ».

« Biden sait clairement qu’il peut utiliser ses pouvoirs exécutifs pour prendre des mesures plus audacieuses en matière de climat », a déclaré Arpels-Josiah. « Il est temps qu’il les utilise pour cesser d’approuver des projets pétroliers et gaziers, réduire progressivement les forages sur les terres et les eaux publiques et déclarer une urgence climatique. C’est l’action dont nous avons besoin pour mettre fin aux combustibles fossiles et protéger l’humanité et notre avenir.

D’autres groupes environnementaux se sont montrés moins équivoques, le Sunrise Movement, l’un des principaux partisans du corps climatique, qualifiant le nouveau programme de « politique visionnaire ».

Le programme s’inspire du Civilian Conservation Corps, créé par le président Franklin D. Roosevelt dans le cadre des efforts du New Deal dans les années 1930 pour se remettre de la Grande Dépression. Le Civilian Conservation Corps a fait travailler des dizaines de milliers de citoyens sur une série de projets nationaux à travers le pays.

Plus de 50 législateurs démocrates ont également encouragé lundi Biden à créer le corps climatique, affirmant dans une lettre que « la crise climatique exige une réponse pangouvernementale à une échelle sans précédent ».

Pourtant, les républicains opposés au programme l’ont décrit comme une perte d’argent.

Dans une déclaration de 2021, alors que les démocrates envisageaient de lancer un corps climatique, le plus haut républicain du Sénat, Mitch McConnell, a rejeté le projet comme étant une « pure réalisation de souhaits socialistes ». Il a également averti que le programme pourrait contribuer à une pénurie persistante de main-d’œuvre aux États-Unis.

De son côté, la Maison Blanche n’a pas révélé le prix global du programme. Une précédente proposition démocrate fixait cependant le coût à environ 10 milliards de dollars.

La Maison Blanche a déclaré que la formation dispensée par le programme engloberait des projets tels que la restauration des zones humides côtières, la mise en œuvre de projets d’énergie propre, la prévention des incendies de forêt et la recherche de moyens de réduire « les factures d’énergie des familles qui travaillent dur ».