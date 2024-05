Biden laissera-t-il l’Ukraine frapper en Russie avec des armes américaines ?

30 mai 2024, 05h06 HAE Par Yuliya Talmazan, Dan De Luce, Abigail Williams et Daryna Mayer

Laissons l’Ukraine utiliser les armes occidentales pour frapper des cibles en Russie. Ce message, longtemps une priorité pour Kiev et ses plus fervents partisans, est désormais exprimé par un nombre croissant de dirigeants occidentaux. Les États-Unis sont jusqu’à présent restés insensibles à ces pressions, ce qui les met en porte-à-faux avec leurs alliés – et en compagnie du Kremlin, qui a mis en garde contre une telle démarche. Mais certains signes montrent que cela pourrait bientôt changer. Le débat au sein de l’administration Biden sur la question est en cours, et certains hauts responsables sont favorables à la levée des restrictions sur la manière dont l’Ukraine utilise les armes fournies par Washington, ont déclaré à NBC News deux sources connaissant le sujet. Ce débat est devenu urgent depuis que la Russie a lancé une nouvelle offensive transfrontalière dans la région de Kharkiv, au nord-est de l’Ukraine, au début du mois, et Kiev a averti qu’elle pourrait également rassembler des troupes pour une autre incursion dans la région voisine de Soumy. L’Ukraine se sent handicapée, arguant que les restrictions sur son utilisation des armes fournies par l’Occident ont donné à Moscou un avantage injuste. La Russie « peut utiliser l’infrastructure militaire sur son territoire pour la guerre contre l’Ukraine sans aucun obstacle », a déclaré Mykola Bielieskov, chercheur à l’Institut national ukrainien d’études stratégiques, un groupe de recherche gouvernemental. « En conséquence, il existe une puissante asymétrie », a déclaré mercredi Bielieskov, basé à Kiev, à NBC News. « On en parle depuis longtemps. C’est juste que l’offensive russe dans la région de Kharkiv l’a clairement montré.»

Une unité de mortier ukrainienne a tiré sur une position russe dans la région de Kharkiv au début du mois après le lancement par le Kremlin de sa nouvelle offensive. Kostiantyn Liberov / Getty Images

La nouvelle urgence de Kiev, qui attend toujours une aide militaire américaine cruciale, a incité un nombre croissant de responsables occidentaux à soutenir l’idée de supprimer les restrictions sur les cibles en Russie. Pendant une grande partie de la guerre, les partenaires de Kiev ont tracé une ligne rouge solide en permettant à l’Ukraine d’utiliser les armes qu’ils fournissent sur le territoire russe, craignant une escalade de la part du Kremlin qui pourrait transformer le conflit en Troisième Guerre mondiale. L’administration Biden a été cohérente dans cette position, craignant peut-être que le président russe Vladimir Poutine puisse riposter en utilisant des armes nucléaires – dont il a régulièrement menacé tout au long du conflit. Mais alors que l’Ukraine est en infériorité numérique, sous-armée et en retrait, Kiev a plaidé publiquement pour que ses alliés assouplissent leurs restrictions. Et cela semble fonctionner. Le président français Emmanuel Macron est devenu mardi le dernier soutien de premier plan de cette idée. Il a suggéré que l’Ukraine devrait être autorisée à frapper des cibles militaires en Russie à partir desquelles des missiles étaient tirés sur le territoire ukrainien, une position apparemment de compromis. Il a été rejoint par le dirigeant allemand Olaf Scholz, qui avait résisté à l’idée mais a accepté le concept mardi. Cela fait suite aux appels répétés du chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, à laisser l’Ukraine utiliser les armes fournies par l’Occident pour frapper des cibles en Russie, affirmant que ne pas le faire entrave la capacité de Kiev « à se défendre ». C’est un point de vue partagé par un certain nombre de membres européens de l’alliance, dont le Royaume-Uni, la Suède et la Pologne. Lors de débats précédents au sein de l’administration Biden sur la mesure dans laquelle aller pour armer l’Ukraine, le secrétaire d’État Antony Blinken et le directeur de la CIA William Burns ont adopté une position plus audacieuse, en soutenant la fourniture de missiles à plus longue portée et d’autres armes – et ont souvent prévalu après appels des législateurs et des gouvernements européens. Et mercredi, Blinken a semblé laisser la place à un changement sur cette question également. « Nous n’avons ni encouragé ni permis de frappes en dehors de l’Ukraine. L’Ukraine, comme je l’ai déjà dit, doit prendre ses propres décisions sur la meilleure manière de se défendre efficacement », a-t-il déclaré lors d’un voyage en Europe qui comprendra une réunion de l’OTAN jeudi. Selon lui, l’une des « caractéristiques » du soutien américain à l’Ukraine « a été l’adaptation ». « À mesure que les conditions ont changé, que le champ de bataille a changé, que ce que fait la Russie a changé », a ajouté Blinken. « Nous nous sommes également adaptés et ajustés et je suis convaincu que nous continuerons à le faire. »

Le site d’une attaque de missile russe la semaine dernière à Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine, subit de lourds bombardements. @oleksiykuleba / AFP – Getty Images