Biden La Maison Blanche se démène pour prolonger le soulagement

WASHINGTON – Deux jours après l’expiration d’un moratoire fédéral sur les expulsions, l’administration du président Joe Biden s’est précipitée lundi pour trouver une solution, exhortant les propriétaires à suspendre les expulsions et appelant les États et les villes à poursuivre leurs propres politiques pour garder les locataires chez eux.

La Maison Blanche a déclaré que l’administration avait demandé dimanche aux Centers for Disease and Control Prevention d' »envisager à nouveau » d’utiliser une action de l’exécutif pour prolonger le moratoire. Mais le CDC pense toujours qu’il n’a pas l’autorité légale, même pour un moratoire ciblé affectant uniquement les zones où les cas de COVID-19 augmentent le plus.

« Le président n’a pas seulement donné un coup de pied aux pneus, il a vérifié deux, trois et quatre fois », a déclaré Gene Sperling, un conseiller principal de la Maison Blanche qui supervise la mise en œuvre du plan de sauvetage américain de Biden.

Biden a fait face à une réaction croissante des démocrates progressistes après l’ajournement de la Chambre contrôlée par les démocrates pour les vacances la semaine dernière sans prendre de mesures sur un projet de loi qui aurait renouvelé le moratoire. Cela survient alors que l’augmentation de la variante delta du coronavirus a alimenté de nouvelles craintes quant à une résurgence de la pandémie.

Au cours de la dernière année, le CDC a prolongé à trois reprises le moratoire destiné à aider les Américains qui ont du mal à payer leur loyer pendant la pandémie. Mais la Maison Blanche dit maintenant que seul le Congrès peut prolonger le gel des expulsions après que la Cour suprême a statué en juin que le CDC avait outrepassé son autorité lorsqu’il a créé la politique.

« L’objectif du président est que nous fassions tout ce qui est en notre pouvoir, ou je devrais dire tout ce qui est en notre pouvoir, pour aider à prévenir les expulsions inutiles, évitables et douloureuses », a déclaré Sperling.

Au lieu d’expulser les locataires incapables d’effectuer leurs paiements, la Maison Blanche a exhorté les propriétaires à attendre 30 jours et à demander une aide fédérale d’urgence au loyer pour être indemnisés. Biden et les démocrates ont attiré l’attention sur 46,5 milliards de dollars approuvés par le Congrès cette année pour une aide au loyer que les gouvernements des États et locaux ont mis du temps à dépenser.

Biden a également appelé tous les États et villes à promulguer leurs propres moratoires sur les expulsions pour les deux prochains mois. Un locataire sur trois en retard de loyer vit dans des États qui disposent déjà de protections contre les expulsions pendant la pandémie. « Le reste des États devrait suivre le cours en prolongeant également les moratoires sur les expulsions », a déclaré la Maison Blanche.

Le moratoire fédéral, mis en place pendant la pandémie, a été crédité de garder plus de 2 millions de locataires dans leurs maisons. Onze millions d’Américains sont en retard sur leur loyer pendant la pandémie.

La représentante Cori Bush, D-Mo., et plusieurs autres législateurs progressistes ont campé à l’extérieur sur les marches du Capitole américain depuis vendredi pour demander à la Chambre de se réunir à nouveau pour prendre des mesures pour l’étendre.

Biden a lancé son premier appel public au Congrès pour qu’il prenne des mesures pour prolonger le moratoire jeudi dernier – deux jours seulement avant son expiration et un jour avant l’ajournement de la Chambre pour ses vacances d’août.

Dans un va-et-vient avec son propre parti, Biden a fait face à de nouvelles pressions pour agir après que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et les dirigeants démocrates de la Chambre ont exhorté dimanche la Maison Blanche à prolonger le moratoire malgré des problèmes juridiques.

Pelosi et d’autres dirigeants démocrates de la Chambre ont déclaré dans une déclaration commune qu’une action était nécessaire et « elle doit venir de l’administration » en appelant la Maison Blanche à prolonger immédiatement le moratoire.

Pelosi et ses collègues ont déclaré que le virus restait une menace, le qualifiant d' »impératif moral » pour empêcher les gens de perdre leur maison. Mais ils ont déclaré qu' »il est clair » que le Sénat, également divisé, ne prolongera pas le moratoire sur les expulsions, rendant les efforts de la Chambre insuffisants et mettant la responsabilité sur l’administration Biden.

« Alors que nous exhortons la Maison Blanche à agir, veuillez noter que le Congrès s’efforcera de remédier à toute vulnérabilité au CDC identifiée par les tribunaux », a écrit Pelosi dans une lettre aux démocrates de la Chambre lundi.

Dans une décision du 29 juin, une majorité de 5-4 de la Cour suprême a autorisé le maintien du moratoire fédéral sur les expulsions jusqu’à la fin juillet. Mais le juge adjoint Brett Kavanaugh a déclaré qu’il n’avait fourni le cinquième vote que parce que le gel était sur le point d’expirer de lui-même et a déclaré que toute nouvelle prolongation nécessiterait l’autorisation du Congrès.

Bien que la Maison Blanche ait différé la position de Kavanaugh, l’attachée de presse de la Maison Blanche Jen Psaki n’a pas exclu de la contester.

« Le président n’a pas renoncé à l’option d’une action en justice », a-t-elle déclaré.

La semaine dernière, Psaki a déclaré qu’étant donné la propagation de la variante delta, le président « aurait fortement soutenu une décision du CDC » de prolonger davantage le moratoire sur les expulsions, mais « malheureusement », le tribunal a clairement indiqué que cette option n’était plus disponible. Elle a appelé le Congrès à prolonger le moratoire sur les expulsions « sans délai ».

Au cours du week-end et jusqu’à lundi, les démocrates ont exprimé leur frustration face à l’inaction sur une politique populaire auprès de leur base.

« Quelqu’un a laissé tomber la balle », le whip de la majorité du Sénat Dick Durbin, D-Ill., a déclaré à NBC News. « Cela aurait pu être de notre côté ou du côté du président. Mais des millions d’Américains risquent l’expulsion, une expérience cruelle et dévastatrice pour de nombreuses familles. »

La représentante Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., une démocrate progressiste de premier plan, a déclaré que les dirigeants démocrates de la Chambre avaient eu la possibilité de tenir un vote sur la prolongation du moratoire la semaine dernière, mais « il y avait franchement une poignée de démocrates conservateurs à la Chambre qui menaçaient prendre l’avion plutôt que d’organiser ce vote. »

« Nous devons vraiment appeler un chat un chat », a-t-elle déclaré dimanche dans une interview sur « State of the Union » de CNN. « Nous ne pouvons pas de bonne foi blâmer les républicains de la Chambre lorsque les démocrates ont la majorité. »

La députée a également reproché à la Maison Blanche de ne pas avoir clairement exprimé sa position avant qu’il ne soit trop tard.

« Nous avons demandé à l’administration Biden sa position, et ils n’étaient pas vraiment francs à propos de ce plaidoyer et de cette demande jusqu’à la veille de l’ajournement de la Chambre », a-t-elle déclaré. « La Maison a été mise dans une situation inutilement difficile. »

