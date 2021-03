Quelle que soit la cause et quoi que Biden choisisse de faire avec ces migrants, un grand nombre de mineurs frontaliers restent détenus dans des conditions déplorables dans les installations de la patrouille des frontières. L’une de ces installations, à Donna, au Texas, fonctionne actuellement à plus de 1 500% de sa capacité, et même lorsqu’elle était moins encombrée la semaine dernière, des photos de l’intérieur de l’installation ont révélé la misère et la surpopulation.

Deux mois après que Biden ait déchiqueté la politique d’immigration difficile de l’ancien président Donald Trump, le nombre de migrants détenus à la frontière devrait atteindre 130000 en mars, contre 100000 en février et 34000 il y a un an. Des dizaines de milliers de mineurs non accompagnés sont détenus dans des installations de fortune et l’armée américaine a dû ouvrir ses bases au Texas pour faire face à la poussée.

