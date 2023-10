Washington affirme que « protéger » ses avant-postes illégaux est « conforme au droit international »

Le président américain Joe Biden a proposé cette semaine une justification légale aux frappes aériennes américaines sur l’est de la Syrie, affirmant que ces opérations étaient une réponse légitime à une série d’attaques de drones et de roquettes contre les forces américaines dans la région.

Dans une lettre aux législateurs américains publiée vendredi, la Maison Blanche a déclaré que les opérations aériennes étaient conformes aux pouvoirs de guerre présidentiels et faisaient suite à des « attaques contre le personnel et les installations des États-Unis en Irak et en Syrie » ce mois-ci.

« Sous mes instructions, dans la nuit du 26 octobre 2023, les forces américaines ont mené des frappes ciblées contre des installations dans l’est de la Syrie. » Biden a déclaré, ajoutant que les sorties ont touché des sites utilisés par le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien et «groupes affiliés».















Les grèves “étaient destinés à établir un moyen de dissuasion et ont été menés de manière à limiter le risque d’escalade et à éviter des pertes civiles”, la lettre continuait, les décrivant comme « nécessaire et proportionné ».

Le Pentagone a annoncé pour la première fois l’action militaire jeudi soir, affirmant que la mission était en cours. “auto défense” et visant « uniquement pour protéger et défendre le personnel américain en Irak et en Syrie ». Le brigadier de l’armée de l’air. Le général Pat Ryder a déclaré plus tard que des avions de guerre américains avaient frappé des caches d’armes et de munitions près de la ville frontalière d’al-Bukamal, affirmant “les deux installations ont été détruites.”

Alors que le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a noté que les responsables étaient toujours en train d’examiner l’opération, il a averti que les forces américaines “ne pas hésiter à prendre d’autres mesures pour notre propre légitime défense.”

Les bases américaines dans les deux pays ont essuyé des tirs pas moins de 16 fois depuis le 17 octobre, selon le commandement central américain. Plusieurs soldats ont été blessés au cours de cette période, en plus d’un entrepreneur civil décédé d’une crise cardiaque lors d’un barrage.

Jusqu’à 1 000 soldats américains sont actuellement déployés en Syrie, occupant des champs pétroliers clés et des passages de l’Euphrate avec le soutien d’une milice dirigée par les Kurdes. Le gouvernement de Damas a protesté à plusieurs reprises, affirmant que leur présence violait le droit international.















La recrudescence des attaques à la roquette et aux drones a coïncidé avec la reprise des combats entre Israël et les militants palestiniens à Gaza, qui ont fait plus de 8 000 morts dans les deux camps, selon les autorités locales.

Washington a répondu à la montée des tensions par d’importants déploiements militaires, notamment deux groupes d’attaque sur porte-avions en Méditerranée, un navire d’assaut amphibie transportant 2 000 soldats près des côtes israéliennes et 900 autres soldats envoyés dans des lieux tenus secret au Moyen-Orient. Les responsables américains ont déclaré que ces mesures visaient à renforcer leur « protection des forces » dans la région et dissuader les acteurs extérieurs de s’impliquer dans la guerre à Gaza.